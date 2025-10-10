ETV Bharat / state

నా సర్వీసులో ఎప్పుడూ చూడలేదు - దాదాపు రూ.3,500 కోట్ల కుంభకోణం : మోహిత్‌రెడ్డి కేసులో ముకుల్‌ రోహత్గీ

మద్యం కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన చెవిరెడ్డి మోహిత్‌ రెడ్డి - కేవలం తన పేరుతో ఉన్న కారులో డబ్బు పట్టుబడ్డాయని కేసు పెట్టి అరెస్టు చేయాలని చూస్తున్నారని తెలిపిన న్యాయవాది

Chevireddy Mohith Reddy Anticipatory Bail Petition
Chevireddy Mohith Reddy Anticipatory Bail Petition (ETV Bharat)
Chevireddy Mohith Reddy Anticipatory Bail Petition : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు చెవిరెడ్డి మోహిత్‌ రెడ్డి ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం విధితమే. ఈ పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఎదుట ఈరోజు విచారణ జరిగింది. కేవలం తన పేరుతో ఉన్న కారులో నగుదు పట్టుబడ్డాయనే కారణంతో కేసు పెట్టి అరెస్ట్‌ చేయాలని చూస్తున్నారని మోహిత్‌ రెడ్డి తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు చెప్పారు. ఇదే కేసులో ఆయన తండ్రి జైలులో ఉన్నారని, మోహిత్‌ రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్‌ చేయాలని చూస్తున్నారని అన్నారు. మోహిత్‌ రెడ్డి న్యాయవాది వాదనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది ముకుల్‌ రోహత్గీ ఖండించారు. కారు పట్టుకున్నందుకు కాదని, అందులో నగదు కట్టలను అక్రమంగా తరలిస్తున్నందుకు కేసు నమోదు చేశారని అన్నారు.

మద్యం విధానంలో మార్పులు చేశారు : "ఎన్నికల టైంలో మోహిత్‌ రెడ్డిపై ఈ కేసు పెట్టారు. ఆయన తండ్రి రాజకీయ నాయకుడు. మోహిత్‌ రెడ్డి కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. ఇది మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించిన వ్యవహారం. అక్కడ కిక్‌ బ్యాగ్స్‌ రూపంలో తీసుకున్న నగదు ఎన్నికల్లో ఖర్చు చేయడానికి తరలించారు. ఇలాంటి కుంభకోణాన్ని నా సర్వీసులో ఎప్పుడూ చూడలేదు. దాదాపు రూ.3,500 కోట్ల కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో అనేక విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. మద్యం విధానంలో మార్పులు చేశారు. ప్రముఖ కంపెనీల పేరున్న బ్రాండ్స్‌ అన్నీ తీసేసి, ఊరూ పేరు లేని బ్రాండ్స్‌ తీసుకువచ్చారు. మద్యం విధానం ద్వారా సుమారు వంద రెట్లకు పైగా నిధులు సమకూర్చుకున్నారు. వాటినే ఎన్నికల్లో ఖర్చుకు తీసుకువచ్చారు" అని ముకుల్‌ రోహత్గీ ఉన్నత ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

ప్రభుత్వం తన వాదనలు అన్నీ కౌంటర్‌లో చెప్పాలని కోర్టు ఆదేశించింది. 4 వారాల్లో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని అంటూ నోటీసులు జారీ చేసింది. అప్పటివరకు మధ్యంతర రక్షణ కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత తదుపరి విచారణ చేపడతామని తెలిపింది.

హైకోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేత : అయితే మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు చెవిరెడ్డి మోహిత్‌రెడ్డికి (ఏ39) హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను హైకోర్టు కొట్టేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి మంగళవారం ఈ మేరకు తీర్పు చెప్పారు. మద్యం ముడుపుల సొమ్మును తరలించడానికి తిరుపతి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ(తుడా)కు చెందిన వాహనాన్ని ఛైర్మన్‌ హోదాలో మోహిత్‌రెడ్డి వినియోగించారని సీఐడీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా ఇటీవల జరిగిన విచారణలో వాదనలు వినిపించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో చెవిరెడ్డి మోహిత్‌రెడ్డి సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం పై విధంగా తీర్పును వెల్లడించింది.

SIT Notice to Chevireddey Mohith Reddy : వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్​రెడ్డి కుమారుడు మోహిత్​రెడ్డికి మద్యం కుంభకోణం విషయంలో సిట్ కొద్దిరోజులు క్రితం​ నోటీసులిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మద్యం కేసులో మోహిత్​రెడ్డి పేరును సిట్ అధికారులు చేర్చారు. ఈ కేసులో ఆయన ఏ39గా ఉన్నారు. ఇదే కేసులో ఇప్పటికే చెవిరెడ్డి భాస్కర్​రెడ్డి అరెస్టై జైలులో ఉన్నారు.

AP Liquor Scam Probe : మద్యం ముడుపుల కేసులో సిట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ క్రమంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి, అతని సన్నిహితుడు వెంకటేశ్‌ నాయుడు వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముడుపుల సొమ్మును తొలుతగా హైదరాబాద్‌లో వెంకటేశ్‌ నాయుడు నివాసానికి చేర్చేవారు. అక్కడి నుంచి చెవిరెడ్డి బృందం ఆంధ్రకు తరలించింది.

మద్యం కుంభకోణం కేసు - చెవిరెడ్డి మోహిత్‌రెడ్డికి సిట్‌ నోటీసులు

చిన్న గదే డిస్టిలరీ, రూ.10లక్షలే పెట్టుబడి - కుటీరపరిశ్రమలా నకిలీ మద్యం తయారీ

