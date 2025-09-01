SBI Cashier, Managers 44 Members Arrested in Chennur : ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్లో నష్టపోయిన ఓ క్యాషియర్ తాను పని చేస్తున్న బ్యాంకుకే కన్నం వేశాడు. రీజినల్ మేనేజర్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసుల విచారణలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత క్యాషియర్తో పాటు అతడికి సహకరించిన 44 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం రామగుండం పోలీసు కమిషనరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా వివరాలను వెల్లడించారు.
చెన్నూరు ఎస్బీఐ-2లో క్యాషియర్గా పని చేస్తున్న నరిగే రవీందర్ (32) ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్లో రూ.40 లక్షలు నష్టపోయాడు. ఆ నష్టాన్ని తిరిగి పొందేందుకు 2024లో బ్రాంచి మేనేజర్ వెన్నపు మనోహర్, అదే బ్యాంకులో పనిచేసే పొరుగు సేవల ఉద్యోగి లక్కాకుల సందీప్తో కలిసి రవీందర్ 2024లో మోసానికి తెరలేపాడు.
అకౌంట్లోకి డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ : వారి సహకారంతో బ్యాంకులో ఉన్న బంగారాన్ని రహస్యంగా బయటకు తీసి తన స్నేహితులు ఎస్బీఎఫ్సీ సేల్స్ మేనేజర్ కొంగోండి బీరేష్, కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజర్ కొడాటి రాజశేఖర్, సేల్స్ అధికారి బొల్లి కిషన్లకు అప్పగించేవాడు. ఆ బంగారాన్ని వారు తాకట్టు పెట్టి, డబ్బులు కొంత కమీషన్ తీసుకొని మిగతా మొత్తం రవీందర్ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవారు.
10 ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ సంస్థల్లో రుణాలు : 2024 అక్టోబరు నుంచి ఇప్పటి వరకు 10 ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ సంస్థల్లో 44 మంది పేర్లపై 142 సార్లు బంగారు రుణాలు తీసుకున్నాడు. అదే తరహాలో ఇతరుల పేర్లపై తను పనిచేసే బ్యాంకులో 4.14 కిలోల బంగారం తాకట్టు పెట్టినట్లు తప్పుడు పత్రాలు చూపించి రూ.1.58 కోట్లు తీసుకున్నాడు. మరోవైపు ఏటీఎం యంత్రంలో నగదు నింపే సమయంలోనూ కొంత డబ్బు కాజేశాడు.
ఆ బ్యాంకు నుంచి 25.17 కిలోల బంగారం, రూ.1.10 కోట్లు మాయమైన నగదుపై రీజినల్ మేనేజర్ రితేశ్కుమార్ గుప్త గత నెల ఆగస్టు 23న ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై మంచిర్యాల జిల్లా పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా, క్యాషియర్ చేసిన నిర్వాకం మొత్తం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితుడితో పాటు అతనికి సహాయం చేసిన 44 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సీపీ పేర్కొన్నారు. వివిధ రుణ సంస్థలలో తాకట్టు పెట్టిన 15.237 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.1.61 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
80 శాతం ఆభరణాలు స్వాధీనం : ఈ చోరీకి గురైన ఆభరణాలను పోలీసులు దాదాపు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. రూ.12.60 కోట్ల విలువ చేసే ఆభరణాలు, రూ.1.10 కోట్ల నగదు చోరీకి గురైనట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా ధ్రువీకరించినా పోలీసుల విచారణలో అంతకు మించే పోయినట్లు తేలింది. సుమారు 20 కిలోల బంగారు నగలు పోయినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మంచిర్యాలలోని సంస్థల్లో తనిఖీలు చేపట్టి 80 శాతం వరకు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది.
