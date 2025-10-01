స్మిమింగ్లో రాణిస్తున్న చిన్నారులు - ఐదేళ్లకే ప్రపంచ రికార్డు !
జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్లో 3.47 గంటల్లో 6.3 కి.మీ. ఈది రికార్డు - స్విమ్మింగ్తోపాటు అథ్లెటిక్స్లో సైతం రాణిస్తున్న ఇద్దరు చిన్నారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 9:22 AM IST
Child Swimmers Tamogna and Arya Nike World Record From Vijayawada: వాళ్ల వయస్సు ఐదేళ్లు! లోక జ్ఞానం తెలియదు! కానీ ప్రపంచం అబ్బురపడేలా తమ ప్రతిభతో ఔరా అనిపించారు. విజయవాడకు చిన్నారులు జర్మనీలోని బోడెన్సీలేక్లో 3గంటల 47 నిమిషాల్లో 6.3కిలోమీటర్లు ఈది ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు.
బుడిబుడి నడకలతో కనపడుతున్న ఇద్దరు చిన్నారుల పేర్లు తమోజ్ఞ, ఆర్య నైకీ. ప్రపంచం ఏంటో స్పష్టంగా తెలియని ఈ చిన్నారులు నీటిలో దిగితే చేపకన్నా వేగంగా ఈదేస్తారు. విజయవాడకు చెందిన ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు 15డిగ్రి సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండే నీటిలో ఏకంగా 3 గంటల 47 నిమిషాలపాటు 6.3 కిలోమీటర్లు ఈత కొట్టి తమ సత్తా చాటారు. ఐదేళ్ల వయస్సులోనే ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించారు.
తమోజ్ఞ తండ్రి తులసి చైతన్య పోలీసు కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో బహుమతులు సాధించారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా టెన్సింగ్ నార్గే అవార్డు అందుకున్నారు. నడక నేర్చుకున్నప్పటి నుంచే తమోజ్ఞ తండ్రితో పాటు స్విమ్మింగ్కు వెళ్లేది. తమోజ్ఞ చాలా చురుకుగా, వేగంగా ఈత నేర్చుకోవటంతో మెరుగైన శిక్షణ ఇచ్చారు.
'మేము స్విమ్ చేస్తే మాతో పాటు తీసుకెళ్లే వాళ్లం. డింపుల్ మేడమ్ ఇక్కడ స్మిమ్మింగ్ పూల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, జాయిన్ అయ్యారు. చిన్నారులు కిలోమీటర్ వరకు చేశారు. అలాంటిది ఇప్పుడు 3 కిలోమీటర్లు చేసే సరికి ఆశ్చర్యపోయా.' - తులసి చైతన్య, తమోజ్ఞ తండ్రి
ఆర్యనైకీ తల్లి డింపుల్ కృష్ణ విజయవాడ వాసి. ఆమె రాష్ట్ర స్థాయి ఈత పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు. వివాహం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. వీరికి అమెరికాలో ఉన్న నివాసంలో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండేది. పాప పూల్ పడితే ప్రాణాపాయం ఉంటుందని చిన్నప్పుడే ఈత నేర్పించారు. ఆర్య నైకీకి వైద్య చికిత్స కోసం ఇండియాకు వచ్చారు . తనతో పాటు ఆర్యను స్విమ్మింగ్కు తీసుకెళ్లటంతో సరదాగా ఈత నేర్చుకుంది.
'అమెరికా వెళ్లి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది. పాపకి మాటలు రావడం ఆలస్యం అయింది. ప్రతిరోజు స్విమ్మింగ్, చదివించడం చేస్తుంటాం. ' - డింపుల్ కృష్ణ, ఆర్య నైకీ తల్లి
తమోజ్ఞ, ఆర్య నైకీ ఇరువురికి మెరుగైన శిక్షణనిచ్చారు. జర్మనీ - ఆస్ట్రియాలోని బోడెన్సీ లేక్లో ఈత కొట్టేందుకు తర్ఫీదునిచ్చారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 24న బోడెన్సీ లేక్లో 6.3 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 3 గంటల 47 నిమిషాల్లో ఈది ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించారు.
స్విమ్మింగ్తో పాటు అథ్లెటిక్స్లో సైతం ఇద్దరు చిన్నారులు రాణిస్తున్నారు. ఇటీవల విజయవాడ, నరసరావుపేటలో ఏర్పాటు చేసిన మారథాన్ పోటీల్లో స్పెషల్ ప్రైజెస్ గెలుచుకున్నారు. థాయ్లాండ్లో జరిగే ఏషియన్ ఓపెన్ స్కూల్ స్విమ్మింగ్ పోటీలకు సిద్ధమవుతున్నారు. సరదాగా మొదలు పెట్టిన స్విమ్మింగ్ చిన్నారులను వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించే స్థాయికి తీసుకెళ్లటం సంతోషంగా ఉందని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.
జిమ్నాస్టిక్స్లో అసాధారణ ప్రతిభ - చదువులో రాణిస్తూనే అరుదైన విన్యాసాలు
ఉచిత కబడ్డీ శిక్షణ ఇస్తున్న యువకుడు - జాతీయస్థాయిలో రాణిస్తున్న అమ్మాయిలు