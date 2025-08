ETV Bharat / state

దక్కని పిల్లల ప్రేమ - రోడ్డున పడుతున్న తల్లిదండ్రులు - CHILDREN NEGLECTED PARENTS

Published : August 1, 2025 at 1:47 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Children Neglecting Their Parents in Old Age: వారంతా వృద్ధులు. ఎన్నో ఆటుపోట్లను దాటి జీవితం అంటే ఏంటో చూశారు. కనిపెంచిన పిల్లలు ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదుగుతుంటే సంబరపడ్డారు. వారి ప్రతి మలుపులో తమ గెలుపును చూసుకుని ఆనందపడ్డారు. తమను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటారని ఆశపడ్డారు. తీరా రెక్కలొచ్చాక పిల్లలే తల్లీదండ్రులను గాలికి వదిలేయడంతో చివరి మజిలీ ఎలా దాటాలో తెలియక నలిగిపోతున్నారు. కనుమరుగవుతున్న బంధాలు, విచ్ఛిన్నమవుతున్న కుటుంబాల కారణంగా వృద్ధాప్యమే శాపమై కుమిలిపోతున్నారు.

చట్టం ఏం చెబుతోంది: తల్లిదండ్రులను భారంగా భావించి ఇంటి నుంచి గెంటేస్తున్న ఘటనలు కొన్నయితే, పిల్లల కాపురాలు బాగుండాలని వారే స్వచ్ఛందంగా బయటకు వచ్చి రోడ్డున పడుతున్న ఉదంతాలెన్నో. ఇలాంటి వారి కోసమే వయోవృద్ధుల భరణం, పోషణ, సంక్షేమ చట్టం అనేవి ఉన్నాయి. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వారికి ఆశ్రయం కల్పించి, కోర్టుకు ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండానే ఉచిత న్యాయ సహాయం అందిస్తుంది.

కొన్ని ఘటనలు: తనను కొడుకులు పట్టించుకోకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటూ కృష్ణాజిల్లా ఉంగుటూరు మండలానికి చెందిన ఓ వృద్ధుడు కొద్ది రోజుల క్రితం మచిలీపట్నంలోని కలెక్టరేట్‌లో నిర్వహించిన ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదికలో కలెక్టర్‌కి చెబుతూ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. వెంటనే స్పందించిన కలెక్టర్‌ వారి కుమారులను పిలిపించి హెచ్చరించారు.

ఆస్తిని కొడుకులిద్దరికీ పంచినా కూడా తనను చిత్రహింసలు పెడుతున్నారని చల్లపల్లికి చెందిన వీరయ్య, బంధువులే తనపై దాడి చేసి, అన్యాయంగా ఆస్తి లాక్కునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఒంటరిగా ఉన్న తనను ఆదుకోవాలని అవనిగడ్డకు చెందిన రాములు జిల్లా ఎస్పీని కలిసి మొర పెట్టుకున్నారు.