8 డొల్ల కంపెనీలు, 16 మంది బినామీలు - లిక్కర్ స్కాం సొత్తును వైట్‌లోకి మార్చేందుకు ఎత్తుగడ

ముడుపులు సొత్తును వైట్‌లోకి మార్చేందుకు బినామీలతో 8 సంస్థలు నెలకొల్పిన చెవిరెడ్డి - ఒక్కో దాంట్లో ఇద్దరేసి చొప్పున మొత్తం 16 మంది బినామీలే డైరెక్టర్లు

Chevireddy_sets_up_fake_companies
Chevireddy_sets_up_fake_companies (ETV Bharat)
Chevireddy Bhaskar Reddy set up Companies with Benamis: మద్యం కుంభకోణం కేసులో కోర్టుకు తరలించే ప్రతీసారి యాగీ చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి ముడుపులు సొత్తును వైట్‌లోకి మార్చేందుకు చిత్ర విచిత్రమైన ఎత్తుగడలు వేశారు. డ్రైవర్లు, పీఏలు, ప్రధాన అనుచరులు, సమీప బంధువులను డైరెక్టర్లుగా పెట్టి డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించారు. తిరుచానూరు ఆలయ పూజారికి చెందిన రూ.36 కోట్ల విలువైన భూములను చౌకగా కొట్టేశారు. విక్రయదారుకు రూ.24 లక్షలు మాత్రమే చెల్లించి మిగతా సొమ్ము బినామీ సంస్థల్లోకి మళ్లించుకున్నట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.

డ్రైవర్‌ పేరిట ఓ కంపెనీ, పీఏ పేరుతో ఇంకొకటి, ప్రధాన అనుచరులు, సమీప బంధువులు డైరెక్టర్లుగా మరొకటి ఇలా ఒకటో 2 కాదు ఏకంగా 8 సంస్థలను మద్యం ముడుపుల సొమ్మును వైట్‌లోకి మార్చుకునేందుకు రిజిస్టర్‌ చేయించారు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి. ఒక్కో దాంట్లో ఇద్దరేసి చొప్పున మొత్తం 16 మంది బినామీలను డైరెక్టర్లుగా పెట్టారు. అవన్నీ ఒకేసారి, ఒకే చిరునామాతో ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ డొల్ల కంపెనీలు, బినామీ డైరెక్టర్లను అడ్డు పెట్టుకుని తిరుచానూరు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడికి చెందిన విలువైన స్థలాన్ని కారుచౌకగా కొట్టేసినట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది.

పూజారి భూమినీ చౌకగా కొట్టేశారు: తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడి భార్య రేణుక పేరిట తిరుచానూరులో ఒకేచోట 2 ఎకరాల 93 సెంట్ల భూమి ఉంది. దాని మార్కెట్‌ విలువ రూ.35 నుంచి రూ.36 కోట్లుగా ఉంది. తిరుపతి నగరానికి పక్కనే ఉన్న ఈ విలువైన భూమిపై కన్నేసిన చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి దాన్ని రూ.2.93 కోట్లకే తన పరం చేసుకున్నారు. ఒకే బిట్టుగా ఉన్న 2 ఎకరాల 93 సెంట్ల భూమిని తొలుత 73.25 సెంట్ల చొప్పున 4 భాగాలుగా విభజించారు. డాక్యుమెంట్ ధర ప్రకారం ఒక్కో భాగాన్ని రూ.73 లక్షల 25 వేలకు సీఎంఆర్ ఇన్‌ఫ్రా పేరిట కొన్నారు. చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి రెండో కుమారుడు హర్షిత్‌రెడ్డే ఆ సంస్థ తరఫున ఆథరైజ్డ్‌ సిగ్నేటరీగా వ్యవహరించారు.

డాక్యుమెంటు ధర ప్రకారం చూసినా సరే మొత్తం రూ.2.93 కోట్లను విక్రయదారైన రేణుకకు ఇవ్వాలి. కానీ, ఒక్కో భాగానికి రూ.6 లక్షలు చొప్పున 4 భాగాలకు రూ.24 లక్షలే ఆమెకు చెక్కు ద్వారా చెల్లించారు. అది కాకుండా ఒక్కో భాగానికి 67లక్షల 25 వేల చొప్పున 2కోట్ల 69 లక్షలు రేణుకకు చెల్లించాల్సి ఉంది. సరిగ్గా ఇక్కడే చెవిరెడ్డి టక్కుటమారా విద్యలు ప్రదర్శించారు. తన బినామీల పేరిట ఏర్పాటు చేసిన డొల్ల కంపెనీల నుంచి రేణుక గతంలో రుణం తీసుకున్నట్లు రికార్డులు సృష్టించారు. తనకు చెల్లించాల్సిన మిగతా సొమ్మును ఆయా సంస్థలకు చెల్లించాలని రేణుక కోరినట్లు, తదునుగుణంగా ఆ సొమ్మును ఆ కంపెనీల డైరెక్టర్ల ఖాతాలో జమ చేసినట్లు విక్రయ డాక్యుమెంట్లలోనే రాయించేశారు.

బినామీ సంస్థల ఖాతాల్లోకి రూ.2.69 కోట్లు: మొత్తం 8 డొల్ల కంపెనీల్లోని 16 మంది బినామీ డైరెక్టర్లు ఒక్కొక్కరికీ రేణుక రూ.33 లక్షల 62 వేల చొప్పున బాకీ ఉన్నట్లు చూపించి మొత్తంగా రూ.2.69 కోట్లను బినామీ సంస్థల ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నారు. ఈ లావాదేవీలన్నీ ఒకే రోజు జరిపారు. చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి స్వగ్రామం తుమ్మలగుంటలోని డోర్‌ నంబర్‌ 1-27, 1-34, 1-3/A చిరునామాలతో ఈ డొల్ల కంపెనీలన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. 2021 ఏప్రిల్‌ 7, 12 తేదీల్లో వాటిని రిజిస్టర్‌ చేశారు. సిట్‌ అధికారులు ఇటీవల అక్కడకు వెళ్లి చూడగా అసలు అవి ఉనికిలోనే లేవు. కేవలంకాగితంపైనే ఉన్నాయి. ఆయా కంపెనీల్లో డైరెక్టర్లుగాఉన్న వారంతా భాస్కరరెడ్డి డ్రైవర్లు, పీఏలు, కుటుంబ సభ్యులు, సమీప బంధువులేనని తేలింది.

ఆ చిరునామాల్లోకి వెళ్లి తనిఖీలు చేయగా వారెవరూ అక్కడ లేరు. ఫోన్లలో సంప్రదించేందుకు యత్నించగా అందరూ స్విచ్చాఫ్‌ చేసి పారిపోయారు. చెవిరెడ్డే వారందర్నీ పంపించేశారని సిట్‌ అనుమానిస్తోంది. ఈ డొల్ల కంపెనీల్లో ఒకటైన నవీన్‌ ఇన్‌ఫ్రాకు చెవిరెడ్డి పీఏ నవీన్‌ కృష్ణ డైరెక్టరుగా ఉన్నారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో 36వ నిందితుడిగా ఉన్న నవీన్‌ కృష్ణ ప్రస్తుతం గుంటూరు జైల్లో రిమాండ్‌ ఖైదీగా ఉన్నారు . మద్యం ముడుపుల సొమ్మును హైదరాబాద్‌ నుంచి విజయవాడ, చిత్తూరు, తిరుపతికి తరలించటంలో నవీన్‌కృష్ణ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.

డ్రైవర్లే డైరెక్టర్లు, బంధువులే బినామీలు: మొత్తం 8 డొల్ల కంపెనీల్లో ఒకటైన బీవన్‌ సర్వీసెస్‌ కు చెవిరెడ్డి సన్నిహితుడు బీవన్‌రెడ్డిని, బీవన్‌రెడ్డి తల్లినాగేశ్వరిని డైరెక్టర్లుగా చూపారు. చెవిరెడ్డి మేనల్లుడు కుర్రా మునిశంకర్‌రెడ్డి, మామ ఎ.జశ్వంత్‌ పేరుతో కుర్రా డెయిరీ సర్వీసెస్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక తన అనుచరులు వినయ్‌కుమార్, హేమంత్‌ డైరెక్టర్లుగా వినయ్‌ ఇన్‌ఫ్రా నెలకొల్పారు. చెవిరెడ్డి డ్రైవర్‌ హరీష్‌, అనుచరుడు మహేశ్వర్‌రెడ్డి పేరిట హరీష్‌ సర్వీసెస్‌ నెలకొల్పారు. తన సోదరుడు చెవిరెడ్డి జితేంద్ర, జితేంద్ర తల్లి కుమారి డైరెక్టర్లుగా జితేంద్ర ఇన్‌ఫ్రా అనే మరో సంస్థను స్థాపించారు. చెవిరెడ్డి పొరుగింటి వ్యక్తి లోకేశ్ రెడ్డి, ఆయన భార్య శోభారాణి డైరెక్టర్లుగా శోభ డెవలపర్స్‌ సృష్టించారు. ఇక చెవిరెడ్డి సమీప బంధువు బీకే లత, మరదలు సునంద డైరెక్టర్లుగా లత ఆగ్రో సర్వీసెస్ నెలకల్పారు. ఇక చెవిరెడ్డి పీఏ నవీన్‌, టీ.శిరీష పేరుతో నవీన్ ఇన్‌ఫ్రాను స్థాపించారు.

