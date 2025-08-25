ETV Bharat / state

సోషల్‌మీడియాతో విభిన్న పంటల సాగు - అదరగొడుతున్న గిరిజనులు - DIFFERENT CROPS IN CHINTAPALLI

కాలానికి అనుగుణంగా మారుతున్న గిరిజనులు - విభిన్న పంటలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ

Different Crops in Alluri District
Different Crops in Alluri District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 2:02 PM IST

Different Crops in Alluri District : సాంకేతిక పరిజ్ఞాన విస్తృతితో సోషల్​మీడియా వినియోగం పెరిగింది. ఎక్స్, వాట్సప్, ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, స్నాప్‌చాట్‌ తదితర సామాజిక మాధ్యమాలను ఉపయోగించే వారూ అదే స్థాయిలో పెరిగారు. చాలామంది నిరంతరం వీటికి అనుసంధానమై ఉంటున్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏది జరిగినా క్షణాల్లో ఇందులో సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు. అంతేకాక వీటి ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవరితోనైనా మాట్లాడొచ్చు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలతో పాటు ఇతర సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకు ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో అప్పటికే రాణిస్తున్న వారితో మాట కలిపి మనమూ ఓ మెట్టు ఎక్కొచ్చు.

వారందరూ రైతులు. ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన పంటలను సాగు చేసేవారు. కానీ వారు ఇప్పుడు ఈ పద్ధతిని మార్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వాణిజ్య సరళిలో పలురకాల సంప్రదాయేతర పంటలతోపాటు ఉద్యాన, విదేశీ పంటలను సైతం పండిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో వివిధ ప్రాంతాల్లో సాగవుతున్న పంటల వివరాలను చూసి వాటిని సాగు చేసేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.

Chintapalli Farmers Different Crops : ఇందుకుగాను రైతులు వాటిని సాగుచేస్తున్న సంబంధిత వ్యక్తులను ఆన్‌లైన్‌లోనే సంప్రదిస్తున్నారు. వారి దగ్గర నుంచి అవసరమైన మెలకువలు తెలుసుకుని తమ ప్రాంతంలోనూ విభిన్న పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. అంతేకాక పండించిన ఉత్పత్తులను ఆన్​లైన్​లో విక్రయిస్తూ ఇతర అన్నదాతలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. వారే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లి మండలానికి చెందిన రైతులు. మరీ వారి విజయగాథలను తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

Different Crops in Alluri District
నల్లబియ్యం సాగులో గిరిజన రైతు సింహాచలం (Eenadu)

గొందిపాకలు గ్రామానికి చెందిన యువ రైతు జనకాని సింహాచలం గతంలో తన ఎకరా పొలంలో వరిని పండించేవారు. అయితే ఫేస్‌బుక్‌లో నల్లబియ్యం సాగు గురించి తెలుసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన మిత్రుడి ద్వారా మహారాష్ట్ర నుంచి విత్తనాలను తెప్పించుకున్నారు. వాటిని సాగుచేసి మంచి ఫలితం సాధించారు. ఇప్పుడు ఎర్రబియ్యం సాగునీ ప్రారంభించారు.

నల్లబియ్యం సాగులో గిరిజన రైతు సింహాచలం : గొందిపాకలుకే చెందిన మరో యువకుడు బౌడు రవీంద్రప్రసాద్‌ ఫేస్‌బుక్‌ పరిచయం ద్వారానే కశ్మీర్‌లో పండే కుంకుమపువ్వు దుంపలను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా తెప్పించుకుని సాగును ప్రారంభించారు. రాజుపాకలులో కౌలు రైతులు రాజు, రాహుల్ సేంద్రియ పద్ధతుల్లో రెడ్‌ క్యాబేజీ, చైనీస్‌ క్యాబేజీ, ఎర్రబెండ, జుకుని, బ్రకోలీ, పింక్‌ క్యాలీఫ్లవర్‌ వంటి భిన్నమైన పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. అంతేకాక వచ్చిన పంట ఉత్పత్తులను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నారు.

Different Crops in Alluri District
రాజుపాకలో గులాబీ, పసుపు రంగుల కాలీఫ్లవర్‌ సాగు (Eenadu)

రాజుపాకలో గులాబీ, పసుపు రంగుల కాలీఫ్లవర్‌ సాగు : చింతపల్లి మండలంలో సుమారు 50 ఎకరాల్లో స్ట్రాబెర్రీని సాగు చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం సోషల్ మీడియానే. ఇక్కడ పండే స్ట్రాబెర్రీని చూసి వాట్సప్, ఫేస్‌బుక్​ల ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న గిరిజన రైతులతో వ్యాపారులు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.

ఇప్పటికే చింతపల్లి మండలంలో అవకాడో, ఫ్యాషన్‌ఫ్రూట్, స్ట్రాబెరీ, లిచీ, డ్రాగన్ ఫ్రూట్​, వాటర్‌ యాపిల్‌ వంటి పలు రకాల విదేశీ ఫ్రూట్స్ పండిస్తున్నారు. ఇవి మన్యం వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉండటంతోపాటు పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పైగా వ్యవసాయ పంటలతో పోల్చితే ఇవి ఎక్కువ లాభాలు అందిస్తుండటంతో గిరిపుత్రులు వీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తున్నారు.

