తెలిసీ తెలియని వయసులో తప్పటడుగులు! - మీ పిల్లలేం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేయండి - CHILD DRUG ADDICTION IN YOUNG AGE

బిడ్డల కదలికలపై పర్యవేక్షణ అవసరం - చిన్న వయసులోనే డ్రగ్స్​కు బానిసలవుతూ, అమ్మాయిల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవరిస్తున్న చిన్నారులు - పిల్లలు ఎందుకిలా మారుతున్నారంటే?

Children are Getting Caught up in Crime
Children are Getting Caught up in Crime (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 9:36 AM IST

Children are Getting Caught up in Crime : ఒకప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ గడపాల్సిన బాల్యం, ఇప్పుడు నేరాల ఊబిలో చిక్కుకుంటోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, స్వేచ్ఛ పేరుతో అదుపు తప్పిన పరిస్థితులు, సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం ఇవన్నీ కలిసి చిన్నారులను నేర ప్రపంచంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. చిన్న వయసులోనే డ్రగ్స్‌కు బానిసలవుతూ, అమ్మాయిల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, చివరకు హత్యల వంటి దారుణాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు.

  • ఏడో తరగతిలో గంజాయి అలవాటైంది. ఇంటర్‌ పూర్తయ్యేనాటికి పెడ్లర్‌గా మారాడు. స్నేహితుడితో విశాఖపట్టణం వెళ్లి డ్రగ్స్‌ తీసుకొస్తూ పట్టుబడ్డాడు. అప్పటి వరకూ తమ కుమారుడు బుద్ధిమంతుడని భావించిన కన్నపేగు తల్లడిల్లిపోయింది.
  • ఇటీవల కూకట్‌పల్లి సంగీత్‌నగర్‌లో పదేళ్ల బాలిక హత్య కేసులో నిందితుడు 10వ తరగతి విద్యార్థి అని తెలియగానే పోలీసులు షాక్‌కు గురయ్యారు. మహానగరంలో అనేక కేసుల్లో అరెస్టు అయిన వారిలో బాలనేరస్థులు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
  • అమ్మాయిలను వేధిస్తూ షీటీమ్స్‌కు చిక్కుతున్న వారిలో 10 శాతం మంది మైనర్లుంటున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ కొరవడిన వారే. పిల్లల పెంపకంలో చేసే తప్పులు భవిష్యత్‌లో వారిని దారి తప్పుదారి పట్టించేలా చేస్తాయి. రోజూ కొంతసేపైనా సరైన సమయాన్ని కేటాయించి బిడ్డలను సరిదిద్దుకోవచ్చు.

ఎందుకిలా మారుతున్నారంటే : పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో పెరుగుతున్న ఖర్చులు అదనపు ఆదాయ వనరుల కోసం నిరంతరం తల్లిదండ్రులిద్దరూ శ్రమించాల్సిందే. ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రం ఇల్లు చేరే దంపతులు ఒత్తిడితో తమ పిల్లలపై పూర్తిస్థాయి దృష్టి సారించలేకపోతున్నారు. కుటుంట కలహాలు, ఆలుమగల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తినప్పుడు వాటి ప్రభావం మరింత పిల్లలపై చూపుతుందని మనస్తత్వ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసులో బాలుడి తల్లి ఓ ల్యాబ్‌లో పనిచేస్తోంది. తండ్రి కిరాణా దుకాణం నడుపుతూ నష్టం రావటంతో మూసివేశాడు. మద్యానికి అలవాటుపడినట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. వారు ఎదిగే తమ బిడ్డ సెల్‌ఫోన్‌లో ఏం చూస్తున్నాడనేది గమనించలేకపోయారు. తరచూ పాఠశాలకు గైర్హాజరవుతుంటే ప్రశ్నించలేకపోయారు.

ఓ ప్రముఖ ప్రైవేటు పాఠశాలలో నిషేధిత ఈ-సిగరెట్‌లకు అలవాటుపడిన 80 మంది పిల్లల్ని గుర్తించారు. వీరంతా తల్లిదండ్రుల యూపీఐ ఖాతాల నుంచి నగదు బదిలీ చేశారు. రూ.వేలల్లో డబ్బు పంపుతున్నా చూసీచూడనట్టు వదిలేశారు. వీరిని పోలీసులు కౌన్సెలింగ్‌ పిలిచినప్పుడు తమ పిల్లలు అమాయకులని, తప్పంతా పోలీసులదే అన్నట్టుగా మాట్లాడారట. 14-19 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారు పోర్న్ వీడియోలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని స్నేహితులతో పంచుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. రెండు నెలల్లో సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు 10 మంది మైనర్లపై కేసులు నమోదు చేశారు.

పిల్లలేం చేస్తున్నారో కన్నేయండి :

  • పిల్లలపై నమ్మకం ఉండాల్సిందే. అయినా వారేం చేస్తున్నారో గమనించాలంటున్నారు మనస్తత్వ నిపుణురాలు డాక్టర్‌ గీతా చల్లా.
  • బిడ్డలను గారాబం చేస్తూ అడిగిందల్లా కొనివ్వటం ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇంటి వాతావరణం కూడా పసిమనసులపై ప్రభావం చూపుతుంది. తల్లిదండ్రులు నిత్యం గొడవ పడుతుంటే మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. దాన్నుంచి బయటపడేందుకు పిల్లలు ఇతర మార్గాలను వెతుక్కుంటారు. ఆడపిల్లలు ప్రేమ చూపేవారికి దగ్గరవుతారు.
  • ఇంటర్​నెట్​లో ఏం చూస్తున్నారో గమనించాలన్నారు. కొత్తగా వచ్చిన యాప్‌ల ద్వారా ఫోన్లను నియంత్రణలోకి తీసుకోవచ్చని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.

