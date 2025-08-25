Children Are Addicting To Cell phones : కుమారుడు సెల్ఫోన్ కావాలని తల్లిదండ్రులను అడిగాడు. వారు చదువుకొమన్నారు. వారిపైకి తిరగబడ్డారు. విధిలేక తల్లిదండ్రులు కొనిచ్చారు. అందులో ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడాడు. వాటికే బానిసయ్యాడు. చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడకి కొనిచ్చిన ఫోనే ఉరితాడైందని నిజామాబాద్కు చెందిన ఆ తల్లిదండ్రుల తల్లిడిల్లిపోయారు.
హైదరాబాద్లో బాలికను కిరాతకంగా హత్యచేసిన మైనర్ తన సెల్ఫోన్లో క్రైమ్ సిరీస్లు, నేరపూరిత చిత్రాలను ఎక్కువగా చూసేవాడు. నచ్చిన క్రికెట్ బ్యాటు పక్కింట్లో ఉందని తెలిసి దొంగతనానికి ప్లాన్ చేశాడు. ఎవరైనా అడ్డొస్తే హతమార్చాలనీ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ ప్రణాళికను ఓ పేపర్ మీద రాసుకుని మరీ అమలు చేశాడంటే నేరపూరిత సినిమాలు, సిరీస్లు ఆ బాలుడిని ఎంత ఉన్మాదిగా మార్చాయో అద్దం పడుతుంది.
కుదురుగా ఉంచేందుకు మంత్రంగా సెల్ఫోన్ ఇచ్చి : పనిలో ఉన్నామని, మారాం చేస్తున్నాడని పిల్లలకు బాల్య దశ నుంచే తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్ ఇవ్వడాన్ని అలవాటు చేస్తున్నారు. ఇబ్బంది పెట్టకుండా పిల్లలు కుదురుగా ఉండటానికి దాన్ని ఓ తారక మంత్రంగా వాడుతున్నారు. కానీ, భవిష్యత్తులో అదే తమ పిల్లాడికో, ఎదుటి వారికో ఉరితాడై బిగుసుకునే ప్రమాదముందని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు గ్రహించడం లేదు. ఇటువంటి ఉదంతాలు ఈ అంశాలనే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మొదట్లో సరదా కోసం వాడుతున్న చరవాణులు క్రమేణా పిల్లలను చెరసాలలకు పంపిస్తుండటం విషాదం. దాంతో పాటు కొన్నిసార్లు ఫోన్ కోసం హత్య చేస్తున్న ఉదంతాలు గూడా చూస్తున్నాం.
ఆసక్తితో ఆన్లైన్ గేమింగ్కు అలవాటు పడి : తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన మొదట్లో చరవాణుల వాడకంపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్న చిన్నారులు తర్వాత ఆన్లైన్ గేమ్ ఆడటం ప్రారంభిస్తున్నారు. హింసను పెంచే, నేరాలను ప్రేరేపించే వీడియోలు చూడటానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. యూట్యూబ్ వీడియోలు, సోషల్ మీడియాలో చూసినట్లు విలాసంగా ఉండాలనే దురాలోచనతో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. క్రమేణా నేరప్రవృత్తిని అలవర్చుకుంటున్నారు. తమ భవిష్యత్తును అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. ఇతర జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తున్నారు. కన్నవారికీ కడుపుకోతను మిగుల్చుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాల్యంలో మారం చేసే పిల్లలను తల్లిదండ్రులు గారాభం చేయొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలా చేస్తే వారి భవిష్యత్తుపై ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలి :
- తల్లిదండ్రులు పిల్లల చేతికి సెల్ఫోన్ ఇచ్చి వదిలేయకుండా వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.
- చరవాణులు, సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి తరచూ పిల్లలకు వివరించాలి.
- విద్యా సంబంధిత అంశాలు, కార్టూన్స్ లాంటి వాటినే చూసేలా సెట్టింగ్స్లో మార్చాలి.
- బడి నుంచి ఇంటికి రాగానే దగ్గరుండి మరీ హోమ్వర్క్ చేయించాలి.
- పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో పెద్దలు అవసరం లేకున్నా ఎక్కువగా సెల్ఫోన్ వాడకూడదు.
- నేరాలు, హింసకు సంబంధించిన అంశాలను చూస్తున్నారని అనుమానం వచ్చిన మొదట్లోనే చెప్పాలి.
- ‘అసర్- 2024’ ఏం చెప్పింది?
- 14 నుంచి 16 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో 90శాతం సెల్ఫోన్ వాడుతున్నారు. వీరిలో 57 శాతం మంది మాత్రమే వాటిని చదువుకు ఉపయోగపడుతున్నారు.
- యుక్తవయసులో ఉన్నవారిలో (టీనేజర్లు) 76 శాతం మంది సోషల్ మీడియా కోసమే చరవాణులు వాడుతున్నారు.
