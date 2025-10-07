లైంగిక వేధింపుల్లో చిన్నారులు - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపంతోనూ సమస్య
ఎన్సీఆర్బీ 2023 నివేదిక ప్రకారం పిల్లలపై జరిగిన దారుణాలపై 1257 కేసులు - పసిపిల్లల అశ్లీల వీడియోలు చిత్రీకరించిన వాటిపై 18 కేసులు నమోదు -
Published : October 7, 2025 at 12:10 AM IST
Children in Criminal Incidents : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఏటేటా పసిపిల్లలపై నేరాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. కాపాడాల్సిన కనుపాపలే కాటేయటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పెద్దల వైరంలో పిల్లలే సమిధలుగా మారిపోవడం బాధాకరం. ఇటీవల కూకట్పల్లిలో పాఠశాల విద్యార్థిని ఇంట్లోనే దారుణ హత్యకు గురికావటం పెను సంచలనం సృష్టించింది. క్రికెట్బ్యాట్ కోసం పక్కింట్లోని పిల్లాడే హత మార్చినట్టు తేలటంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటుకు గురయ్యారు.
చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు ఏటా 70 నుంచి 80 శాతం పెరుగుతున్నాయి. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపాన్ని ఆసరా చేసుకొని ప్రబుద్ధులు మాయమాటలతో బాలికలను మెల్లగా లోబరచుకుంటున్నారు. ఎన్సీఆర్బీ 2023 నివేదిక ప్రకారం పిల్లలపై జరిగిన దారుణాలపై 1257, పసిపిల్లల అశ్లీల వీడియోలు చిత్రీకరించిన వాటిపై 18 కేసులు నమోదవ్వడం గమనార్హం. 338 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
మానసికంగా దెబ్బతీసేందుకు : వావివరసలు మరచిపోయి, తప్పొప్పుల విచక్షణ కోల్పోయి బిడ్డల వయసున్న చిన్నారులపై ఘోరమైన అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. పాతబస్తీ పరిధిలో ఒక వ్యాపారి ఏడేళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. విషయం బయటకు చెబితే కుటుంబ సభ్యులను చంపేస్తానంటూ తీవ్రంగా బెదిరించాడు. కొడుకు జ్వరం తగ్గకపోవటంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినపుడు తల్లిదండ్రులకు అసలు విషయం తెలిసి అవాక్కయ్యారు. పెళ్లయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా సంతానం కలగ లేదు.
తరువాత పెళ్లయిన తన మరిదికి పిల్లలు పుట్టడంతో ఒక గృహిణి భరించలేకపోయింది. ఏకంగా ఇంటి ముందున్న సంపులో పడేసింది. మొదట ప్రమాదవశాత్తూ జరిగినట్టు భావించారు. కానీ సీసీ టీవీ కెమెరాలు చూసిన తరువాత అసలు సంగతి వెలుగుచూసింది. కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులు, చుట్టుపక్కల వారితో మనస్పర్థలు, గొడవలు తలెత్తినప్పుడు కొందరు ప్రత్యర్థిని మానసికంగా దెబ్బతీసేందుకు పిల్లలను కిడ్నాప్ చేయటం, చంపటం వంటివి చేస్తుంటారని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విశ్లేషించారు.
అవతలి వారి చేతిలో చిక్కి : ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే ఆలోచనతో తాము చేస్తున్నది తప్పని గ్రహించలేదంటూ కొందరు నిందితులు కన్నీరు పెట్టుకున్న సందర్భాలున్నాయని ఆయన తన అనుభవాన్ని బాధితులతో పంచుకున్నారు. ఆర్థిక వివాదాలు, కుటుంబ తగాదాలు, ఆస్తి పంపకాలు, అక్రమ సంబంధాలు, అప్పులు వంటి అంశాల్లోనే ఏమీ తెలియని పిల్లలు బలవుతున్నారని సైబరాబాద్కు చెందిన పోలీసు అధికారి విశ్లేషించారు. పెద్దల మధ్య కక్షలు, పగ ప్రతీకారం తెలియని చిన్నారులు అవతలి వారి చేతిలో చిక్కి తీవ్రమైన మానసిక వేదన అనుభవిస్తున్నారు.
కొన్ని సంఘటలివీ..
- పేట్బషీరాబాద్లో అన్నదమ్ములు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలో అప్పు తీసుకున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తమ్ముడు అకస్మాత్తుగా మరణించాడు. ఆ కుటుంబం తీవ్ర కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది. అండగా ఉండాల్సిన అన్న అప్పు తీర్చలేదనే అక్కసును తమ్ముడి భార్య, కుమార్తెపై ఎక్కువగా ప్రదర్శించాడు. పెదనాన్న అనే విచక్షణ మరచిపోయి ఆమె వీడియోలను సెల్ఫోన్లో చిత్రీకరించి బెదిరించాడు. వేదన భరించలేని ఆ బాలిక బలవన్మరణం పాలై విషాదం మిగిల్చింది.
- యాకుత్పురలో ఆర్థిక లావాదేవీలు, కూతురి మరణానికి బ్లాక్ మేజిక్ కారణమనే అనుమానంతో భార్యాభర్తలు విచక్షణ కోల్పోయారు. ఇంటికొచ్చిన ఏడేళ్ల మేనకోడలిని ఆడుకుందామంటూ చేతులు కట్టేసి నీళ్ల ట్యాంకులోకి నెట్టి పడేశారు. ఆ చిట్టి తల్లి కాపాడమంటూ ప్రాధేయపడినా కొంచెం కూడా కనికరం చూపలేదు.
లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు- దిల్లీ బాబా అరెస్ట్
మీ ఫోన్లో ఆ వీడియోలు దాచుకుంటున్నారా? - అయితే జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం!