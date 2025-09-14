ETV Bharat / state

‘సగమే’ తింటున్నారు! - పిల్లల ఇష్టాలకు దూరంగా లంచ్‌ బాక్స్‌లు

లంచ్​బాక్స్​లను​ ఇష్టంతో తిని ఖాళీ చేసే విద్యార్థులు కేవలం 20 శాతం మందే - సగానికంటే తక్కువగా తినేవారు 65 శాతం మంది - పోషకాహారానికి దూరమవుతున్న విద్యార్థులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Children Deprived of Nutrition Food due to Lunch Boxes in AP : ప్రస్తుతం ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో అమ్మ చేతి గోరుముద్దలకు పిల్లలు దూరం అవుతున్నారు. నర్సరీ నుంచే వారిపై తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టాల్ని రుద్దుతున్నారు. దూరమైనా పేరున్న బడికే పంపుతున్నారు. ఉదయం బడి బస్సెక్కితే సాయంత్రానికి ఇల్లు చేరుతారు. ఈ క్రమంలో లంచ్‌ బాక్స్‌ సంస్కృతి పెరిగింది. ఈ విధానంలో పిల్లలకు పోషక విలువలున్న ఆహారం అందడం లేదు.

బిడ్డలకు 15 ఏళ్లలోపు అమ్మ అందించేది భోజనం కాదు. ప్రేమ, ఆప్యాయత అంటారు నిపుణులు. చిరకాలం తల్లిదండ్రుల ప్రేమ బిడ్డలకు గుర్తుండాలంటే వారికి స్వయంగా దగ్గరుండి భోజనం వడ్డిస్తూ ఆ సమయంలోనే మంచి చెడులను చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో దీన్ని తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. మన దగ్గర అంత సమయం లేదంటున్నారు.

  • చిన్నారి అన్వేష్‌ నెల్లూరులోని ఓ కార్పొరేట్‌ పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఇంటి నుంచి తెచ్చిన లంచ్‌ బాక్స్‌ను రోజూ ఖాళీగా తిరిగి తీసుకెళ్తున్నాడు. తాను చేసిన వంటలు నచ్చి బాబు తింటున్నాడని తల్లి భావించారు. ఒక్కసారిగా బాలుడు అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తే పోషకాహార లేమి, రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది. వైద్యుడు బాలుడ్ని అక్కున చేర్చుకుని లంచ్‌ బాక్స్‌ గురించి అడగ్గా ఆ ఆహారం తనకు ఇష్టంలేక పారేస్తున్నట్లు చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు కంగుతిన్నారు.

పూర్తిగా తినేది 20 శాతం మందే : నెల్లూరు జిల్లాలో 3,419 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు 3,24,558 మంది విద్యార్థులున్నారు. వీరిలో 60 శాతం మందికి లంచ్‌ బాక్స్‌ రూపంలోనే అల్పాహారం, భోజనం అందుతోంది. అది ఏ మేరకు పిల్లల్ని ఆకర్షిస్తుందనే విషయంపై నిశిత పరిశీలన చేస్తే ఇష్టంతో తిని ఖాళీ చేసే విద్యార్థులు కేవలం 20 శాతం మందే ఉంటున్నారు. 80 శాతం తినేవారు మరో 15 శాతం, సగానికంటే తక్కువగా తినేవారు 65 శాతం మంది ఉంటున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు నెలలో రెండు, మూడుసార్లు బడికి వెళ్లి ఆరా తీస్తే మంచిది.

ఇలా ఉంటే ఇష్టంగా : లంచ్‌బాక్స్‌లో అల్పాహారం, అన్నం, కూర, పెరుగు వేర్వేరు బాక్స్‌ల్లో ఉండేలా చూసుకోవాలని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన న్యూట్రీషియన్, డైటీషియన్ డాక్టర్​ సింధు తెలిపారు. అల్పాహారంగా పల్లీలు, బాదం, జీడిపప్పు, ఒక పండు ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అటుకుల మిక్చర్, క్యారట్‌లో కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉప్పు కారం కలిపి ఉడికించి పెట్టవచ్చని అంటున్నారు. కొబ్బరి పదార్థాల నుంచి పోషకాలు లభిస్తాయని తెలుపుతున్నారు. పంచదారతో కాకుండా బెల్లంతో ఉండలాంటివి చేయొచ్చని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. అన్నంతో పాటు పప్పు, కోడిగుడ్డు ఆమ్లేట్‌ వారానికి మూడుసార్లు ఉండాలని పేర్కొన్నారు.

