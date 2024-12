ETV Bharat / state

కొట్టింది వాస్తవమే - ఏ సందర్భంలో జరిగిందో ఆలోచించాలి: మోహన్​బాబు

Mohan Babu Another Audio Release about Attack on Journalist: తాను జర్నలిస్టును కొట్టాలని దైవసాక్షిగా అనుకోలేదని నటుడు మోహన్‌బాబు అన్నారు. ఈ మేరకు ఓ ఆడియో ప్రకటన విడుదల చేశారు. తన ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చేది జర్నలిస్టులా కాదా అనే విషయం తనకు తెలియదని అన్నారు. జరిగిన ఘటన పట్ల చింతిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

కుటుంబ సమస్యల్లో ఎవరైనా జోక్యం చేసుకోవచ్చా ఇది ప్రజలు, రాజకీయ నాయకులు ఆలోచించాలని అన్నారు. మీడియాను అడ్డుపెట్టుకొని నాపై దాడి చేసే అవకాశం ఉందని ఆలోచించానని, అది కూడా చీకట్లో ఘర్షణ జరిగిందని తెలిపారు. తాను కొట్టిన దెబ్బ మీడియా ప్రతినిధికి తగలడం బాధాకరమని అన్నారు. ఆ మీడియా ప్రతినిధి తనకు తమ్ముడి లాంటివాడని సంభోదించారు. అతని భార్యాబిడ్డల గురించి ఆలోచించానని, కానీ నా బాధ గురించి ఎవరూ ఆలోచించలేదని అన్నారు. సినిమాల్లో నటిస్తాను తప్ప నిజ జీవితంలో నటించాల్సిన అవసరం లేదని మోహన్​బాబు అన్నారు.