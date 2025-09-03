Children Becoming Addicted to Cell Phone : ఇటీవల కాలంలో చిన్నారుల్లో డిజిటల్ స్క్రీన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఇది అనేక సమస్యలకు కారణమవుతుంది. ఇటు ఫిజికల్గా, అటు మెంటల్గా వారు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. స్కూల్, కాలేజీల నుంచి రాగానే సెల్ఫోన్లలో మునిగిపోతున్నారు. అలాగే అల్లరి చేసినా, ఏడ్చినా తల్లిదండ్రులు పనులు చేసుకునేంత వరకు అల్లరి చేయకుండా ఉండటానికి సెల్ఫోన్ ఇస్తున్నారు. ఇది వరకు అన్నం తినిపించడానికి వారిని ఆడిస్తూ, బయట వారిని చూపిస్తూ ఏదో ఒకటి చేసి తినిపించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఫోన్లో పాటలు, టీవీలో బొమ్మలు పెట్టి తినిపిస్తున్నారు. ఇలాంటివే వారికి ఎదిగే కొద్దీ అనేక సమస్యలకు కారణమవుతుంది అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమయాన్ని కట్టడి చేయకపోతే పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కారణాలు :
- పిల్లలను బుజ్జగించేందుకు డిజిటల్ స్క్రీన్ను పరిచయం చేయడం.
- పెద్దలు బిజీగా ఉంటూ పిల్లలకు సెల్ఫోన్లు, ట్యాబ్లు చేతికివ్వడం
- టీవీల్లో కార్టూన్ షోలు పెట్టడం. బొమ్మలు పెట్టి వదిలేయడం వల్ల వారికి స్క్రీన్ అలవాటు అవుతుంది.
- కరోనా వేళ ఆన్లైన్ క్లాసులతో డిజిటల్ స్క్రీన్లకు దగ్గరయ్యారు.
- నగరాల్లో 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలు రోజుకు సగటున స్క్రీన్ ముందు 2.20 గంటల సమయం గడుపుతున్నారు.
- 9-17 ఏళ్ల పిల్లల్లో 60 శాతం మంది మొబైల్ గేమ్స్లో దాదాపుగా 3 గంటల సమయం గడుపుతున్నారు.
- కరోనా తరువాత నగరంలో వర్చువల్ ఆటిజం కేసులు 3, 4 రెట్లు పెరిగాయి.
- 95 శాతం పిల్లల స్క్రీన్ వ్యసనం గురించి తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
- 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలు టీవీ, మొబైల్, టాబ్లెట్ సుమారు గంట సమయం గడుపుతున్నారు.
- 2050 నాటికి సగం మంది పిల్లలు మయోపియా లక్షణాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
- భాషాభివృద్ధి, జ్ఞాపక శక్తి, నైపుణ్యాలపై ప్రభావం.
- మాటలు ఆలస్యం రావడం, ఇతరులతో కలవకపోవడం, భావోద్వేగ లోపం లాంటి వర్చువల్ ఆటిజం లక్షణాలు వస్తాయి.
- దూరంగా ఉండే వస్తువులు కంటికి కనిపించక పోవడం.
- మధుమేహం, గుండె సమస్యలు, రక్తపోటు, ఒబేసిటీ సమస్యలొస్తాయి.
- కేరళ : వివిధ రాష్ట్రాల్లో డిజిటల్ డీ అడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్ (డి డాడ్).
- కర్ణాటక : బియాండ్ స్క్రీన్ ఇనిషియేటివ్.
- సీబీఎస్ఈ : దోస్త్ ఫర్ లైఫ్ యాప్ ( గేమింగ్ వ్యసనం తగ్గించేలా సలహాలు)
- రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇవ్వొద్దు. వారికి బయట ఆటలకు అలవాటు చేయాలి.
- ప్రతి 20 నిమిషాలకు 20 అడుగుల దూరంలోని వస్తువును 20 సెకెండ్లు చుస్తుండాలి. దీనివల్ల కళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినదు.
- కథలు చెప్పడం, క్రీడలు, పజిల్స్, డ్రాయింగ్ అలవాటు చేయించాలి.
వారిని సెల్ఫోన్కు దూరంగా ఉంచాలి : పిల్లలను సెల్ఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకు వారిని ఆరు బయట గేమ్స్కు అలవాటు చేయాలి. పిల్లలతో హోమ్వర్క్ చేయించాలి. వారితో మాట్లాడాలి. స్కూల్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. వాకింగ్కు తీసుకెళ్లాలి. పిల్లలకు సెల్ఫోన్ వాడితే ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయో వివరించాలి. వారి కళ్లకు, మెంటల్గా ప్రభావం చూపిస్తాయో వివరించాలి. యాక్టివిటీస్ చేయించాలి. మీకు వంట చేసేటప్పుడు సహాయం చేసే విధంగా వారిని మల్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వారు సెల్ఫోన్కు దూరమవుతారు.
