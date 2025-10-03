ETV Bharat / state

గిరిజన సహకార సంస్థకు ఛేంజ్‌మేకర్‌ అవార్డు - సీఎం అభినందనలు

అరకు కాఫీ ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో బిజినెస్ లైన్ ఛేంజ్ మేకర్ అవార్డు దక్కించుకున్న గిరిజన సహకార సంస్థ

Changemaker Award for Tribal Cooperative Organization
Changemaker Award for Tribal Cooperative Organization (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Changemaker Award for Tribal Cooperative Organization : అరకు కాఫీ ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో బిజినెస్ లైన్ ఛేంజ్ మేకర్ అవార్డు దక్కించుకున్న గిరిజన సహకార సంస్థను సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. అరకు వ్యాలీ కాఫీకి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సఫర్మేషన్ విభాగంలో అవార్డు దక్కడంపై గిరిజన శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి, జీసీసీ ఎండీ కల్పనా కుమారిని ప్రశంసించారు. బిజినెస్ లైన్ నుంచి స్వీకరించిన అవార్డును, ప్రశంసా పత్రాన్ని సచివాలయంలో సీఎం పరిశీలించారు.

గిరిజనుల ఆర్థిక సాధికారతలో విశేష కృషి చేసిన గిరిజన సహకార సంస్థ (GCC)కు ‘ఛేంజ్‌ మేకర్ అవార్డు 2025 - ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్’ లభించడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అన్నారు. 1956లో ఏర్పాటు చేసిన జీసీసీ ఆదివాసీ సమాజాల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని వెల్లడించారు. 1970లో కాఫీ బోర్డు సహకారంతో అరకు వ్యాలీలో కాఫీ సాగును ప్రోత్సహించి గిరిజన కుటుంబాలకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరులు అందించిందన్నారు.

కాఫీ సాగును మెుదటి నుంచి ప్రోత్సహిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చి అరకు వ్యాలీ కాఫీ నాణ్యత, సేంద్రియతతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడానికి కారణం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబేనన్నారు. 2019లో జీఐ ట్యాగ్ పొందడం ద్వారా గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించిందని వ్యాఖ్యానించారు. 2023లో ‘వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్’ పథకంలో ఎంపికై, ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైన్ కప్ అవార్డును సాధించిందని గుర్తు చేశారు.

ఛేంజ్‌మేకర్ అవార్డు 2025 గిరిజనుల సాధికారతకు ప్రతీక : కాఫీతో పాటు మిరియాలు, అల్లం, పసుపు, మిరప వంటి పంటలను సేంద్రియ పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేయడంలో జీసీసీ (Girijan Cooperative Corporation) ముందడుగు వేసిందన్నారు. గిరిజన కుటుంబాల జీవన ప్రమాణాలను మార్చడంలో జీసీసీ తీసుకున్న చర్యలు, కృషికి గుర్తింపుగా లభించిన ఛేంజ్‌మేకర్ అవార్డు 2025 గిరిజనుల సాధికారతకు ప్రతీక అని మంత్రి తెలిపారు.

ఆ జిల్లా వాసులకు 'అరకు కాఫీ' ఘుమఘుమలు - రూ.2 లక్షల బ్యాంకు రుణం

అరకు కాఫీకి భౌగోళిక గుర్తింపు : దేశ విదేశాలకు సేంద్రీయ సాగులో అరకు కాఫీ రైతులకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించింది. జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ సాధించిన ఐదు కాఫీ రకాలలో అరకు కాఫీ ఒకటిగా నిలిచింది. చాలా కాఫీలు ఉన్నా సరే అరకు కాఫీకే ఎందుకు అగ్ర కిరీటం దక్కుతోంది అంటే అరకులో చల్లని వాతావరణం కొండ లోయ ప్రాంతాల్లో మట్టి , కల్లాకపటం తెలియని స్వచ్ఛమైన గిరిజనం పండించే కాఫీలో ఏ రసాయనాలు వినియోగించరు. పిక్కలు కోసి సహజమైన సూర్య వెలుతురులో ఎండపెడతారు. అందుకే రుచిలోనూ ఆ స్వచ్ఛత కన్పిస్తుంది. అరకు పర్యాటకులకు అక్కడి కొండ వాలు ప్రాంతాల్లో ఎత్తైన చెట్ల మధ్య కాఫీ తోటలు చూపరులను పలకరిస్తాయి. ప్రపంచంలో కాఫీ సేవించే వారిని ఆకట్టుకోవడంలో అరకు కాఫీ ముందంజలో ఉంటోంది. రుచిలో మేటిగా నిలుస్తున్న అరకు కాఫీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్​కూ పేరు తెచ్చి పెడుతోంది.

గ్లోబల్ కాఫీగా అరకు కాఫీ- పారిస్ పోటీల్లో బంగారు పతకం

