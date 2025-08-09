Essay Contest 2025

సాగరతీరం ఉపాధికి హారం - ఔషధ గుణాలున్న నాచు పెంపకంపై శిక్షణ - TRAINING ON SEA MOSS CULTIVATION

పోషక విలువలు ఉన్న సముద్ర నాచు సాగుతో తీర ప్రాంత ప్రజలకు ఉపాధి - నమూనా ప్రాజెక్టుగా చినమైనవానిలంక ఎంపీక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 11:29 PM IST

Model Project for Sea Moss Cultivation Training: ఔషధ గుణాలతో పాటు ఎన్నో రకాల పోషక విలువలు ఉన్న సముద్ర నాచు సాగుతో తీర ప్రాంత ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించవచ్చని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనలో భాగంగా దీని కోసం రాష్ట్రంలోని జిల్లాల వారీ అనువైన సముద్ర తీర గ్రామాలను గుర్తిస్తున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 9 కిలోమీటర్ల మేర సముద్ర తీరం ఉండగా చినమైనవాని లంక గ్రామం సముద్ర నాచు సాగుకు అనుకూలమని అధ్యయనంలో తేల్చారు.

తొలి దశలో 40 మందికి: అలల ఉద్ధృతి తక్కువగా, నీటిలో ఉప్పుశాతం 30 శాతం వరకు ఉండే ప్రాంతాలు సముద్ర నాచు సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నరసాపురం మండలం చినమైనవానిలంకలో దీనికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ గ్రామాన్ని నమూనా ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసి ఈ నెలాఖరులోపు శిక్షణ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సాగుకి చెన్నైలోని సెంట్రల్‌ సాల్ట్‌ అండ్‌ మెరైన్‌ కెమికల్స్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ శాస్త్రవేత్తలు సహకారం అందిస్తారు. కఫా పైకస్, గ్రాసులేరియస్‌ రకాల నాచును ఇక్కడ సాగు చేస్తారు. చినమైనవానిలంకలో సుమారు 40 మందిని ఎంపిక చేసి ఇన్‌ఛార్జి కలెక్టర్‌ రాహుల్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శిక్షణకు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

నీళ్లు తేటగా ఉన్న ప్రాంతంలో: సముద్రంలో 100 మీటర్ల లోపల నీళ్లు తేటగా ఉన్న ప్రదేశంలో పీవీసీ పైపులతో లేదా వెదురు కర్రలతో తయారు చేసిన చట్రాలపై సేంద్రియ పద్ధతులతో నాచు సాగవుతుంది. 45 నుంచి 65 రోజుల్లో పంట కోతకు వస్తుంది. 50 కిలోల మొక్కలు నాటితే సుమారు 2 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని ఎకరాకు సగటున రూ.35 వేల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారు.

అనేక ప్రయోజనాలు: సముద్ర నాచులో అధిక స్థాయిలో ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. రొయ్యల మేతల్లో, కాస్మోటిక్స్, పలు ఔషధాల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. సాధారణ పంటల సాగులో దీనిని ఎరువుగా వినియోగిస్తే రసాయనాల వాడకం 30 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చు. నాచు దిగుబడి వచ్చేనాటికి వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు రైతులతో ఒప్పందం చేసుకుని పంటను కొనుగోలు చేస్తారని మత్స్యశాఖ సహాయ సంచాలకుడు ఎల్‌ఎల్‌ఎన్‌ రాజు తెలిపారు. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే దశల వారీగా మిగిలిన గ్రామాల్లో కూడా సముద్ర నాచు పెంపకం మొదలవుతుందని అన్నారు.

TAGGED:

SEA MOSS CULTIVATION TRAINING IN APSEA MOSS CULTIVATION IN APసముద్ర నాచు పెంపకంపై శిక్షణSEA MOSS CULTIVATION MODEL PROJECTTRAINING ON SEA MOSS CULTIVATION

