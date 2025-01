ETV Bharat / state

కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్ - దేహదారుఢ్య పరీక్షలు వాయిదా - CONSTABLE PHYSICAL TESTS UPDATES

Changes In Police Constable Physical Fitness Tests in Some Districts ( ETV Bharat )