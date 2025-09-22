ETV Bharat / state

మొబైల్ షాపు నుంచి బెట్టింగ్ యాప్ వరకు - కోట్లు కొల్లగొట్టిన యువకుడి కథ

బెట్టింగ్ యాప్‌తో కోట్లు కొల్లగొట్టిన యువకుడు - యువతకు ఐడీలు ఇచ్చి రెట్టింపు లాభం వస్తుందంటూ మోసపూరిత హామీలు - యువకుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

betting app scam accused Chandu in police custody (the man with Folded hands)
పోలీసుల అదుపులో బెట్టింగ్ యాప్ స్కామ్ నిందితుడు చందు (చేతులు కట్టుకున్న వ్యక్తి) (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHITTOOR BETTING APP SCAM: చదువు కేవలం ఇంటర్ వరకు మాత్రమే పూర్తి చేసినా, మోసాల్లో మాత్రం అగ్రగామిగా నిలిచాడు చిత్తూరు జిల్లా పెద్దపంజాణి మండలం రాయలపేటకు చెందిన చందు (32). మొబైల్ దుకాణం నడిపిన యువకుడు, క్రికెట్ బెట్టింగ్‌తో మొదలై, ఆన్‌లైన్ యాప్‌ ద్వారా కోట్లలో డబ్బు కొల్లగొట్టాడు. ‘రాధా ఎక్స్ఛేంజ్’ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ యాప్‌ ద్వారా యువతను, ఉద్యోగులను, సాధారణ ప్రజలను ఉచ్చులోకి దించి డబ్బు దోచుకున్నాడు.

మొబైల్ షాపు నుంచి బెట్టింగ్ యాప్ వరకు: ఐదేళ్ల క్రితం చిన్న మొబైల్ షాపు ప్రారంభించిన చందు, స్థానికంగా యువకులతో బెట్టింగ్‌లు కాసేవాడు. క్రమంగా తనకంటూ కస్టమర్ బేస్‌ పెంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత టెక్నాలజీని వాడుకొని బెట్టింగ్ యాప్‌ను తయారు చేయించాడు. రాయలపేట కేంద్రంగా ‘రాధా ఎక్స్ఛేంజ్’ పేరుతో నిర్వహిస్తూ, యువతకు “పెట్టుబడి పెడితే రెట్టింపు అవుతుంది” అంటూ నమ్మబలికాడు. యువత మాత్రమే కాకుండా, కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా అతని వలలో చిక్కుకున్నారు.

ప్రాణాలు తీసిన వ్యసనం: ఈ యాప్‌ వలన పలమనేరుకు చెందిన ఓ కానిస్టేబుల్‌ అప్పుల భారం భరించలేక ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. నేలపల్లెకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి రూ.70 లక్షలు పోగొట్టుకొని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో చందుపై కేసు నమోదు అయ్యింది. ముందస్తు బెయిల్ తెచ్చుకున్నా, ఫిర్యాదులు ఆగలేదు. తాజాగా రాయలపేటకు చెందిన లక్ష్మీనారాయణ కూడా రూ.2 లక్షలు పోయాయని ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ కేసులో చందుతో పాటు 11 మంది కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులను పోలీసులు నిందితులుగా చేర్చారు.

అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసుల సమాచారం: ఆదివారం సాయంత్రం చందును అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు సీఐ పరశురాముడు మీడియాకు తెలిపారు. విచారణలో చందు బెట్టింగ్ యాప్‌ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నట్లు బయటపడింది.

కోట్లలో ఆస్తులు - రాజభోగాలు: బెట్టింగ్ యాప్‌లో సంపాదించిన అక్రమ నగదుతో చందు బెంగళూరు, తిరుపతి, హైదరాబాద్, చిత్తూరు వంటి నగరాల్లో స్థలాలు, భవనాలు కొనుగోలు చేశాడు. సొంత ఊరైన రాయలపేటలో విలాసవంతమైన భవనం నిర్మించాడు. భవనంలో ఫేస్ లాక్ సిస్టమ్, ప్రతి గదిలో ఆధునిక ఫర్నిచర్ అమర్చుకున్నాడు. అంతేకాకుండా బంగారు ఆభరణాలు, ఖరీదైన ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైళ్లు కొనుగోలు చేశాడు. రూ.70 లక్షల ఖరీదైన ఎలక్ట్రిక్ కారు, ద్విచక్ర వాహనాలు కూడా కలిగి ఉన్నాడు.

ఒక పల్లెటూరి కుర్రాడు మొబైల్ షాపు నుంచి మోసపూరిత బెట్టింగ్ యాప్ వరకు ప్రయాణించి, కోట్లలో సంపాదించి, విలాసవంత జీవితం గడపడం సమాజానికి ఒక హెచ్చరిక. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌లు కేవలం డబ్బును మాత్రమే కాకుండా, జీవితాలను కూడా నాశనం చేస్తున్నాయి. ఈ కేసు యువతకు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తోంది. చందు లాంటి మోసగాళ్ల వలలో పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.

'పేదలకు డబ్బు ఆశ చూపి బ్యాంక్‌ ఖాతాలు తెరిచి' - బెట్టింగ్​ ముఠా అరెస్ట్​

బెట్టింగ్ యాప్ కేసులు- గూగుల్, మెటాకు ఈడీ నోటీసులు

For All Latest Updates

TAGGED:

RADHA EXCHANGE APPYOUTH ARRESTED IN BETTING SCAMONLINE BETTING APP SCAMVICTIMS LOST LAKHS IN BETTING APPCHITTOOR BETTING APP SCAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.