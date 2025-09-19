'మేము పోషించలేం - మాతో అవ్వదు' - అందరూ ఉండి అనాథల్ని చేస్తున్నారు!
తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తున్న పిల్లలు - పోషించలేమంటూ తెగేసి చెబుతున్న వైనం
Published : September 19, 2025 at 12:08 PM IST
Children Harassing Old Aged Parents : చిన్నప్పుడు కంటికి రెప్పలా కాపాడి, తమ ఉజ్వల భవితకు బాటలు వేసిన తల్లిదండ్రుల విషయంలో కొందరు పిల్లలు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జీవితంలో ఎదిగేందుకు అడుగడుగునా అండగా ఉన్న పోషకులను, తాము పోషించలేం అంటూ అనాథలుగా వదిలేస్తున్నారు. వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను ఆపద వేళ బాధ్యతగా చూసుకోవాల్సిన కుమారులు, తమకు సంబంధం లేదంటూ వారిని పరాయి మనుషులుగా భావిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులను పోషించడాన్ని భారంగా అనుకుని, వారు దాచుకున్న సొమ్ముపై కన్నేసి కొందరు తమ తల్లిదండ్రులను కడతేర్చుతున్నారు. మరికొందరేమో తమకు ఆస్తిపాస్తులు ఇవ్వకున్నా సరే, పోషించలేము అని తెగేసి చెబుతున్నారు. పేగుబంధాలకు చేదు అనుభవాలను మిగుల్చుతున్నారు.
- కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం బోర్లం గ్రామానికి చెందిన ఎర్రోళ్ల సాయవ్వ(77)కు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. వృద్ధాప్యంలో ఆమెను బాధ్యతగా, ఆప్యాయంగా చూసుకోవాల్సిన బాలయ్య అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించాడు. పోషించడం, సపర్యలు చేయడాన్ని భారంగా భావించాడు. అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ బాలుడి సహాయంతో ఈ నెల 8న ద్విచక్రవాహనంపై తల్లిని తీసుకెళ్లి పిట్లం మండలంలోని మంజీర నదిలో పడేశాడు. అనంతరం 11న ఆమె మృతదేహం లభించింది.
- నాగిరెడ్డిపేట్ మండలం చెందిన చాకలి జమున(46) పేరిట రూ.80 లక్షల బీమా ఉంది. దుర్వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన ఆమె కుమారుడు చాకలి రాజు ఆ బీమా సొమ్మును దక్కించుకోవాలనుకున్నాడు. ఆ డబ్బు కోసం గత జనవరి 9న జమునను బండరాళ్లతో కొట్టి హత్య చేశాడు. పైగా తన తల్లి ప్రమాదవశాత్తు మరణించిందని గ్రామస్థులు, పోలీసులను నమ్మించాడు. చివరికి విచారణలో కుమారుడే తల్లిని దారుణంగా హత్య చేశాడని తేలింది.
- తమ ఆస్తినంతా కుమారుడికి రాసిచ్చామని, అయినా తమను చూసుకోవడం లేదంటూ కామారెడ్డికి చెందిన వృద్ధ దంపతులు కొన్నిరోజుల క్రితం జిల్లా అధికారిని కలిశారు. స్పందించిన అధికారి ఆయన్ను పిలిపించి ఇదేంటని ప్రశ్నించారు. దీంతో, అవసరమైతే వారి ఆస్తిని వారికే తిరిగి ఇచ్చేస్తాను కానీ, తల్లిదండ్రులను మాత్రం పోషించనని తెగేసి చెప్పాడు. దీంతో అధికారి విస్తుపోయారు.
- నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ కుమారుడు తన తండ్రిని పోషించలేక అనాథగా వదిలేశాడు. తండ్రి మరణించినా చివరి చూపునకూ రాలేకపోయాడు. దీంతో ఓ యువజన సంఘం సభ్యులు ఆ అభాగ్యుడికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి వచ్చింది.
- కష్టాల్లో ఉన్న వృద్ధులు సంబంధిత ఆర్డీవోకు ఫిర్యాదు చేయాలి. వారి పిల్లలను పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తారు. అవసరమైతే కోర్టు ద్వారా న్యాయం జరిగేలా చేస్తారు. జిల్లా సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో హెల్ప్లైన్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14567కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- పింఛన్ పొందుతున్న వారు కామారెడ్డి జిల్లాలో 48,220 మంది, నిజామాబాద్ జిల్లాలో 66,706 మంది ఉన్నారు. మిగిలిన వారు కామారెడ్డి జిల్లాలో మరో 12 వేల వరకు, నిజామాబాద్ జిల్లాలో 15 వేల వరకు వృద్ధులు ఉంటారని అంచనా.
"పిల్లల నుంచి నిరాదరణకు గురవుతున్న వృద్ధులు జిల్లా సంక్షేమ శాఖకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అనాథలైన వృద్ధులు సైతం సంప్రదించవచ్చు. బాధితుల పిల్లల్ని పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాం. పోషించలేం అనుకునే కుమారుల నుంచి తల్లిదండ్రులకు సంక్షేమ చట్టం ద్వారా రూ.10 వేల చొప్పున నిర్వహణ ఖర్చులను ఇప్పిస్తాం. వినకపోతే కేసులు సైతం నమోదు చేయిస్తాం. బాధితులు కామారెడ్డి కలెక్టరేట్లోని నం.31 గదిలో ఫిర్యాదు చేయాలి." - ప్రమీల, జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారిణి
