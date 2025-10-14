తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసు - డాక్యుమెంట్లు సీజ్ చేసిన సీఐడీ
పరకామణి చోరీకి సంబంధించి సీఐడీ బృందం విచారణ - 920 డాలర్లు చోరీ చేస్తూ పట్టుబడిన టీటీడీ ఉద్యోగి రవికుమార్, హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసు విచారణ మొదలుపెట్టిన సీఐడీ
October 14, 2025
CID Probe on Tirumala Parakamani Theft Case: శ్రీవారి ఆలయ పరకామణి డాలర్ల చోరీ వ్యవహారంలో సీఐడీ విచారణ కొనసాగుతోంది. చోరీకి సంబంధించిన కేసు నమోదు చేసిన అప్పటి తిరుమల రెండోవ పట్టణ పోలీసు అధికారి సీఐ చంద్రశేఖర్ను విచారించారు. కేసుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు, సీసీ కెమెరాలు దృశ్యాలను పరిశీలించారు. పరకామణి పరిశీలించిన సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ పోలీసు అతిథి గృహంలో టీటీడీ భద్రతాధికారులతో భేటీ అయి అక్కడ విచారణ చేపట్టారు.
హైకోర్టు ఆదేశాలతో సీఐడీ విచారణ: 2023 సంవత్సరం మార్చిలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరకామణిలో చోరీ చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 920 డాలర్లను చోరీ చేస్తూ టీటీడీ ఉద్యోగి రవికుమార్ పట్టుబడ్డారు. అనంతరం కేసు విచారణలో టీటీడీ పూర్తిస్థాయి విచారణ నిర్వహించలేదంటూ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. ఆ తర్వాత లోక్అదాలత్లో రాజీ కుదుర్చుకుని అప్పటి పాలకవర్గం కేసు మూసివేసిందని ఆరోపణలు ఎదురయ్యాయి. లోక్అదాలత్లో రాజీ తర్వాత రూ.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీకి రవికుమార్ విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ వరస పరిణామాల నెలకొన్న నేపథ్యంలో తాజాగా హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసు విచారణను సీఐడీ మొదలుపెట్టడం గమనార్హం.
ఆధారాలిచ్చిన బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాశ్: విచారణలో భాగంగా టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి తన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలను డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్కు సమర్పించారు. పరకామణి కుంభకోణం పెద్దదని మొదటి నుంచి పోరాటం చేసిన ఆయన డీజీని కలిసిన అనంతరం పోలీసు అతిథి గృహం బయట మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ కుంభకోణంలో పాలుపంచుకున్న వారు పాతాళంలో ఉన్నా సరే బయటకు తీసుకువస్తామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం ఉద్దేశ పూర్వకంగా దొంగలను కాపాడిందని దుయ్యబట్టారు. నిందితుడు రవికుమార్ దగ్గర ఎవరెవరు ఆస్తులను పంచుకున్నారో విచారణలో బయటకు వస్తుందని అన్నారు. ఈ విజయం శ్రీవారి భక్తుల విజయంగా బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి అభివర్ణించారు.
"కోట్లాది మంది శ్రీవారి భక్తులు ఎప్పటి నుంచో పరకామణి కేసుపై పరిష్కారానికి ఎదురుచూస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో పరకామణి కేసు నిందితులు పాతాళంలో ఉన్నా సరే బయటకు వస్తారు. నేను సీఐడీ అధికారులను కలిసి నా వద్దనున్న సమాచారాన్ని కొంతమేర వారికి అందజేశాను. గత ప్రభుత్వం ఉద్దేశ పూర్వకంగా దొంగలను కాపాడే ప్రయత్నం చేసింది. దీని వెనకనున్న పంపకందారులు, సూత్రదారులు, కుట్రదారులు అందరూ రాబోయే రోజుల్లో బయటకు వస్తారు." -భానుప్రకాశ్ రెడ్డి,టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు
సెప్టెంబర్ 17కి వాయిదా వేసిన హైకోర్టు: తిరుమలలో పరకామణిలో జరిగిన అక్రమాలు, లోక్ అదాలత్లో కేసు రాజీ వ్యవహారానికి సంబంధించిన రికార్డులను సీజ్ చేయాలని సెప్టెంబర్ 19న ఇచ్చిన ఆదేశాలను పోలీసు శాఖ, డీజీపీ పట్టించుకోకపోవడంపై హైకోర్టు మండిపడింది. సాక్ష్యాలు ధ్వంసం చేసేందుకు, ఆధారాలను తారుమారు చేసేందుకు నిందితులకు పోలీసులు, డీజీపీ సహకరిస్తున్నారని ఆగ్రహించింది. పరకామణిలో శ్రీవారి నగదు అపహరణ, కేసు పెట్టడం, లోక్అదాలత్లో రాజీపై రికార్డులన్నీ సీజ్ చేసి తదుపరి విచారణకు సీల్డ్ కవర్లో సమర్పించాలని సీఐడీ డీజీని ఆదేశించింది. అనంతరం విచారణను ఈ నెల 17వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
"హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు పరకామణి కేసుపై విచారణ చేయడానికి తిరుమల వచ్చాం. ఈ కేసుపై కోర్టులో సమర్పించిన ఆధారాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని మా విచారణను వేగవంతం చేస్తాం. కేసుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు,సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించాం. పరకామణిలో జరిగిన అక్రమాలు, లోక్ అదాలత్లో కేసు రాజీ వ్యవహారానికి సంబంధించిన రికార్డులను సీజ్ చేయాల్సిందిగా హైకోర్టు ఆదేశించింది. అందుకు అనుగుణంగా కేసును సమగ్రంగా విచారిస్తాం"-రవిశంకర్ అయ్యన్నార్, సీఐడీ డీజీ
