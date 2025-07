ETV Bharat / state

మాజీ మంత్రి సంతకం ఫోర్జరీ - బీసీసీఐ నిధుల గోల్​మాల్​ - వెలుగులోకి 'జగన్నా'టకాలు! - HCA PRESIDENT REMANDED

HCA President Jagan Mohan Rao ( ETV Bharat )

Published : July 11, 2025 at 8:05 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 8:15 AM IST

HCA President Jagan Mohan Rao Arrest : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్‌లో జరిగిన ఆర్థిక అవకతవకలపై సీఐడీ దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కుంభకోణంలో హెచ్​సీఏ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్‌ రావు, శ్రీ చక్ర క్రికెట్ క్లబ్ జనరల్ సెక్రటరీ రాజేందర్ యాదవ్, అతని భార్య కవిత ఉన్నారని అధికారులు గుర్తించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పని చేసిన కృష్ణయాదవ్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేయడంతో పాటు, బీసీసీఐ మంజూరు చేసిన రూ.2.32 కోట్లను జగన్మోహన్‌రావు పక్కదారి పట్టించినట్లు సీఐడీ ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. మాజీ మంత్రి సంతకం ఫోర్జరీ - బీసీసీఐ నిధుల గోల్​మాల్​ - వెలుగులోకి 'జగన్నా'టకాలు! (ETV) జగన్​తో పాటు మరో ఐదుగురు అరెస్ట్​ : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అవకతవకలపై కేసు నమోదు చేసిన సిఐడీ కీలక విషయాలు రాబట్టింది. హెచ్​సీఏలో ఆర్థిక లావాదేవీలకు పాల్పడిన అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్‌రావు, కోశాధికారి శ్రీనివాస్‌రావు, సీఈవో సునీల్‌కాంత్‌తో పాటు శ్రీచక్ర క్రికెట్ క్లబ్ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేందర్ యాదవ్, అతని భార్య కవితలను అరెస్ట్ చేశారు. వారిని మల్కాజిగిరి జిల్లా కోర్టులో హాజరుపరచగా, ఈ నెల 22 వరకు రిమాండ్ విధించింది. శ్రీచక్ర క్రికెట్‌ క్లబ్‌ అధ్యక్షురాలు కవితను చంచల్‌గూడ మహిళా జైలు, మిగిలిన నలుగురిని చర్లపల్లికి తరలించారు. ఈ కేసులో పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడు దేవరాజ్ కోసం అధికారులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. క్రికెట్​ అసోసియేషన్ పేరును క్రికెట్​ క్లబ్​గా మార్పు : తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లు హెచ్​సీఏ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్‌రావు గెలిచేందుకు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కినట్లు సీఐడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మొదట గౌలిపురా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మాజీ మంత్రి కృష్ణయాదవ్, మరికొందరి సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసినట్లు తేలింది. కృష్ణయాదవ్‌కు తెలియకుండానే గౌలిపురా క్రికెట్ అసోసియేషన్ పేరును శ్రీచక్ర క్రికెట్ క్లబ్‌గా మార్చేశారని అధికారులు విచారణలో గుర్తించారు. ఆ కొత్త క్లబ్‌కు కవితని అధ్యక్షురాలిగా, రాజేందర్ యాదవ్‌ను ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించారు. అనంతరం జగన్మోహన్‌రావు ఆ క్లబ్‌లో సభ్యుడిగా చేరి, 2023 అక్టోబర్ 20న జరిగిన హెచ్​సీయూ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి అధ్యక్షుడిగా గెలుపొందారు. ఫోర్జరీ చేసి అక్రమంగా క్లబ్ పేరు మార్పు : ఏదైనా క్రికెట్‌ క్లబ్ పేరు మార్చేందుకు రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో నిర్దిష్ట ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. కానీ జగన్మోహన్‌రావు కృష్ణయాదవ్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి అక్రమంగా క్లబ్ పేరు మార్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఏదైనా క్రికెట్ సొసైటీలో కనీసం ఏడాది పాటు సభ్యత్వం కలిగి ఉండాలనే నిబంధనను ఉల్లంఘించారు. ఎన్నికకు కేవలం నెల ముందే శ్రీ చక్ర క్రికెట్ క్లబ్‌లో సభ్యత్వం పొంది అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేసినట్లు తేటతెల్లమైంది. హ్యాండ్‌ బాల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్న సమయంలోనే హెచ్​సీఏ అఫెక్స్ కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా చేరడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని సీఐడీ దర్యాప్తులో తేలింది.

Last Updated : July 11, 2025 at 8:15 AM IST