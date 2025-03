ETV Bharat / state

మారిన శంకర్‌ విలాస్‌ ఫ్లైఓవర్​ ప్లాన్​ - స్థానికుల అసంతృప్తి - SHANKAR VILAS BRIDGE CONSTRUCTION

Changes in Shankar Vilas Bridge Construction in Guntur : గుంటూరు శంకర్​ విలాస్​ పైవంతెన పనులు ప్రారంభమవుతున్న వేళ ప్లాన్‌ మార్పుపై నగరవాసుల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఫ్లై ఓవర్ డిజైన్​ మార్పుతో భవిష్యత్తులో కొత్త సమస్యలు వస్తాయని స్థానికులు, నిపుణులు అంటున్నారు. ఫ్లైఓవర్‌ కంటే ముందు ఆర్​యూబీ (RUB)ని సిద్ధం చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల్ని తీర్చటంతో పాటు రైల్వే అవసరాలకు తగ్గట్లుగా గుంటూరులోని శంకర్ విలాస్ వద్ద పాత ఫ్లై ఓవర్ స్థానంలో కొత్తది నిర్మించనున్నారు. దీని కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 98 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. గతంలో 8 మీటర్లు ఎత్తులో ఉన్న ఫ్లైఓవర్‌ను ఇప్పుడు పదకొండున్నర మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తున్నారు. అంబేడ్కర్ కూడలి నుంచి హిందూ కళాశాల కూడలి వరకూ ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల మేర ఫ్లైఓవర్ నిర్మించనున్నట్లు తొలుత ప్రకటించారు. తర్వాత కేంద్రం ఇచ్చిన నిధుల ప్రకారం ఆ స్థాయిలో నిర్మించలేమని తేల్చారు.

పొడవు కుదించటంతో పాటు డిజైన్లు మార్చేసి 930మీటర్ల మేర నిర్మిస్తున్నారు. డిజైన్ల రూపకల్పన సమయంలో అధికారులు స్థానికులతో సమావేశం నిర్వహించగా ఆర్​యూబీని కూడా నిర్మించాలని సూచించారు. అప్పుడు జీజీహెచ్‌కు వెళ్లటానికి, అటువైపు నుంచి రావటానికి ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పారు.