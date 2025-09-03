ETV Bharat / state

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం! - CHILDREN ADDICTED TO CELL PHONE

సెల్​ఫోన్​కు అడిక్ట్​ అవుతున్న చిన్నారులు - దీంతో పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి అంటున్న నిపుణులు

Children Becoming Addicted to Cell Phone
Children Becoming Addicted to Cell Phone (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

Children Becoming Addicted to Cell Phone : ఇటీవల కాలంలో చిన్నారుల్లో డిజిటల్ స్క్రీన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఇది అనేక సమస్యలకు కారణమవుతుంది. ఇటు ఫిజికల్​గా, అటు మెంటల్​గా వారు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. స్కూల్​, కాలేజీల నుంచి రాగానే సెల్​ఫోన్లలో మునిగిపోతున్నారు. అలాగే అల్లరి చేసినా, ఏడ్చినా తల్లిదండ్రులు పనులు చేసుకునేంత వరకు అల్లరి చేయకుండా ఉండటానికి సెల్​ఫోన్ ఇస్తున్నారు. ఇది వరకు అన్నం తినిపించడానికి వారిని ఆడిస్తూ, బయట వారిని చూపిస్తూ ఏదో ఒకటి చేసి తినిపించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఫోన్​లో పాటలు, టీవీలో బొమ్మలు పెట్టి తినిపిస్తున్నారు. ఇలాంటివే వారికి ఎదిగే కొద్దీ అనేక సమస్యలకు కారణమవుతుంది అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమయాన్ని కట్టడి చేయకపోతే పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కారణాలు :

  • పిల్లలను బుజ్జగించేందుకు డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌ను పరిచయం చేయడం.
  • పెద్దలు బిజీగా ఉంటూ పిల్లలకు సెల్‌ఫోన్లు, ట్యాబ్‌లు చేతికివ్వడం
  • టీవీల్లో కార్టూన్‌ షోలు పెట్టడం. బొమ్మలు పెట్టి వదిలేయడం వల్ల వారికి స్క్రీన్​ అలవాటు అవుతుంది.
  • కరోనా వేళ ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులతో డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌లకు దగ్గరయ్యారు.
  • నగరాల్లో 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలు రోజుకు సగటున స్క్రీన్‌ ముందు 2.20 గంటల సమయం గడుపుతున్నారు.
  • 9-17 ఏళ్ల పిల్లల్లో 60 శాతం మంది మొబైల్‌ గేమ్స్‌లో దాదాపుగా 3 గంటల సమయం గడుపుతున్నారు.
  • కరోనా తరువాత నగరంలో వర్చువల్‌ ఆటిజం కేసులు 3, 4 రెట్లు పెరిగాయి.
  • 95 శాతం పిల్లల స్క్రీన్‌ వ్యసనం గురించి తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
  • 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలు టీవీ, మొబైల్, టాబ్లెట్‌ సుమారు గంట సమయం గడుపుతున్నారు.
  • 2050 నాటికి సగం మంది పిల్లలు మయోపియా లక్షణాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
  • భాషాభివృద్ధి, జ్ఞాపక శక్తి, నైపుణ్యాలపై ప్రభావం.
  • మాటలు ఆలస్యం రావడం, ఇతరులతో కలవకపోవడం, భావోద్వేగ లోపం లాంటి వర్చువల్‌ ఆటిజం లక్షణాలు వస్తాయి.
  • దూరంగా ఉండే వస్తువులు కంటికి కనిపించక పోవడం.
  • మధుమేహం, గుండె సమస్యలు, రక్తపోటు, ఒబేసిటీ సమస్యలొస్తాయి.
  • కేరళ : వివిధ రాష్ట్రాల్లో డిజిటల్‌ డీ అడిక్షన్‌ ప్రోగ్రామ్‌ (డి డాడ్‌).
  • కర్ణాటక : బియాండ్‌ స్క్రీన్‌ ఇనిషియేటివ్‌.
  • సీబీఎస్‌ఈ : దోస్త్‌ ఫర్‌ లైఫ్‌ యాప్‌ ( గేమింగ్‌ వ్యసనం తగ్గించేలా సలహాలు)
  • రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు మొబైల్‌ ఫోన్లు ఇవ్వొద్దు. వారికి బయట ఆటలకు అలవాటు చేయాలి.
  • ప్రతి 20 నిమిషాలకు 20 అడుగుల దూరంలోని వస్తువును 20 సెకెండ్లు చుస్తుండాలి. దీనివల్ల కళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినదు.
  • కథలు చెప్పడం, క్రీడలు, పజిల్స్, డ్రాయింగ్‌ అలవాటు చేయించాలి.

వారిని సెల్​ఫోన్​కు దూరంగా ఉంచాలి : పిల్లలను సెల్​ఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకు వారిని ఆరు బయట గేమ్స్​కు అలవాటు చేయాలి. పిల్లలతో హోమ్​వర్క్​ చేయించాలి. వారితో మాట్లాడాలి. స్కూల్​ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. వాకింగ్​కు తీసుకెళ్లాలి. పిల్లలకు సెల్​ఫోన్ వాడితే ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయో వివరించాలి. వారి కళ్లకు, మెంటల్​గా ప్రభావం చూపిస్తాయో వివరించాలి. యాక్టివిటీస్​ చేయించాలి. మీకు వంట చేసేటప్పుడు సహాయం చేసే విధంగా వారిని మల్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వారు సెల్​ఫోన్​కు దూరమవుతారు.

