సీఎం చంద్రబాబుకు సీఐ లీగల్‌ నోటీసులు - రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కలకలం

CI Sankaraiah Sends Legal Notice to AP CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మరోసారి వివేకానందరెడ్డి హత్యకేసు చర్చనీయాంశమైంది. ఈసారి ఓ సాధారణ పోలీసు అధికారి అయిన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ (CI) శంకరయ్య నేరుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు లీగల్ నోటీసు పంపడం రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపింది. సీఐ స్థాయి అధికారి సీఎంకే నోటీసు పంపడం అరుదైన పరిణామంగా నిలిచింది.
2019 మార్చి 15న కడప జిల్లా పులివెందులలో మాజీ ఎంపీ వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగింది. ఆ సమయంలో పులివెందుల సీఐగా శంకరయ్య విధులు నిర్వహించారు. హత్య జరిగిన రోజు ఘటనా స్థలంలోనే సాక్ష్యాధారాలు చెరిపివేస్తున్నా సీఐ శంకరయ్య వాటిని ఆపలేదని, అడ్డుకోలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనేకసార్లు బహిరంగ వేదికలపై వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీల సదస్సు, ఇతర పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో కూడా ఇదే విషయాన్ని చంద్రబాబు పదేపదే ప్రస్తావించారు. ఈ వ్యాఖ్యలే తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించాయని సీఐ శంకరయ్య భావిస్తున్నారు. తన తరఫున న్యాయవాది ధరణేశ్వర్ రెడ్డి సెప్టెంబర్ 18న సీఎం చంద్రబాబుకు లీగల్ నోటీసులు పంపించారు. మొత్తంగా పలు సందర్భాల్లో సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలను నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.
నోటీసుల్లో ప్రస్తావించిన అంశాలు:
- 2019 మార్చి 15వ తేదీన హత్య జరిగిన రోజు సాక్ష్యాలను అడ్డుకోలేదని సీఎం ఆరోపణ.
- 2023 ఆగస్టు 5 - నెల్లూరు పర్యటనలో కూడా ఇదే ఆరోపణను పునరావృతం.
- 2024 జులై 25 - అసెంబ్లీలో సీఐ సమక్షంలో గుండెపోటుగా ప్రచారం జరిగిందని వ్యాఖ్య.
- 2024 నవంబర్ 21 - వివేకా మృతదేహం వద్ద రక్తపు మరకలు తుడిచినా వారించలేదని ఆరోపణ.
- 2025 మార్చి 26 - నిందితులు సాక్ష్యాలు చెరిపేస్తుంటే సీఐ మౌనంగా ఉన్నారని ఆరోపణ.
- 2025 సెప్టెంబర్ 16 - కలెక్టర్లు, ఎస్పీల సదస్సులో కూడా ఇదే అంశం ప్రస్తావన.
- గతంలో కూడా పలు సందర్భాల్లో సీఐపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారని నోటీసులో ప్రస్తావించారు.
పరువు నష్టం దావా హెచ్చరిక: ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ తన క్లయింట్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని శంకరయ్య తరఫు న్యాయవాది స్పష్టం చేశారు. 29 సంవత్సరాలుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నిజాయితీగా పనిచేస్తున్న సీఐ శంకరయ్యపై ఇలాంటి ఆరోపణలు అనవసరమని పేర్కొన్నారు. సీబీఐ దర్యాప్తు చేసి దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్లో సీఐ శంకరయ్య పేరు కేవలం సాక్షిగా మాత్రమే ఉందని, ఎక్కడా నిందితుడిగా లేదని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. 15 రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పకపోతే లేదా వివరణ ఇవ్వకపోతే కోటి 45 లక్షల రూపాయల పరువు నష్టం దావా కోర్టులో వేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం సీఐ శంకరయ్య కర్నూలు డీసీఆర్బీలో వీఆర్లో ఉన్నారు.
రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ: ఒక సీఐ స్థాయి అధికారి ఏకంగా ముఖ్యమంత్రికి నోటీసు ఇవ్వడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రధాన చర్చగా మారింది. ఈ పరిణామం వివేకా హత్యకేసుపై కొత్త దిశలో చర్చలు మొదలయ్యేలా చేసింది. సీఐపై ఆరోపణలు చేయడం సరైనదా? లేక సీఎం వ్యాఖ్యలు పరువు నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో తలెత్తుతున్నాయి. వివేకా హత్యకేసు ప్రారంభం నుంచి వివాదాస్పదంగానే కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ ఆ కేసు చుట్టూ రాజకీయ ఆరోపణలు-ప్రత్యారోపణలు ఆగడం లేదు. ఈ పరిణామం కేసు చుట్టూ మరిన్ని సందేహాలు రేకెత్తిస్తోంది.
