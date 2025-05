ETV Bharat / state

'ఆపరేషన్ అభ్యాస్‌' - సైరన్ శబ్దాలతో మార్మోగిన విశాఖ - MOCK DRILLS IN VISAKHAPATNAM

Mock Drills in Visakhapatnam ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 5:24 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 5:44 PM IST 2 Min Read

Mock Drills in Visakhapatnam: భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తల వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఆపరేషన్ అభ్యాస్‌ పేరిట విశాఖలో మాక్‌ డ్రిల్‌ నిర్వహించారు. యుద్ధ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, రక్షణ దళాలు ప్రజలను ఎలా కాపాడతాయి అనే దానిపై ఓల్డ్‌ పోస్టాఫీసు కూడలి వద్ద స్థానికులకు అవగాహన కల్పించారు. విశాఖలో నిర్వహించిన మాక్‌డ్రిల్‌లో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, అగ్నిమాపక, రెవెన్యూ, పోలీసు, వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ముందుగా సైరన్‌ మోగించి బహుళ అంతస్తు భవనంలో మంటలు చెలరేగేలా చేశారు. అందులో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది లోపలికి ప్రవేశించి క్షతగాత్రులను భుజాన వేసుకుని నిచ్చెన సహకారంతో కిందకు దింపారు. అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న వైద్య సిబ్బంది బాధితుడిని స్ట్రెచర్‌పై వైద్య శిబిరానికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వ్యవహరించాల్సిన విధానంపై అవగాహన కల్పించారు. ఇంట్లో చెలరేగిన మంటలను వివిధ శాఖల సమన్వయంతో మంటలను ఆర్పేసిన ఫైర్‌ సిబ్బంది, గ్యాస్‌ లీకై సిలిండర్‌ నుంచి వస్తోన్న మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఆ తర్వాత ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది, పర్సనల్‌ ప్రొటెక్టివ్‌ పరికరాలు ధరించి ప్రమాదానికి గురైన భవనంలోకి ప్రవేశించారు. భారీగా ఏర్పడ్డ పొగతో ఉక్కిబిక్కిరై అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న క్షతగాత్రులను రక్షించి, ఆసుపత్రికి ఎలా తరలిస్తారన్న ప్రక్రియను ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా వివరించారు. తద్వారా భవనాల నుంచి ప్రజలను బయటకు తీసుకువచ్చే ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ మాక్‌డ్రిల్‌కు ఎన్​సీసీ విద్యార్థులు సహాయసహకారాలు అందించారు. యుద్ధసమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, క్షతగాత్రులకు ప్రాథమిక చికిత్స, ఆస్పత్రులకు తరలించడంపై ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా వివరించారు.

