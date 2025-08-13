Chennai Woman Founded Overqualified Housewives Startup : అన్ని నైపుణ్యాలూ ఉన్నా కాస్త గ్యాప్ ఉంటే తిరిగి ఉద్యోగం సాధించడం ఎంత కష్టమో శంకరి సుదర్శనన్కు తెలుసు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలనుకుంది ఆమె. దీంతో ‘ఓవర్ క్వాలిఫైడ్ హౌస్వైవ్స్’ అంకురాన్ని స్థాపించింది. దీని ద్వారా వందల మంది మహిళలు కెరియర్లో రాణించేందుకు సహాయపడుతోంది. ఆ ప్రయాణం ఆమె మాటల్లోనే.
ఆ కారణంగా మహిళలు రాజీనామా : ఇన్ఫోసిస్లో ట్రైనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా ఎనిమిదేళ్లు నిర్విరామంగా పనిచేశాను. నాలుగేళ్లకే టీమ్ లీడర్ హోదాను సాధించా. బాబు పుట్టాక, వాడి ఆలనాపాలనా చూసుకోవాలని ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశా. అదే నాకు కెరియర్లో పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. మాది తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి. ప్రస్తుతం చెన్నైలో స్థిరపడ్డాం. బాబుకి ఏడాది వయసు అనుకుంటా అప్పుడు మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరాలనుకున్నా. ఇంటి నుంచే పనిచేయాలని ఆన్లైన్లో చాలా ప్రయత్నించా. ఎక్కడా అవకాశం రాలేదు.
ఎంత వెతికినా లాభం లేకపోయింది. అప్పుడే ఫుల్ టైమ్ ఉద్యోగాలు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం గమనించా. తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరాలంటే ఎంత కష్టమో అర్థమైంది. ఇది నా ఒక్కదాని సమస్యే కాదు ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకుని, కీలక స్థానాల్లో పనిచేసి పెళ్లి, పిల్లల కారణంగా ఏటా ఎంతో మంది మహిళలు రాజీనామా చేస్తున్నారు. మళ్లీ కెరియర్ మొదలుపెట్టే అవకాశం లేక ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు. అలాంటి వారందరినీ ఓ తాటిపైకి తీసుకురావాలనుకున్నా.
10 వేల దరఖాస్తుల్లో 144 మాత్రమే : 2022 ఆగస్టు 15న ‘ఓవర్క్వాలిఫైడ్ హౌస్వైవ్స్’ ద్వారా సెకండ్ ఇన్సింగ్స్ ప్రారంభించా. దీని ఏర్పాటు కోసం ‘నారీప్రెన్యూర్ ఫర్ హర్’ కార్యక్రమం కింద విశాఖలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో నమోదు చేసుకున్నా. 10 వేల దరఖాస్తులు వస్తే వాటిలో 144 మాత్రమే ఎంపిక చేశారు. అందులో మా అంకురం కూడా ఒకటి. అంతేకాదు టాప్-5లో చోటు దక్కించుకుని, ప్రోత్సాహకంగా రూ.3 లక్షల గ్రాంట్ను కూడా అందుకున్నా. మొదట్లో ఏడాది పిల్లాడితో నేను ఒక్కదాన్నే అన్ని కార్యకలాపాలు చూసుకునేదాన్ని. కష్టంగా అనిపించేది. ఆ సమయంలో మావారు సుదర్శనన్ గణపతి, కుటుంబ సభ్యులు అందించిన సహకారం మరచిపోలేను.
సైట్లో 35,000 మంది పేర్లు నమోదు : ఇప్పుడు నాతోపాటూ మరో ఐదుగురు పనిచేస్తున్నారు. నాలుగేళ్లుగా సంస్థని విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నా. ఇప్పటివరకు 35,000 మంది మహిళలు మా సైట్లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వారు ఫుల్ టైమ్, పార్ట్టైమ్, ఫ్రీలాన్సింగ్ విధానాల్లో పనిచేసేలా అవకాశాలు చూపిస్తున్నాం. ఇందుకు 175కు పైగా సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం. కెరియర్లో బ్రేక్ వచ్చి మళ్లీ తిరిగి ప్రారంభించాలనుకునే వారికి నైపుణ్యాల కొరత ఉండటం గమనించాం. దాన్ని పరిష్కరించడానికి 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు 100కు పైగా వర్క్షాప్లు నిర్వహించాం. వీటి ద్వారా దాదాపు 7 వేల మంది ప్రయోజనం పొందారు. ఈ సంఖ్య పెరిగి, మా అంకురాన్ని మరింత మందికి చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నా.
