శ్రీశైలంలో చిరుత కలకలం - చిన్నారిని ఈడ్చుకెళ్లి దాడి - LEOPARD ATTACK ON CHILD

ప్రకాశం జిల్లాలో నిద్రిస్తున్న చిన్నారిపై చిరుతపులి దాడి - గాయపడిన చిన్నారికి సున్నిపెంట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స

Published : August 14, 2025 at 7:20 PM IST

Leopard Attack Child in Prakasam District: శ్రీశైలానికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో చిన్నారుట్ల చెంచుగూడెం అనే గ్రామంలో చిన్నారిపై చిరుతపులి దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాల మండలం చిన్నారుట్ల చెంచుగూడెంలో బుధవారం అర్ధరాత్రి నిద్రిస్తున్న కుడుముల అంజయ్య, లింగేశ్వరి దంపతులకు చెందిన చిన్నారి (3)పై చిరుతపులి దాడి చేసింది. సమీప అడవి నుంచి వచ్చిన చిరుత పులి తల్లి పక్కన నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని ఈడ్చుకెళ్లింది. పక్కనే ఉన్న తండ్రి గమనించి కేకలు వేసి చిరుతను వెంబడించడంతో గ్రామ శివారులో చిన్నారిని వదిలేసి వెళ్లింది. చిరుతపులి దాడిలో గాయపడిన చిన్నారిని సున్నిపెంట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.

సుమారు 70 ఏళ్లకు పైగా చిన్నారుట్లగూడెంలో ఉంటున్నప్పటికీ ఐటీడీఏ అధికారులు విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించడం లేదని చెంచులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దోర్నాల-శ్రీశైలం రహదారిపై వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సులు, వాహనాలను నిలిపివేసి గంటపాటు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న దోర్నాల అటవీ, పోలీసుశాఖ అధికారులు వచ్చి చెంచులతో చర్చించి ఆందోళనను విరమింపజేశారు.

గత కొద్ది రోజులుగా శ్రీశైలం, సున్నిపెంట, బైర్లూటి, సంజీవనగర్‌తండా, మహానంది, బనకచర్ల, కోసిగి ప్రాంతాల్లో చిరుత పులుల సంచారం పెరిగింది. గుట్టల్లో దాగి ఉంటూ పశువులు, కుక్కలు, జింకలను వేటాడుతున్నాయి. అడ్డొచ్చిన రైతులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. వీటి నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం రైతులకు సవాలుగా మారింది. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని సమాచారం ఇవ్వాలని ఆత్మకూరు డివిజన్‌ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ సాయిబాబా చెప్తున్నారు.

వీధి కుక్కలంటే ఇష్టం: చిరుత పిల్లి జాతికి చెందింది. వేగంగా కదిలే జంతువు. దీని జీవిత కాలం 21-23 ఏళ్లు కానీ చాలా వరకు 12-17 ఏళ్లే జీవిస్తాయని అటవీ శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు. మనుషుల కంట పడేందుకు ఇవి ఇష్టపడవు. ఇంక ఇవి ఒంటరిగా నివాసం ఉండాలని చూస్తుంటాయి. జనావాసాల్లోకొస్తే అలజడి సృష్టిస్తాయి. ఇవి గొర్రెలు, జింకలు, మేకలు, అడవి పందులు, కుక్కలను వేటాడుతుంటాయి. వీధి కుక్కల మాంసాన్ని ఇష్టంగా తింటాయి. చిరుతలు 2-3 పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. జీవన పోరాటంలో ఇతర జంతువులు వాటి పిల్లల్ని చంపేస్తాయి.

చేతులు పైకెత్తి వెనక్కి నడవాలి: మనుషులు ఎదురైనా దూరాన్ని బట్టి చిరుత దాడికి దిగుతుందని అంటున్నారు. చిరుత కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తిరిగి పరుగెత్తవద్దు. పొదల చాటున దాక్కోవడం వంటివి చేయకూడదు. అలాంటప్పుడే మనుషులపై దాడికి దిగుతుంది. ఆకారంలో తనకంటే పెద్దగా ఉన్న జంతువులపై చిరుతలు దాడి చేయవు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చిరుత ఎదురైనప్పుడు చేతులు పైకి పెట్టి అరుస్తూ నెమ్మదిగా వెనక్కి నడవాలి. చిరుతలు సాధారణంగా జంతువులు వీపు భాగాన దాడులు చేస్తాయి. వీపుపై ఫేస్‌మాస్క్‌ (మనిషి ముఖం లేదా తలను పోలిన ముసుగు) ధరిస్తే దాడి నుంచి బయటపడొచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

