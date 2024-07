పసిప్రాణాన్ని పీడిస్తున్న ప్రాణాంతక వ్యాధి- ఇంజక్షన్‌ ఖరీదు రూ.16 కోట్లు - Child Suffering With Rare Disease

Child Suffering With Rare Disease Needs Help: ఊహ తెలియని పసిప్రాయం బోసినవ్వులతో అలరిస్తుంటే తల్లిదండ్రులు మురిసిపోయారు. ఆయితే ఆ ఆరు నెలల పసిప్రాణాన్ని జన్యుపరమైన వ్యాధి పీడిస్తోందని తెలిశాక వారు మనోవేదన చెందుతున్నారు. ఈ వ్యాధికి ఇచ్చే ఇంజక్షన్‌ ఖరీదు 16 కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని తెలిసి దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఓ సాధారణ ప్రైవేటు ఉద్యోగి అయిన చిన్నారి తండ్రి అంత మొత్తం సమకూర్చడం అయ్యేపని కాదు. దీంతో వసివాడని ఆ పసి ప్రాణాన్ని కాపాడుకునేందుకు దాతల సాయం కోసం కన్నవారు ఎదురుచూస్తున్నారు.

కళ్ల ముందే ఆరు నెలల బాబు ప్రాణాంతక జన్యుపరమైన వ్యాధి బారిన పడటం ఆ తల్లిదండ్రులను కుంగదీసింది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని పనసతోట 4వవార్డుకు చెందిన షేక్‌ యాసిన్, షేక్‌ షీరీన్‌ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. షేక్‌ యాసిన్ ప్రైవేటు ఉద్యోగి. రెండో కుమారుడైన జయాన్‌కు 3 నెలల వయసప్పుడు మెడ వంగి ఉండటం కాళ్లు, చేతులు ఆడించకపోవడం గమనించిన తల్లిదండ్రులు విజయవాడలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చూపించారు.

