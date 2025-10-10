మద్యం కుంభకోణం కేసు - మిథున్రెడ్డి బెయిల్పై హైకోర్టులో సవాల్
మద్యం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి - ఇంకా దర్యాప్తు పూర్తికాకపోయినా బెయిల్ ఇవ్వడంపై సీఐడీ అభ్యంతరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 12:23 AM IST
CID Challenges Bail Granted to YSRCP MP Midhun Reddy: మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు, దర్యాప్తు మొత్తాన్ని నిర్వీర్యం చేసేలా ఉందని సీఐడీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి వైఖరి విస్మయానికి గురిచేస్తోందని లూథ్రా వ్యాఖ్యానించారు.
సాక్ష్యాలపై కోర్టు వ్యాఖ్యలు దర్యాప్తుకు ఆటంకం: దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు సేకరించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, గూగుల్ టేక్ అవుట్ డేటా, సాక్షుల వాంగ్మూలాలను సాక్ష్యాలుగా పరిగణించలేమని ఏసీబీ కోర్టు పేర్కొనడం దర్యాప్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని సీఐడీ న్యాయవాది వాదించారు. మిథున్రెడ్డి విషయంలో దర్యాప్తు ఇంకా పూర్తికాలేదని, ఇంకా అభియోగపత్రం దాఖలు చేయలేదు అని గుర్తుచేశారు.
దర్యాప్తు పూర్తయిందనే కోర్టు వ్యాఖ్య తప్పు: ఏసీబీ కోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో “దర్యాప్తు పూర్తయింది కాబట్టి బెయిల్ ఇస్తున్నాం” అని పేర్కొనడం వాస్తవానికి విరుద్ధమని అన్నారు. “ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది, కానీ కోర్టు పూర్తయిందని చెప్పడం తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తోంది” అని తెలిపారు.
మొదటి బెయిల్ తిరస్కరణ - రెండో బెయిల్ మంజూరు: మిథున్రెడ్డి వేసిన మొదటి బెయిల్ పిటిషన్ను ఏసీబీ కోర్టు 2025 ఆగస్టు 18న కొట్టేసింది. దానికి కేవలం పది రోజుల తర్వాతే రెండో బెయిల్ పిటిషన్ వేశారని లూథ్రా చెప్పారు. “పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా కోర్టు రెండోసారి బెయిల్ మంజూరు చేయడం ఆశ్చర్యకరం,” అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
నిందితులపై భిన్న వైఖరి: గోవిందప్ప తదితర నిందితుల విషయంలో దర్యాప్తు పూర్తి కాలేదని డిఫాల్ట్ బెయిల్ ఇచ్చి, మిథున్రెడ్డి విషయంలో మాత్రం దర్యాప్తు పూర్తయిందని చెప్పి బెయిల్ ఇవ్వడం భిన్న వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తోందని లూథ్రా హైకోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
యుఎన్ ఆహ్వానం ఉన్నా జైలులోనే: న్యూయార్క్లో జరిగే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వెళ్లేందుకు సెప్టెంబర్ 26న పార్లమెంటరీ కార్యదర్శి నుంచి మిథున్రెడ్డికి ఆహ్వాన మెయిల్ వచ్చిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆయన జైల్లో ఉన్నారని, అయినప్పటికీ సెప్టెంబర్ 29న ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు.
పాస్పోర్ట్ విడుదలపై సీఐడీ అభ్యంతరం: ఏసీబీ కోర్టు ఎలాంటి షరతులు విధించకుండా మిథున్రెడ్డి పాస్పోర్ట్ విడుదలకు ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం సీఐడీని ఆందోళనకు గురిచేసిందని లూథ్రా వాదించారు. ఈ తీర్పులో ప్రస్తావించిన అంశాల ఆధారంగా మద్యం కేసులోని ఇతర నిందితులు కూడా ప్రయోజనం పొందే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.
హైకోర్టు జోక్యం - బెయిల్ విచారణపై స్టే సూచన: ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి, సీఐడీ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్పై నిర్ణయం తీసుకునేంత వరకు ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణ జరపకుండా వేచి ఉండాలని కోరారు. విచారణను ఈ నెల 15వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
మిథున్రెడ్డి తరఫు వాదనలు: మిథున్రెడ్డి తరఫున న్యాయవాది నాగార్జునరెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. కేసుకు సంబంధించిన దస్త్రాలు తాజాగా అందాయని, వాటిని పూర్తిగా అధ్యయనం చేసేందుకు సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. మిథున్రెడ్డికి యునైటెడ్ నేషన్స్ సమావేశానికి హాజరు అయ్యే అవకాశం లభించిందని, దానికి అవసరమైన పాస్పోర్ట్ విడుదలపై ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు సరైనవేనని వాదించారు.
మద్యం కుంభకోణంలో మరో కీలక పరిణామం - వైఎస్ అనిల్రెడ్డి కంపెనీలపై సిట్ దాడులు
మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ దూకుడు - కీలక రికార్డులు, హార్డ్డిస్క్లు స్వాధీనం