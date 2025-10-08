పటిష్ఠంగా అమలు కాని చట్టాలు - ఆందోళన కలిగిస్తున్న బాల్య వివాహాలు
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా బాల్య వివాహాలు - చట్టరీత్యా నేరమని చెబుతున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పటిష్ఠంగా అమలు కాని వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 4:34 PM IST
Child Marriages Increasing In East Godavari District: ఆడ పిల్లలకు త్వరగా వివాహం చేస్తే తమ బాధ్యత తీరిపోతుందనే అపోహల్లో తల్లిదండ్రులు ఉండటంతో నేటికీ సమాజంలో బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నాయి. బంధువుల అబ్బాయి, కట్నం ఇవ్వాల్సిన పనిలేదనో లేక ఇంట్లో వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారని, ఎప్పట్నుంచో అనుకున్న సంబంధమని మరికొందరు ఈ బాల్యవివాహాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వరస ఘటనలే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అధికంగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
కడియం మండలంలోని ఓ గ్రామంలో 15 ఏళ్ల బాలికకు వివాహం చేసేందుకు పెద్దలు నిర్ణయించారు. దీనికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని సమాచారం అందడంతో బాలల సంరక్షణ కమిటీ మంగళవారం గ్రామానికి వెళ్లి కుటుంబసభ్యులకు అవగాహన కల్పించారు. అందరి ఆడపిల్లల్లానే పుస్తకాల సంచితో బడికెళ్లి చదువుకోవాలనే ఆశ పడినా కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడితో అనేక మంది 18 ఏళ్లలోపే వివాహాలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
దీంతో మానసిక, ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఓ వైపు బాల్య వివాహాలు నేరమని చెబుతున్న చట్టాలు క్షేత్రస్థాయిలో పటిష్ఠంగా అమలు కావడం లేదు. ప్రజాచైతన్యంతోనే వీటిని అరికట్టేందుకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆ దిశగా యంత్రాంగం, పాలకులు దృష్టి సారించడం లేదు.
పేదరికమే ప్రధాన కారణం: బాల్య వివాహాలకు ఎక్కువగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పేదరికమే ప్రధాన కారణాలవుతున్నాయి. సామాజిక దురాచారాలు మరో ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. మేనరికం, మంచి సంబంధాలు, దగ్గరి బంధువులు పెళ్లికి అంగీకరించారని పెద్దలు జీవించి ఉండగానే పెళ్లిళ్లు చేయాలనే భావన అధికంగా ఉంటోంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో గత జనవరి నుంచి సెప్టెంబరు నెల వరకు దాదాపు 101 బాల్య వివాహాలను చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. 92 వరకు అధికారులు అడ్డుకోగలిగారు. అయితే 9 వివాహాలు అప్పటికే జరిగిపోవడంతో బాధ్యులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎక్కువగా గోకవరం, కడియం, నల్లజర్ల తదితర మండలాల (రెడ్ జోన్) పరిధిలో వివాహాలు జరుగుతుండటం గమనార్హం.
అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్లు: అబ్బాయిలకు 21, బాలికలకు 18 ఏళ్లు నిండకుండా వివాహం చేయడం నేరం. దీనికి విరుద్ధంగా వివాహం చేసినా, ప్రోత్సహించినా, వివాహానికి హాజరైనా చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులు అవుతారు. అందుకు బాధ్యులపై గరిష్ఠంగా రెండేళ్ల జైలు, రూ.లక్ష వరకు జరిమానా, లేదా రెండూ అమలు చేసే వీలుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో తప్పసరి పరిస్థితులు ఎదురైనా బాలలను సంరక్షణ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి సంబంధిత నిపుణులు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. ఎక్కడైనా బాల్య వివాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిస్తే సామాజిక బాధ్యతగా చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ నంబరు 1098, పోలీస్ 100, అత్యవసర హైల్ప్లైన్ 112కు సమాచారం ఇవ్వాలి. సమాచారం ఇచ్చినవారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతారు.
దుష్ఫలితాలు: చిన్న వయసులోనే గర్భం దాల్చడం వల్ల ప్రసవ సమయంలో శిశువు మరణించడం లేదా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో పుట్టే ప్రమాదం ఉంది. గర్భస్రావం అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. పోషకాహారలోపం, రక్తహీనత తదితర సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వివాహం తరువాత చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు సన్నగిల్లుతాయి. కుటుంబ నిర్వహణ, పిల్లల ఎదుగుదలలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వీలుండదు.
