ETV Bharat / state

'కరెంటు తీసేస్తే - మా నాన్న ఊపిరి ఆగిపోతుంది' : ప్లీజ్​ హెల్ప్​ చేయండి - PERSON ON OXYGEN CONCENTRATOR

Can not Breathe Without an Oxygen Concentrator Due to Covid ( Eenadu )