సెల్​ఫోన్​కు అడిక్ట్​ అవుతున్న చిన్నారులు - కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలంటే? - CHILDREN ARE ADDICTING TO PHONES

సెల్​ఫోన్​ వాడకంకు అడిక్ట్​ అవుతున్న చిన్నారులు - క్రైమ్‌ సిరీస్‌లు చూస్తూ నేరాల బాట - తల్లిదండ్రులు దృష్టిపెడితేనే భవిత

Children Are Addicting To Cell phones
Children Are Addicting To Cell phones (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 11:15 PM IST

Children Are Addicting To Cell phones : కుమారుడు సెల్​ఫోన్​ కావాలని తల్లిదండ్రులను అడిగాడు. వారు చదువుకొమన్నారు. వారిపైకి తిరగబడ్డారు. విధిలేక తల్లిదండ్రులు కొనిచ్చారు. అందులో ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​ ఆడాడు. వాటికే బానిసయ్యాడు. చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడకి కొనిచ్చిన ఫోనే ఉరితాడైందని నిజామాబాద్​కు చెందిన ఆ తల్లిదండ్రుల తల్లిడిల్లిపోయారు.

హైదరాబాద్‌లో బాలికను కిరాతకంగా హత్యచేసిన మైనర్‌ తన సెల్​ఫోన్​లో క్రైమ్‌ సిరీస్‌లు, నేరపూరిత చిత్రాలను ఎక్కువగా చూసేవాడు. నచ్చిన క్రికెట్‌ బ్యాటు పక్కింట్లో ఉందని తెలిసి దొంగతనానికి ప్లాన్​ చేశాడు. ఎవరైనా అడ్డొస్తే హతమార్చాలనీ నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ ప్రణాళికను ఓ పేపర్‌ మీద రాసుకుని మరీ అమలు చేశాడంటే నేరపూరిత సినిమాలు, సిరీస్‌లు ఆ బాలుడిని ఎంత ఉన్మాదిగా మార్చాయో అద్దం పడుతుంది.

కుదురుగా ఉంచేందుకు మంత్రంగా సెల్​ఫోన్​ ఇచ్చి : పనిలో ఉన్నామని, మారాం చేస్తున్నాడని పిల్లలకు బాల్య దశ నుంచే తల్లిదండ్రులు సెల్​ఫోన్​ ఇవ్వడాన్ని అలవాటు చేస్తున్నారు. ఇబ్బంది పెట్టకుండా పిల్లలు కుదురుగా ఉండటానికి దాన్ని ఓ తారక మంత్రంగా వాడుతున్నారు. కానీ, భవిష్యత్తులో అదే తమ పిల్లాడికో, ఎదుటి వారికో ఉరితాడై బిగుసుకునే ప్రమాదముందని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు గ్రహించడం లేదు. ఇటువంటి ఉదంతాలు ఈ అంశాలనే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మొదట్లో సరదా కోసం వాడుతున్న చరవాణులు క్రమేణా పిల్లలను చెరసాలలకు పంపిస్తుండటం విషాదం. దాంతో పాటు కొన్నిసార్లు ఫోన్​ కోసం హత్య చేస్తున్న ఉదంతాలు గూడా చూస్తున్నాం.

ఆసక్తితో ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​కు అలవాటు పడి : తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన మొదట్లో చరవాణుల వాడకంపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్న చిన్నారులు తర్వాత ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ ఆడటం ప్రారంభిస్తున్నారు. హింసను పెంచే, నేరాలను ప్రేరేపించే వీడియోలు చూడటానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. యూట్యూబ్‌ వీడియోలు, సోషల్​ మీడియాలో చూసినట్లు విలాసంగా ఉండాలనే దురాలోచనతో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. క్రమేణా నేరప్రవృత్తిని అలవర్చుకుంటున్నారు. తమ భవిష్యత్తును అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. ఇతర జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తున్నారు. కన్నవారికీ కడుపుకోతను మిగుల్చుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాల్యంలో మారం చేసే పిల్లలను తల్లిదండ్రులు గారాభం చేయొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలా చేస్తే వారి భవిష్యత్తుపై ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలి :

  • తల్లిదండ్రులు పిల్లల చేతికి సెల్​ఫోన్​ ఇచ్చి వదిలేయకుండా వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.
  • చరవాణులు, సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి తరచూ పిల్లలకు వివరించాలి.
  • విద్యా సంబంధిత అంశాలు, కార్టూన్స్‌ లాంటి వాటినే చూసేలా సెట్టింగ్స్‌లో మార్చాలి.
  • బడి నుంచి ఇంటికి రాగానే దగ్గరుండి మరీ హోమ్‌వర్క్‌ చేయించాలి.
  • పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో పెద్దలు అవసరం లేకున్నా ఎక్కువగా సెల్​ఫోన్​ వాడకూడదు.
  • నేరాలు, హింసకు సంబంధించిన అంశాలను చూస్తున్నారని అనుమానం వచ్చిన మొదట్లోనే చెప్పాలి.
  • ‘అసర్‌- 2024’ ఏం చెప్పింది?
  • 14 నుంచి 16 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో 90శాతం సెల్​ఫోన్​ వాడుతున్నారు. వీరిలో 57 శాతం మంది మాత్రమే వాటిని చదువుకు ఉపయోగపడుతున్నారు.
  • యుక్తవయసులో ఉన్నవారిలో (టీనేజర్లు) 76 శాతం మంది సోషల్​ మీడియా కోసమే చరవాణులు వాడుతున్నారు.

