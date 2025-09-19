ETV Bharat / state

మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసులో కీలక మలుపు - మాజీ ఆర్డీవో మురళి అరెస్ట్

మదనపల్లె పూర్వ ఆర్డీవో మురళిని అరెస్టు చేసిన సీఐడీ - సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ రద్దు చేయడంతో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Madanapalle Sub Collector office fire Incident case
Madanapalle Sub Collector office fire Incident case (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:30 AM IST

MADANAPALLE FIRE INCIDENT CASE: మదనపల్లె సబ్‌కలెక్టర్ కార్యాలయంలో దస్త్రాల దహనం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న మాజీ ఆర్డీవో ఎం. సాకప్ప మురళిపై సుప్రీంకోర్టు కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్ 2న వేసవి సెలవుల ధర్మాసనం ఇచ్చిన మధ్యంతర బెయిల్‌ను గురువారం సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది. దీంతో వెంటనే సీఐడీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, మదనపల్లె పూర్వ ఆర్డీవో మురళిని అరెస్టు చేశారు. తిరుపతిలోని ఆయన నివాసంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అగ్నిప్రమాదం వెనుక కుట్ర: 2024 జులై 21న రాత్రి 11.25 గంటల సమయంలో మదనపల్లె సబ్‌కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ ఘటనలో 2,400 పైగా కీలక దస్త్రాలు దగ్ధమయ్యాయి. తొలుత ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటన అని భావించారు. కానీ వన్‌టౌన్ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైన తర్వాత దర్యాప్తులో కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

పోలీసులు అనుమానితుల కాల్ డేటా విశ్లేషణలో, పలు ఇళ్లలో జరిపిన సోదాల్లో కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2022 అక్టోబరు నుంచి 2024 ఫిబ్రవరి వరకు మదనపల్లెలో ఆర్డీవోగా పనిచేసిన మురళి ఆ రాత్రి ఘటనకు ఆరు గంటల ముందు కార్యాలయానికి వచ్చి గౌతమ్ అనే సీనియర్ అసిస్టెంట్‌తో మాట్లాడినట్లు ఆధారాలు తేలాయి.

Supreme Court cancels anticipatory bail of ex RDO in Madanapalle
Madanapalle Former RDO Murali (Eenadu)

నిషేధిత భూముల కుంభకోణం: మురళి తరచూ నిషేధిత భూములపై కేసులో ఎ-1, ఎ-3 నిందితులతో చర్చలు జరిపినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. 2022 అక్టోబర్‌ నుంచి 2024 ఫిబ్రవరి 5 వరకు మురళి మదనపల్లెలో ఆర్డీవోగా పనిచేశారు. ఆయన ఆర్డీవోగా పనిచేసిన సమయంలో 14 వేల ఎకరాల నిషేధిత భూముల క్రమబద్ధీకరణలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత జరిగిన విచారణలో మొత్తం 48,360.12 ఎకరాల ఫ్రీహోల్డ్ భూమిలో 22,523.50 ఎకరాలను ఆయన కాలంలోనే అక్రమంగా క్రమబద్ధీకరించినట్లు బయటపడింది.

మురళి ఇచ్చిన అధికారిక సమాచారం ఎ-3 మాధవ్ రెడ్డికి చేరిందని, అతని ఇంటి సోదాల్లో నిషేధిత భూముల రికార్డులు దొరికాయని పోలీసులు గుర్తించారు. కాల్ డేటా ఆధారాలు కూడా ఈ అంశాన్ని బలపరిచాయి. దాంతో నిందితులు కుమ్మక్కై సబ్‌కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అగ్నిప్రమాదం సృష్టించి ఆధారాలను కాల్చివేయాలన్న కుట్ర పన్నారని పోలీసులు నిర్ధారించారు.

కోర్టు పోరాటం: మురళి ముందస్తు బెయిల్ కోసం తొలుత హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, 2025 ఏప్రిల్ 10న హైకోర్టు ఆయన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది. దాంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి ఎస్‌ఎల్‌పీ దాఖలు చేశారు. జూన్ 2న వేసవి సెలవుల ధర్మాసనం ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే తాజాగా గురువారం జస్టిస్ మనోజ్ మిశ్రా, జస్టిస్ జోయ్‌మాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం, ఇరుపక్షాల వాదనలు, అఫిడవిట్లు పరిశీలించి, ఆ మధ్యంతర బెయిల్‌ను రద్దు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా వాదనలు వినిపించారు.

సీఐడీ అరెస్టు: సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు వెలువడిన గంటల వ్యవధిలోనే సీఐడీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. తిరుపతిలోని మురళి నివాసంలో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం అయ్యింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన ఈ కేసులో మరిన్ని ముఖ్య విషయాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసు కేవలం అగ్నిప్రమాదం మాత్రమే కాకుండా, వేల ఎకరాల నిషేధిత భూముల వ్యవహారంతో ముడిపడి ఉంది. ఒక మాజీ ఆర్డీవోనే నిందితుడిగా అరెస్టు కావడం కేసుకు మరింత ప్రాధాన్యం తీసుకువచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పుతో దర్యాప్తులో పోలీసులు వేగం పెంచారు. సంబంధిత నిందితులపై మరిన్ని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

