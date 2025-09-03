Young Filmmaker In Visakhapatnam: ఇటలీలో జరిగే ‘సినీమడమారె’ కార్యక్రమం ప్రతిభావంతులైన యువతకు చక్కటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. ప్రపంచంలోనే యువ డైరెక్టర్స్ అతి పెద్ద సమ్మేళనంగా దీన్ని అభివర్ణిస్తారు. ఇందులో పాల్గొన్న ఏకైక భారతీయుడిగా విశాఖకు చెందిన సాగి శ్రీహరివర్మ తన టాలెంట్తో గుర్తింపు పొందారు. ఆసక్తి కొద్దీ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం నేర్చుకున్న ఈ యువకుడు 30 సంవత్సరాలకే దర్శకత్వంలో మెలకువలు నేర్చుకున్నాడు. తన ప్రతిభ చాటుతూ అందరి మెప్పూ పొందుతున్నాడు.
ఏడు అవార్డులతో: ఈ సంవత్సరం జులైలో ఇటలీలోని 4 వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ‘సినీమడమారె’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దీనిలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 60 మంది పాల్గొన్నారు. ఇది రోమ్ సమీపంలో ప్రారంభమై, వెనీస్ సమీపంలో ముగిసింది. ఇందులో శ్రీహరివర్మ 4 షార్ట్ ఫిలిమ్స్కు కథలు రాసి, దర్శక, నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ చిత్రాలను ప్రతి వారం చివరిలో వీటిని ప్రదర్శించారు. వివిధ విభాగాల్లో 7 అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు. అందులో ‘సిగ్నల్’ పేరిట తీసిన లఘు చిత్రానికి నాలుగు అవార్డులు రావడం విశేషం. అత్యధిక అవార్డులు పొందిన షార్ట్ ఫిలిమ్గానూ నిలవటం మరో రికార్డు.
భవిష్యత్తులో సినిమా తీయాలని: శ్రీహరివర్మ స్వస్థలం విశాఖపట్నంలోని మర్రిపాలెం. తండ్రి ఎస్వీఎస్ఎన్ రాజు వీఎంఆర్డీఏలో పని చేస్తుంటారు. అమ్మ అనురాధ గృహిణి. శ్రీహరివర్మ దేహ్రాదూన్లో ఇంటర్ చదివారు. బెంగళూరులో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. భవిష్యత్తులో పూర్తిస్థాయి సినిమా తీయడానికి వీలుగా కథ సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. అందులోని ఒక సన్నివేశాన్ని ఎంచుకుని దాన్ని 'సిగ్నల్' పేరిట లఘుచిత్రంగా మలిచారు. దేశంలోని నిర్మాతలకు తన స్క్రిప్ట్ను పరిచయం చేస్తూనే, ఆ లఘుచిత్రాన్ని విజువల్ డెమోగా ప్రదర్శించాలని భావిస్తున్నారు.
ఆస్కార్ గోల్డ్ రైజింగ్ ఫెలోషిప్ పొంది: శ్రీహరివర్మ ఇంజినీరింగ్లో చేరినప్పటి నుంచే లఘుచిత్రాలు, డాక్యుమెంటరీలు తీయడం ప్రారంభించారు. 2017లో ‘ఫిఫా వరల్డ్ కప్’ పోటీలపై లఘుచిత్రం తీసి పలువురి ప్రశంసలు పొందారు. రష్యా, లాస్ ఏంజెలెస్లోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో దర్శకత్వ నైపుణ్యాలు నేర్చుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి స్థాపన దళాలపై డాక్యుమెంటరీ రూపొందించారు. ఆస్కార్ పురస్కారాలు అందజేసే ‘అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్స్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్’ సంస్థ ప్రతిభావంతులైన దర్శకులను తీర్చిదిద్దేందుకు ‘ఆస్కార్ గోల్డ్ రైజింగ్ ఫెలోషిప్’ అందిస్తోంది. దీని కోసం ప్రతీ సంవత్సరం 20 మందిని ఎంపిక చేస్తుంది. 2019లో దీనిని సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా శ్రీహరివర్మ గుర్తింపు సాధించారు.
ఫెలోషిప్లో భాగంగా ఆస్కార్ నామినేటెడ్ చిత్ర దర్శకుడు టెడ్మెల్ఫీ వద్ద నైపుణ్యాలు నేర్చుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకులు డేవిడ్ ఫించర్, టెడ్మెల్ఫీ, డేవిడ్ షేన్, ట్రెంట్ ఓ డొన్నెల్ తదితరుల సినిమాల్లో పనిచేశారు. ఇటలీ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ‘సినీమడమారె’కు గత మార్చిలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దానికి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక అయ్యారు. స్వదేశంలో సినిమాలు తీయడానికి స్క్రిప్ట్ రాసుకుని, స్టూడియోలకు వెళ్తున్నారు. కుటుంబసభ్యులు సహకారం అందిస్తున్నారు అని శ్రీహరివర్మ పేర్కొన్నారు.
