టీటీడీ పరకామణిలో ఫారిన్ కరెన్సీ దోపిడీ - సీఐడీ దర్యాప్తునకు ఆదేశం
టీటీడీ పరకామణిలో అక్రమాలపై హైకోర్టులో కీలక మలుపు - లోక్ అదాలత్ ఉత్తర్వుల సస్పెన్షన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 7:47 AM IST
TTD Members Alleges YSRCP Leaders Shared the Parakamani Accused Assets : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల పరకామణిలో జరిగిన కోట్ల కుంభకోణంలో తెరవెనుక దాగున్న తోడేళ్లను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ కేసులో డొంకను కదిలించేందుకు సీఐడీ బరిలోకి దిగనుంది. పరకామణిలో చోరీచేస్తూ పట్టుబడిన నిందితుడి నుంచి కొన్ని ఆస్తులను టీటీడీకి విరాళంగా అందజేయించి మిగిలిన ఆస్తులను అప్పట్లో టీటీడీలో పనిచేసిన కొందరు ఉన్నతాధికారులు, పోలీసులు, రాజకీయ ప్రముఖులు వాటాలుగా పంచుకుని బినామీల పేరిట రాయించుకున్నారనే ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. సీఐడీ విచారణలో వాస్తవాలు వెలుగులోకి రానున్నాయి.
దేవుడి సొత్తు ఒక్క రూపాయి చోరీ చేసినా ఆ నిందితుడిని చట్టపరంగా శిక్షించాలి. కానీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల పరకామణిలో చోరీచేస్తూ పట్టుబడిన నిందితుడిని కొందరు ఉన్నతాధికారులు, పోలీసులు, రాజకీయ ప్రముఖులు దగ్గరుండి మరీ రక్షించారు. తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్ ఓ మఠం తరఫున పనిచేసేవారు. ఏళ్ల తరబడిగా గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీ లెక్కించేవారు. చాలా కాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2023 ఏప్రిల్ 29న విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ అందులో కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న అరల్లో దాచుకున్నారు.
అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా పట్టుబడ్డాడు. దీనిపై అప్పటి ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ ఫిర్యాదు చేయడంతో రవికుమార్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఆరోజు అతడు 900 డాలర్లు అపహరించగా, అప్పట్లో వాటి విలువ 72 వేలుగా తేల్చారు. అసలు దొరికింది 112 నోట్లని, రికార్డుల్లో 9 నోట్లే చూపించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలా చాలాకాలంగా పరకామణిలో చేతివాటం చూపించి కాజేసిన సొమ్ముతో రవికుమార్ కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలున్నాయి.
పరకామణిలో చోరీ చేస్తూ దొరికిన రవికుమార్, అతడి భార్య పేరిట ఉన్న ఆస్తుల్లోని కొన్ని టీటీడీకి గిఫ్ట్డీడ్గా ఇప్పించారు. తిరుపతి రూరల్ పరిధిలో ఆస్తులతో పాటు తమిళనాడులో త్యాగరాజనగర్ , నీలంగరైలో ఆస్తులను టీటీడీకి గిఫ్ట్డీడ్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. ఇవికాకుండా నిందితుడు, అతని కుటుంబసభ్యుల పేరిట తిరుపతి, చట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, చెన్నై తదితర చోట్ల ఉన్న కోట్ల విలువైన ఆస్తులను నాడు టీటీడీలో పనిచేసిన కొందరు ఉన్నతాధికారులు, నాయకులు తమ బినామీల పేరిట రాయించుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. దీంతో నిందితుడిని అరెస్టు చేయకుండానే 2023లో కేసును ఆఘమేఘాలపై లోక్అదాలత్లో పెట్టి రాజీ చేయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో రాజీ కావాలంటూ అప్పట్లో కేసుపెట్టిన ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్పై కొందరు పోలీసులు తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి చేశారు. ఇదే విషయాన్ని ఆయన తర్వాత విజిలెన్స్ విచారణలో చెప్పారు.
కాగా పరకామణిలో జరిగిన అక్రమాల వ్యవహారం హైకోర్టులో కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన హైకోర్టు తదుపరి దర్యాప్తు బాధ్యతలు సీఐడీకి అప్పగించింది. సీఐడీ ఐజీని వ్యాజ్యంలో సుమోటోగా ప్రతివాదిగా చేర్చింది. లోక్ అదాలత్ ద్వారా కేసును రాజీ చేసుకోవడాన్ని హైకోర్టు తప్పుబట్టింది. లోక్ అదాలత్ ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసింది. పరకామణిలో శ్రీవారి నగదు అపహరణపై తిరుమల మొదటి పట్టణ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుకు సంబంధించిన రికార్డులను తక్షణం సీజ్ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసులో ఫిర్యాధిదారుడు, పరకామణి అసిస్టెంట్ విజిలెన్స్, సెక్యూర్టీ అధికారి వై.సతీష్కుమార్, నిందితుడు సీవీ రవికుమార్ ఒకమాటమీదకొచ్చి లోక్ అదాలత్ ద్వారా కేసును రాజీ చేసుకోవడంపై హైకోర్టు విస్మయం వ్యక్తంచేసింది. 2023 సెప్టెంబర్ 9న లోక్ అదాలత్ జారీచేసిన ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేసింది. లోక్ అదాలత్లో జరిగిన ప్రొసీడింగ్స్కు సంబంధించిన వివరాలనూ సీజ్ చేయాలని తేల్చిచెప్పింది.
పరకామణిలో సొమ్ము దొంగతనంపై టీటీడీ బోర్డు తీర్మానాల రికార్డులు, టీటీడీ అధికారులు ఏమైనా ఉత్తర్వులు జారీచేసి ఉంటే వాటిని సీజ్ చేయాలని సీఐడీని ఆదేశించింది. వాటన్నింటినీ సీల్డ్ కవర్లో రిజిస్ట్రార్ ద్వారా తదుపరి విచారణకు తమముందు ఉంచాలని పేర్కొంది. ఫిర్యాదుదారుడు,సహాయ విజిలెన్స్, సెక్యూర్టీ అధికారి వై.సతీష్కుమార్, తస్కరణ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీటీడీ ఉద్యోగి సీవీ రవికుమార్కు మూడు రోజుల్లో నోటీసులు అందజేయాలని పిటిషనర్ ఎం.శ్రీనివాసులను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 13కు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యా యమూర్తి జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్ ఈ మేరకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు శనివారం అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
2023లో పరకామణిలో జరిగిన కుంభకోణంపై సీఐడీతో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ ‘తిరుపతి వార్త’ విలేకరి ఎం.శ్రీనివాసులు గతేడాది సెప్టెంబరు 10న టీటీడీ ఈవోకి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. దానిపై చర్యలు లేకపోవడంతో హైకోర్టులో వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. ఆయన తరఫున న్యాయవాది కుర్రా శ్రీనివాసులు వాదనలు వినిపించారు ‘‘సీవీ రవికుమార్ పరకామణిలో డాలర్ల రూపంలో పెద్దఎత్తున నగదు, బంగారం అపహరించారని దీనిపై అసిస్టెంట్ విజిలెన్స్, సెక్యూరిటీ అధికారి సతీష్కుమార్ 2023 ఏప్రిల్ 29 తిరుమల వన్టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. రవికుమార్పై కేసు నమోదైందన్నారు. దర్యాప్తు పూర్తిచేసిన పోలీసులు తిరుపతి రెండో అదనపు జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్క్లాస్ కోర్టులో 2023 మే 30న అభియోగపత్రం వేశారన్నారు.
అనూహ్యంగా ఈ కేసులో సతీష్కుమార్ నిందితుడు రవికుమార్తో రాజీ చేసుకున్నారన్నారు. దీంతో లోక్అదాలత్ 2023 సెప్టెంబరు 9న అవార్డు జారీచేసిందని న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. టీటీడీ తరఫున న్యాయవాది సి.శ్రీనివాసబాబు వాదనలు వినిపించారు. టీటీడీ ఈవో నుంచి రాతపూర్వక వివరాలు అందాయని, అవి సంతృప్తికరంగా లేవన్నారు. పూర్తి వివరాలతో కౌంటరు వేసేందుకు సమయం కావాలని కోరారు. ఆ అభ్యర్థనను అంగీకరించిన న్యాయమూర్తి రెండు వారాల్లో కౌంటరు వేయాలని, రవికుమార్పై క్రమశిక్షణ చర్యలు ఏమైనా ప్రారంభించారా? ఒకవేళ ప్రారంభించి ఉంటే ఫలితం ఏమిటి? వంటి వివరాలను తెలియజేయాలని స్పష్టం చేశారు.
