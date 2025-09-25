చర్చనీయాంశంగా సీఐ శంకరయ్య వ్యవహారం- నేడు అసెంబ్లీలో చర్చ!
ఏడుసార్లు తనపై సీఎం ఆరోపణలు చేశారని అభియోగం-పరువుకు నష్టం వాటిల్లిందని సీఎంకు నోటీసులు పంపిన శంకరయ్య- ఈ అంశంపై నేడు అసెంబ్లీలో చర్చించే అవకాశం
CI Shankaraiah Sends Legal Notices to CM Chandrababu: వివేకా హత్య రోజు పులివెందుల సీఐగా పనిచేసిన శంకరయ్య ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబుకు లీగల్ నోటీసు పంపి తీవ్రచిక్కుల్లో పడ్డారు. ఏడుసార్లు తనపై ముఖ్యమంత్రి ఆరోపణలు చేశారని తద్వారా తన పరువుకు నష్టం వాటిల్లిందని భావించిన సీఐ సీఎంకు నోటీసు పంపడం హాట్టాపిక్గా మారింది. దీనిపై ఇవాళ అసెంబ్లీలో చర్చించాలని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
2019 మార్చి 15న వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగిన రోజు పులివెందుల సీఐగా పనిచేసిన జె.శంకరయ్యపై పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సంఘటనా స్థలంలో నిందితులు, సాక్ష్యాధారాలను చెరిపేస్తుంటే మిన్నకుండి పోయారనే అభియోగం ఉంది. ఇవే విషయాలను ఆయన సీబీఐకి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. శివశంకర్రెడ్డి మరికొందరు నిందితులు బెదిరిస్తే తాను మౌనంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని సీబీఐకి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో శంకరయ్య పేర్కొన్నారు. ఈ అంశాలనే సీఎం చంద్రబాబు బహిరంగ వేదికల్లో ప్రస్తావిస్తే మాత్రం తన పరువుకు భంగం కల్గిందనే విధంగా లీగల్ నోటీసు ఇవ్వడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.
మృతదేహంపై పదునైన ఆయుధంతో నరికినట్లు ఆనవాళ్లు కనిపిస్తున్నా రక్తపు మడుగులో మృతదేహం పడి ఉన్నా హత్య కేసుగా నమోదు చేయకుండా కేవలం అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేయటం అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. వివేకా కుమార్తె సునీత వచ్చి పోస్టుమార్టం చేయించిన తర్వాత 302 సెక్షన్ కింద హత్యగా కేసు నమోదు చేశారు. సీఐ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి 174 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేశారనే అనుమానాలను పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హత్య కేసులో సాక్ష్యాధారాలు చెరిపివేస్తున్నారనే విషయాలను ఆరోజు సీఐ ఎందుకు ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయలేదనే విషయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల ప్రస్తావించారు. తన దృష్టికి ఎవరూ తీసుకురాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. 2019లోనే సీఐపై అప్పటి ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. సీబీఐ దర్యాప్తు జరుగుతున్న క్రమంలో అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా సీబీఐకి వెల్లడించిన సీఐ శంకరయ్య న్యాయమూర్తి ముందు 164 స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులు చెప్పిన తర్వాత మాటమార్చారనే చర్చ సాగింది. తనకు పని ఉందని చెప్పి 164 కింద వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి రాకుండా తప్పించుకున్నారు. అది జరిగిన వారం రోజులకే అంటే 2021 అక్టోబరు 6న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సీఐ శంకరయ్యపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసింది.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కడప డీసీఆర్బీలో సీఐగా విధులు నిర్వర్తించిన శంకరయ్య తర్వాత అన్నమయ్య జిల్లాకు బదిలీ అయ్యారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న క్రమంలోనే అతనిపై ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ వేటు వేసి ఇటీవల ఎత్తివేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన కర్నూలు డీసీఆర్బీలో వీఆర్లో ఉన్నారు. ఈనెల 16న సునీత వేసిన నిందితుల బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు రెండు వారాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగించే అంశంపై నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో పిటిషన్ వేయాలని సూచించింది. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన రెండు రోజులకే సీఐ శంకరయ్య ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబుకు లీగల్ నోటీసు పంపడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సీఐని వెంటనే విధుల నుంచి తొలగించాలని కొందరు నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని నేడు సభలో లేవనెత్తుతామని చెబుతున్నారు.
ఆదినారాయణరెడ్డి,
జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే
సీఎం చంద్రబాబుకు సీఐ శంకరయ్య నోటీసు పంపడంపై డీజీపీ కూడా తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆగమేఘాల మీద కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీని వివరణ అడిగినట్లు తెలిసింది.