మార్కెట్లో రూ.100, 200, 500 నకిలీ నోట్లు - జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలా గుర్తించొచ్చు!
హైదరాబాద్లో దర్జాగా చలామణీ అవుతున్న నకిలీ నోట్లు - ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల దందాలోకి దిగుతున్న నిందితులు - కమీషన్ తీసుకుని ముఠాలకు అప్పగింతలు
Published : September 18, 2025 at 10:15 AM IST
Circulation of Fake Notes is Increasing : హైదరాబాద్లో నకిలీ నోట్లు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. చిరు వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మాయగాళ్లు దర్జాగా చలామణి చేస్తున్నారు. గత రెండేళ్ల వ్యవధిలో 9 కేసులు నమోదు అయితే, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే మూడు కమిషనరెట్ల పరిధిలో 15కు పైగా నకిలీ నోట్ల తయారీ, మార్పిడీపై కేసులు నమోదయ్యాయి. అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలతో చేతులు కలిపిన కొందరు అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించేందుకు ఈ మార్గం ఎంచుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కొన్ని ముఠాలు అసలు నోట్లను కలర్ జిరాక్స్ తీసి చలామణి చేస్తున్నారు. మరికొందరు యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి, యంత్రం తెచ్చుకుని మరీ తయారు చేస్తున్నారు. నగరానికి చెందిన ఓ మహిళ ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడేందుకు దొంగ నోట్ల తయారీ వైపు మళ్లారు.
- పాతబస్తీలో పచారీ దుకాణానికి వెళ్లిన యువకుడు రూ.200తో విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేశాడు. రూ.500 నోటు ఇచ్చి మిగిలిన చిల్లర తీసుకున్నాడు. మరుసటి రోజు ఆ నోటును పరిశీలించిన ఒకరు అది నకిలీదిగా చెప్పారు. దీంతో కంగారు పడ్డ వ్యక్తి ఈ విషయం బయటపడితే కేసు తప్పదనే భయంతో దాన్ని చింపి పడేశాడు.
- ఖైరతాబాద్ పరిధిలో తోపుడు బండి వద్ద పండ్లు కొని ఇదే తరహాలో నకిలీ నోటు అంటగట్టారు.
- ఇటీవల రాచకొండ పోలీసులు నకిలీనోట్ల తయారీ గుట్టు బట్టబయలు చేశారు. రూ.5 లక్షల నోట్ల కట్టలు, ప్రింటింగ్ మెషీన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అద్భుతమైన చిత్రాలకు రూపమిచ్చే కళాకారుడు, ఆదాయం చాలక మిత్రులతో కలిసి ఈ దందా మొదలెట్టి పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు.
కమీషన్ తీసుకుని ముఠాలకు అప్పగింత : శివారు గ్రామీణ ప్రాంతాలు, నగరంలోని కాలనీలు, నిరక్షరాస్యులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఏజెంట్లు చాకచక్యంగా నోట్ల మార్పిడీ చేస్తున్నట్టు ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. చిరు వ్యాపారులు, హోటళ్లు, పాన్ దుకాణాలు, పెట్రోల్ బంకుల్లో రూ.500 నోటిచ్చి రూ.100-200 లావాదేవీలు జరుపుతారు. మిగిలిన సొమ్ములో కమీషన్ తీసుకొని ముఠాలకు అప్పగిస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఒకే లావాదేవీలో 4-5 నకిలీ నోట్లు గుర్తించినప్పుడే పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేస్తారు. ఫిర్యాదు చేస్తే కేసుల్లో ఇరుక్కుంటామనే భయంతో చాలామంది ముందుకు రావడం లేదు. ఇదే అదనుగా నకిలీ రాయుళ్లు చెలరేగుతున్నారు.
- మార్కెట్లో ఎక్కువగా రూ.100, 200, 500 నకిలీ నోట్లు చలామణి అవుతున్నాయి. కాస్త జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అసలు, నకిలీ తేడాను గుర్తించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- రూ.500 నోటుపై సెక్యూరిటీ త్రెడ్, డిజైన్, నాణ్యత చక్కగా ఉంటాయి. ఆంగ్ల పదాల్లో అక్షరాల్లో తేడా, నోటు రంగు చేతికి అంటుతున్నట్టు భావిస్తే అవి నకిలీవనే నిర్ధారించుకోవాలి.
- నోటుపై రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరులో రిజర్వ్ అనే పదంలో ‘ఈ’కి బదులుగా ‘ఏ’ అక్షరం నకిలీ నోటుపై ఉంటుంది.
- అసలు నోటు స్ట్రిప్పై 500 సంఖ్య దేవనాగరి లిపిలో ఉంటుంది.
- నోటు మధ్యభాగంలో మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటం కనిపిస్తుంది.
- 500 సంఖ్య ఎలక్ట్రోటైప్ వాటర్ మార్క్, నోట్ల సిరీస్ సంఖ్యలు కుడిభాగంలో ఎడమనుంచి కుడికి సైజు పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి.
రూ. 2లక్షలకు 10లక్షల విలువైన నకిలీ నోట్లు- ఫేక్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గుట్టురట్టు
రూ.లక్షకు రూ.4 లక్షలు - వ్యాపారంలో నష్టపోతే ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా?