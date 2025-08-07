Essay Contest 2025

'చేప గుడ్లతో డ్రైడ్‌ ఫ్లేక్స్, చట్నీ పౌడర్‌ - వీటితో ఎంతో ఆరోగ్యం' - FISH EGGS ARE GOOD FOOD

చేప గుడ్లతో ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేలా డ్రైడ్‌ ఫ్లేక్స్, చట్నీ పౌడర్‌లు తయారు చేసిన సీఐఎఫ్‌టీ - త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి ఉత్పత్తులు

Dried Flakes and Chutney Powders made from Fish Eggs: 'చేప గుడ్లా ఛీఛీ అంటారు కొంతమంది. అవే గుడ్లను చూస్తే భలే ఉందని అంటూ లొట్టలేసుకుని తింటారు ఇంకొంతమంది'. కానీ వీటిని ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడరు. కొంతమంది అయితే వీటిని చూస్తే ఎలా తింటారు అనుకుంటారు. కానీ దీనిలో ఉన్న రుచి వారికి తెలియకపోవడమే కారణం. అదే విధంగా మరి కొందరు ఇలా ఉండరు. వీటి కోసమే మార్కెట్​కు వెళ్లి ఎక్కడ ఉన్నాయా అని వెతికి మరీ తీసుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న రుచి వారికి తెలుసు కాబట్టి. వీటిని ఎక్కువగా పల్లెటూర్లలోని జనం ఇష్టంగా తింటుంటారు.

ఇంక ఈ చేప గుడ్లలో ఎంతో ఆరోగ్యం ఉంటుంది. వీటిలో పోషక విలువలు కూడా దాగున్నాయి. ఇలా చాలా ఆరోగ్యం దాగున్న వీటిని తప్పక తినాలని వైద్యులు చెప్తున్నారు. దీనికితోడు అన్ని సీజన్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉండవు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫిషరీస్‌ టెక్నాలజీ (సీఐఎఫ్‌టీ) కొత్త పరిశోధనలు చేసింది.

చేప గుడ్లను ఉప్పుతో పులియబెట్టి: చేప గుడ్ల (ఫిష్‌ రో)తో ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేలా డ్రైడ్‌ ఫ్లేక్స్, చట్నీ పౌడర్‌లు తయారు చేసింది. త్వరలోనే ఈ ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశ పెట్టనుంది. పశ్చిమ దేశాల్లో స్టర్జన్‌ చేప గుడ్లను ఉప్పుతో పులియబెట్టి కేవియర్‌ తయారు చేస్తారు. దీన్ని ఆహారంలో తీసుకుంటారు. అదే తరహాలో మన దగ్గర చేప గుడ్ల నుంచి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి సీఐఎఫ్‌టీ ముమ్మర పరిశోధనలు చేసింది.

50-60శాతం ప్రొటీన్లు, 7-8శాతం కొవ్వు: ఇందుకోసం రోహు, కట్ల, ముల్లెట్‌ చేపలను సెలెక్ట్ చేసుకుంది. వీటి గుడ్లను ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో ఎండబెట్టి ఫ్లేక్స్, చట్నీ పౌడర్‌ను తయారు చేసింది. ఈ 2 ఉత్పత్తుల శాంపుల్స్​ని సేకరించి నిల్వ చేయగా, 9 నెలల తర్వాత కూడా నాణ్యత బాగున్నట్లు తేలింది. చేపల డ్రై ఎగ్‌ ఫ్లేక్స్‌లో 50-60శాతం ప్రొటీన్లు, 7-8శాతం కొవ్వు ఉంటాయని విశాఖలోని సీఐఎఫ్‌టీ ఇన్‌ఛార్జి మధుసూదనరావు, సీనియర్‌ సైంటిస్టు విజు తెలిపారు.

చేప గుడ్లలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తోందని వివరించారు. ఇందులో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుందని మధుసూదనరావు, విజు తెలిపారు.

