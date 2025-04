ETV Bharat / state

పెట్టుబడి రూ.15 వేలు - దక్కేది రూ.9-13 వేలే - మిర్చి రైతు కంట కన్నీరు - MIRCHIPRICE COME DOWN ANDHRA PRDESH

Published : April 18, 2025 at 9:20 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Mirchi Price Come Down in Andhra Pradesh: ధరలుంటే మిరప ఎర్ర బంగారమే. చీడపీడలతో దిగుబడులు తగ్గినా, అంతర్జాతీయ ఒడుదొడుకులతో డిమాండు లేక ధరలు పతనమైనా అది మిరప రైతుల్ని కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తుంది. ఈ ఏడాది పరిస్థితి అదే. గతేడాది ఫిబ్రవరి వరకు క్వింటాల్‌కు 20వేలకు పైగా లభించిన ధర తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతూ 9 నుంచి 13 వేల మధ్యకు తగ్గిపోయింది. పంట విక్రయిస్తే వచ్చే డబ్బులు కూలీల ఖర్చులు, ఎరువుల దుకాణాలకే సరిపోడవం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 5 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు మిర్చి పంట సాగు చేశారు. రెండేళ్లుగా క్వింటా మిర్చి 20 వేలకు పైగా ధర పలకడంతో ఈ సారి కూడా అవే ధరలు ఉంటాయని పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి మిర్చి పండించారు. ఎకరాకు 3లక్షలకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టి సాగు చేస్తే మిర్చికి మార్కెట్‌లో ధర లేక 50వేల నుంచి లక్ష వరకు నష్టం వస్తోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రైతుల్ని ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్రానికి లేఖలు రాశారు. క్వింటాల్‌కు 11 వేల 781 ధర దక్కేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నిర్ణయించిన ధరకు అనుగుణంగా నష్టపోయిన రైతుకు సాయం అందేలా చూస్తామని చెప్పినా ఇప్పటికీ విధి విధానాలు ఖరారు చేయలేదని రైతులు చెబుతున్నారు. ఈ-పంట, ఆధార్‌ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను దుకాణాల నిర్వాహకులు తీసుకుంటున్నా సాయం అందుతుందో లేదో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.