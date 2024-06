'థాంక్యూ వెరీమచ్ అమ్మా'- తారక్ పోస్టుకు చంద్రబాబు రిప్లై - Cbn Tweet

Chandrababu Reply to Junior NTR Post: రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన చంద్రబాబుకు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారికి చంద్రబాబు థాంక్స్ చెప్పారు.

తనకు విషెస్ తెలిపిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్​కు ​సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా 'Thank you very much Amma!' అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్‌తో పాటు రజనీకాంత్‌, మోహన్‌బాబు, నాగార్జున, వెంకటేశ్‌, మహేశ్‌బాబు, సోనూసూద్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌ తదితరులకు థాంక్స్ చెప్పారు.

చంద్రబాబుకు తమిళ్​ తలైవా అభినందనలు

