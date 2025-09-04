- ఎస్ఎల్బీసీ పనులు మళ్లీ ప్రారంభించే కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష
సమీక్షలో పాల్గొన్న నీటిపారుదలశాఖమంత్రి ఉత్తమ్, ఇంజినీర్లు, అధికారులు
- సమీక్షలో పాల్గొన్న గౌరవ సలహాదారు లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హర్పాల్ సింగ్
- సమీక్షలో పాల్గొన్న ఉపప్రభుత్వ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్దాస్, కర్నల్ పరీక్షిత్ మెహ్రా
- 2027 డిసెంబర్ 9 లోపు ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పూర్తి చేయాలి: సీఎం
- ఎస్ఎల్బీసీ పనులు ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం కావొద్దు: సీఎం
- ఎస్ఎల్బీసీ కేవలం నల్గొండ జిల్లాకే కాదు తెలంగాణకే అత్యంత కీలకం: సీఎం
- ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా నీళ్లు ఇచ్చేలా ఎస్ఎల్బీసీలో అవకాశం ఉంది: సీఎం
- శ్రీశైలం నుంచి అక్కంపల్లి వరకున్న సమస్యలపై సమాచారం ఇవ్వాలి: సీఎం
- వివరాలు ఇస్తే ఒక్క సమావేశంలోనే సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తాం: సీఎం
- అటవీశాఖ అనుమతులపై ప్రత్యేకదృష్టి పెట్టాలి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- 2027 డిసెంబర్ 9న ఎస్ఎల్బీసీని ప్రజలకు అంకితం చేయాలి: సీఎం
- ఎస్ఎల్బీసీకి గ్రీన్ఛానల్లో నిధులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధం: సీఎం
- సొరంగం పనుల కోసం కాంట్రాక్టుసంస్థ పరికరాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి: సీఎం
- కాంట్రాక్టు సంస్థ పనులను ఒక్కరోజు పనులు ఆలస్యం చేసినా ఒప్పుకోను: సీఎం
- సొరంగం తవ్వకంలో సింగరేణి నిపుణుల సేవలను వాడుకోవాలి: సీఎం
- ఎస్ఎల్బీసీ పనులకు విద్యుత్ సరఫరా నిరంతరాయంగా జరగాలి: సీఎం
ఎస్ఎల్బీసీ పనులు ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం కావొద్దు - సింగరేణి నిపుణుల సేవలు వాడుకోవాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH REVIEW ON SLBC WORKS
ఎస్ఎల్బీసీ పనులు మళ్లీ ప్రారంభించే కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - సమీక్షలో పాల్గొన్న నీటిపారుదలశాఖమంత్రి ఉత్తమ్, ఇంజినీర్లు, అధికారులు
CM REVANTH REVIEW ON SLBC WORKS (ETV)
Published : September 4, 2025 at 11:19 PM IST
1 Min Read
