ఐదేళ్లలో రూ.60 వేల కోట్లు - సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ఖర్చు చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇప్పటికే 12 వేల కోట్లు వెచ్చించాం - నదుల అనుసంధానంతో అన్ని ప్రాంతాలకూ నీళ్లిస్తాం హంద్రీనీవా నీళ్లు తీసుకువెళ్లి కుప్పం ప్రజల రుణం తీర్చుకున్నా
Published : September 20, 2025 at 8:13 AM IST
CM Chandrababu Naidu Speech In Assembly: రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ఐదేళ్లలో రూ.60 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రూ.12,454 కోట్లు ప్రాజెక్టులకు ఖర్చు చేశామని వెల్లడించారు. శాసనసభలో శుక్రవారం జలవనరులపై నిర్వహించిన స్వల్పకాలిక చర్చలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏపీని కరవురహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేస్తామన్నారు. నదుల అనుసంధానం ద్వారానే నీటి కొరత లేకుండా వ్యవసాయానికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని నమ్మే వ్యక్తిని అన్నారు. ఇప్పటికే గోదావరి- కృష్ణా నదులను అనుసంధానం చేశాం అని వివరించారు. మున్ముందు వంశధారలో వరదలొస్తే ఆ నీళ్లు పెన్నాలోకి వస్తాయని చెప్పారు. అటువంటి విధానం తెస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
నియోజకవర్గాల్లో భూగర్భ జలాలు పెంచేందుకు ఎమ్మెల్యేలు చర్యలు తీసుకోవాలిని సూచించారు. జలాశయాలు ఉంటే వాటిని నింపాలి. రాష్ట్రంలో 2.1 శాతం వర్షాభావం ఉన్నా భూగర్భ జలాలు 1.25 మీటర్లు పెరిగాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని మేజర్ ప్రాజెక్టులకు నా హయాంలోనే శంకుస్థాపనలు చేశామని వెల్లడించారు. దేశంలో తొలిసారిగా నదుల అనుసంధానాన్ని చేపట్టింది ఏపీనే అని తెలియజేశారు. రాష్ట్రంలో 1.06 కోట్ల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తున్నామని అన్నారు. 2014-19లో టీడీపీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై రూ.68,417 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే, గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో రూ.28,376 కోట్లు వ్యయం చేసింది. మొదటిసారి 94% జలాశయాల్లో నీళ్లు నింపిన జలవనరుల శాఖకు అభినందనలు అని తెలిపారు.
నా జన్మ సార్థకమైంది: హంద్రీనీవా ద్వారా మల్యాల నుంచి కుప్పానికి నీళ్లు తీసుకొచ్చాం అని తెలిపారు. 738 కి.మీ. దూరం నుంచి నీళ్లు తెచ్చి, ఎనిమిదిసార్లు నన్ను గెలిపించిన కుప్పం ప్రజల రుణం తీర్చుకున్నానని అన్నారు. వంద రోజుల్లో రూ.3,800 కోట్లు మంజూరు చేసి, 3,850 క్యూసెక్కుల నీళ్లను కాల్వలో పారిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పులివెందులలోనూ ఒక చెరువుకు నీళ్లిచ్చామని వివరించారు. 468 చెరువులు నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు. కుప్పానికి నీళ్లిచ్చి జలహారతి ఇవ్వడంతో నా జన్మ సార్థకమైంది. గత ప్రభుత్వంలో హంద్రీనీవాకు 6,300 క్యూసెక్కుల కోసం రూ.6,182 కోట్లు మంజూరు చేసి, ఒక్క రూపాయి ఖర్చు చేయలేదు.
2027కు పోలవరం పూర్తి: 2019 నాటికి పోలవరం 72% నిర్మాణం పూర్తి చేశాము. గత ప్రభుత్వంలో కేవలం 3.84% పనులు మాత్రమే జరిగాయి. ఇప్పటి వరకు 86.10% నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. 2027 డిసెంబరు నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి, జాతికి అంకితం చేస్తాము. గతంలో రూ.400 కోట్లతో డయాఫ్రం వాల్ నిర్మిస్తే గత పాలకుల అసమర్థత కారణంగా అది కొట్టుకుపోయింది. ఇప్పుడు దాని పునర్నిర్మాణానికి రూ.1000 కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ డిసెంబరు నాటికి దీన్ని పూర్తి చేస్తాం. ఉత్తరాంధ్రకు నీళ్లిచ్చే పోలవరం ఎడమ కాలువ పనుల కోసం రూ.960 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచాము. అనకాపల్లి వరకు అక్టోబరులోనే నీళ్లు తీసుకువెళ్తాం’ అని తెలిపారు.
రెండేళ్లలో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులు: రెండేళ్లలో ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేస్తాము. ఉత్తరాంధ్రలో రూ.185 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే వంశధార ఫేజ్-2, స్టేజ్-2 పనులు పూర్తవుతాయి అన్నారు. తోటపల్లి తారకరామ తీర్థసాగర్, మహేంద్ర తనయ, హిరమండలం, వంశధార-నాగావళి, మడ్డువలస, నాగావళి-చంపావతి, జంఝావతి, గండిగెడ్డ ప్రాజెక్టులకు రూ.2,097 కోట్లు వ్యయమవుతుంది. కొత్తగా 1.25 లక్షల ఎకరాలకు నీరివ్వడంతోపాటు 2 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరణ జరుగుతుంది.
- వెలిగొండ పనులు అసంపూర్తిగా ఉండగానే ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేసినట్లు జగన్ నాటకం ఆడారు. రూ.2,059 కోట్లు ఖర్చు చేసి, వచ్చే జులై నాటికి దీన్ని పూర్తి చేస్తాము. వరికపూడిసెల లిఫ్ట్ ఇరగేషన్ ఫేజ్1, 2లకు పర్యావరణ అనుమతులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని అన్నారు.
- రాయలసీమకు నీళ్లిచ్చి రతనాల సీమగా మారుస్తాము. మొత్తం 7,803 కోట్లను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో ఖర్చు పెట్టి, ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు.
- గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో 613 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకాలు మూలనపడ్డాయి. రూ.725 కోట్లతో ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులను అందుబాటులోకి తెచ్చి 6.5 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామని తెలియజేశారు.
- గత ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు నిధులు ఇవ్వకపోవడంతో అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయింది. గుండ్లకమ్మ, పులిచింతల గేట్లు కొట్టుకుపోయాయి.
- శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే భద్రత కోసం రూ.204 కోట్లు, ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కోసం రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాము. వచ్చే సీజన్కల్లా సోమశిల ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
- చిత్తూరు జిల్లాలో గత ప్రభుత్వంలో మూడు రిజర్వాయర్లు నిర్మిస్తామని రూ.2,144 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. వాటిని సొంత మనుషులకు ఇచ్చుకున్నారు. జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ (NGT) దానికి రూ.25 కోట్ల జరిమానా వేస్తే రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి కట్టాల్సి వచ్చింది. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ను ఎన్జీటీ నిలిపివేసింది. పనులు నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టు కోసం ఏకంగా రూ.923 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
పట్టిసీమ వాడితే నాకు పేరొస్తుందని ఆపేశారు: ‘కృష్ణా డెల్టా, రాయలసీమకు నీళ్లిచ్చేందుకు పట్టిసీమ చేపడితే వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు అడ్డం పడ్డారు. పట్టిసీమ ద్వారా పదేళ్లలో 439 టీఎంసీలు కృష్ణా డెల్టాకు తీసుకొచ్చాము. ఇక్కడ వాడే నీళ్లను శ్రీశైలంలో పొదుపు చేసి, అక్కడి నుంచి రాయలసీమకు అందించాము. పట్టిసీమ నీళ్లతో నాకు పేరు వస్తుందని జగన్ దాన్ని వాడకుండా పక్కన పెట్టారు. జగన్ విధ్వంసంతో పాలన ప్రారంభించి, విధ్వంసంతోనే చరిత్రలో నిలిచిపోయారు’ అని మండిపడ్డారు.
వృథా నీటితో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మేలు: ‘కృష్ణా, గోదావరి నదుల నుంచి ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు 3,782 టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రంలోకి వృథాగా పోయాయి. ఈ ఏడాదే మొత్తంగా గోదావరి నుంచి 5వేల టీఎంసీలు సముద్రంలో కలుస్తాయని అంచనా. ఇలాంటి సమయంలో గోదావరి నుంచి 200 టీఎంసీల నీళ్లు బనకచర్లకు తీసుకువెళ్తే రాయలసీమ సస్యశ్యామలం అవుతుంది. సముద్రంలోకి పోయే నీరు ఉపయోగించుకోగలిగితే ఏపీ, తెలంగాణ కూడా బాగుపడతాయి. కావాల్సింది విద్వేషాలు కాదు’ అని అన్నారు.
బెదిరింపులతో సంస్కరణలు ఆగవు: ‘గత ప్రభుత్వంలో వైద్య కళాశాలలు పెట్టి, యాజమాన్య కోటా పెట్టారు. పీపీపీకి ఇస్తే సమర్థంగా సేవలందుతాయి. అన్ని సీట్లూ ఉంటాయి. పేదలకూ ఉచిత సేవలు అందుతాయి. పీపీపీ విధానంలో చేపట్టినా ప్రభుత్వమే వాటి యజమాని. నిర్మాణం చేపట్టి, గడువు ముగిసిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తారు. దూరదృష్టితో ఆలోచించే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎవరు అడ్డుపడినా ఆగదు’ అని హెచ్చరించారు.
పోలవరం, పట్టిసీమలపై జగన్ వ్యాఖ్యల వీడియో ప్రదర్శన: పట్టిసీమ, పోలవరం ప్రాజెక్టులపై గతంలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్, అప్పటి జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్కుమార్ యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియోలను సీఎం చంద్రబాబు సభలో ప్రదర్శించారు. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్నామని, దాన్ని రద్దు చేయాలని జగన్ ఆ వీడియోల్లో పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును మొదట 2021 జూన్ నాటికి పూర్తి చేస్తామని, ఆ తర్వాత 2022, 2023, 2025 ఇలా గడువులు మార్చుతూ జగన్ చేసిన ప్రకటనల్ని ఆయన చూపించారు. కుప్పం బ్రాంచి కాలువకు హంద్రీనీవా నీళ్లు ఇచ్చేందుకు ఉదయం సినిమా సెట్టింగ్ చేసి, సాయంత్రానికల్లా గేట్లను లారీలో తరలించిన వీడియోనూ ప్రదర్శించారు. పోలవరం త్వరలో పూర్తి చేస్తామని, ఎప్పటికి పూర్తి చేస్తామనే తేదీ, సంవత్సరం చెప్పలేమని అప్పటి మంత్రి అంబటి రాంబాబు చెప్పిన వీడియో చూసి, సభలో నవ్వులు విరిశాయి.
