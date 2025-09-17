ETV Bharat / state

ఆమె మార్కెట్​ కమిటీ ఛైర్​పర్సన్​ అయినా సంతలో కూరగాయల విక్రయం

ఈ ప్రజాప్రతినిధి కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తున్నారు- వారపుసంతలో స్వయంగా తనే కూరగాయలు విక్రయిస్తున్నారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:30 PM IST

Market Committee Chairperson Selling Vegetables in Alluri District : ఈ రోజుల్లో వార్డు సభ్యుడిగా గెలిస్తేనే డాబు, దర్పం ప్రదర్శిస్తూ కార్లలో తిరిగే వారెందరినో చూస్తున్నాం. వారికి భిన్నంగా కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు తమ పని తాము చేసుకుపోతుంటారు. ఆ కోవకు చెందినవారే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని చింతపల్లి మార్కెట్‌ కమిటీ ఛైౖర్‌పర్సన్‌ ఊర్మిళ.

చింతపల్లి, గూడెంకొత్తవీధి, కొయ్యూరు మండలాలకు సంయుక్తగా ఉన్న మార్కెట్‌ కమిటీకి ఛైర్‌పర్సన్‌గా ఊర్మిళను కూటమి ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆమెకు స్వగ్రామం కొత్తపాలంలో కొంత వ్యవసాయ భూమి ఉంది. అందులో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తున్నారు. ప్రతి మంగళవారం లోతుగెడ్డ కూడలిలో జరిగే వారపుసంతలో స్వయంగా తనే కూరగాయలు విక్రయిస్తూ సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నారు.

మార్కెట్లో కూర్చుని తోటి వారితో సమానంగా ఆమె కూరగాయలు అమ్ముకోవడం ఆశ్చర్యపరచడమే కాకుండా పలువురికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. గౌరవప్రదమైన అధికారిక పదవిలో ఉన్నప్పటికీ, ఊర్మిళ వ్యవసాయాన్ని వీడబోనని గర్వంగా తెలుపుతున్నారు. నాయకత్వం అంటే తమ సొంత మూలాలను విడిచిపెట్టడం కాదని ఆమె వివరిస్తున్నారు.

ఆమె వ్యవహార శైలి, నాయకత్వ లక్షణాలు తమలో మరింత నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేశాయని స్థానికులు అంటున్నారు. ప్రతినిధులు ప్రజల సంక్షేమం కోసం పని చేస్తూ ఇలా సాధారణ జీవన విధానాన్ని అనుసరించడంపై పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఊర్మిళ అంకితభావం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని గిరిజన, గ్రామీణ వర్గాల విస్తృత స్ఫూర్తిని కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని, ఆ ప్రాంతాల్లో ఆత్మగౌరవం కృషికి ఎంతో విలువ ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మార్కెట్ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా పని చేస్తూ కూడా స్థానిక మార్కెట్‌లో కూరగాయలు అమ్మడం ఊర్మిళ సామాన్య జీవన విధానానికి నిదర్శనం. నిజమైన నాయకత్వం సంపద, విలాసవంమైన జీవన ప్రమాణాల వల్ల రాదని, సమాజానికి దగ్గరగా గౌరవంగా జీవించడం వల్లే అది సాధ్యమవుతుందని ఊర్మిళ వివరిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన నేతలు ఎందరో సామాన్య జీవితం గడుపుతూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉపాధి పనుల్లో పాల్గొన్న నాయకులు, వ్యవసాయం చేస్తూ స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నవారు లేకపోలేదు.

మల్టీటాస్కింగ్‌ ఆడవాళ్లకు మించి ఎవరు బాగా చేయలేరు: ఎంపీ పురందేశ్వరి

మరోవైపు సాగు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో మహిళలలు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. తరువాతి తరాల వారికి అండగా ఉంటు సేద్యం చేస్తూ మంచి గుర్తింపు సాధిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా సాధికార దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలోని తురకపాలెంలో మహిళా సాధికారత అంటే వైట్‌ కాలర్‌ ఉద్యోగాల్లోనూ, బోర్డు స్థానాల్లో మాత్రమే కనిపించడం కాదనుకున్నారు. ఆ ఊళ్లోకి అడుగు పెట్టగానే ట్రాక్టర్లపై దూసుకెళ్లే మహిళలు చాలా మంది కనిపిస్తుంటారు. అలాగని ఒకరో ఇద్దరో అలా సరదాగా నేర్చుకుంటున్నారేమో అనుకుంటున్నారు ఏమో. అక్కడ ఇరవైమంది మహిళలు ట్రాక్టర్లు నడపుతున్నారు. అది వారి దినచర్య. వాళ్లలో కొందరు వాటిపై వెళ్లి పశువులకు మేత కోసుకొస్తుంటే, మరికొందరు దుక్కి దున్నడానికీ, ఎరువులు తేవడానికీ వెళ్తుంటారు. పూర్తి కథనం కోసం కింది లింక్​ను క్లిక్​ చెయ్యండి.

ఈ గ్రామంలో ట్రాక్టర్లు నడిపేది మహిళలే - ఒకరి స్ఫూర్తితో మరొకరు ముందుకు

