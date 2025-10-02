దీపావళికి 3 లక్షల గృహప్రవేశాలు - నవంబరు నుంచి ట్రూఅప్ ఛార్జీల తగ్గింపు
పేదల పక్షాన జీవితాంతం ఉంటానని స్పష్టం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - విజయనగరం జిల్లా దత్తి ‘పేదల సేవలో ప్రజావేదిక’ కార్యక్రమంలో వెల్లడి
Published : October 2, 2025 at 8:13 AM IST
CM Chandrababu Promises 3 Lakh House Warmings: విజయనగరం జిల్లా దత్తి గ్రామంలో పేదల సేవలో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రజావేదిక సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పలు కీలక ప్రకటనలు చేశారు. “జీవితాంతం పేదల పక్షాన ఉంటాను. ఊపిరి పోయే వరకు, చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు పేదలకు సేవ చేస్తాను” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పేదల కష్టాలు తెలుసుకోవడానికే ప్రతి నెలా ఒక గ్రామానికి వెళ్తున్నానని పేర్కొన్నారు.
3 లక్షల గృహప్రవేశాలు - దీపావళి కానుక: ప్రభుత్వ పథకాల కింద చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగంగా పూర్తి చేసి, ఈ దీపావళికే 3 లక్షల గృహప్రవేశాలు నిర్వహిస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. గృహ నిర్మాణాల పనులు వేగంగా జరిగేలా అధికారులను ఆదేశించామని తెలిపారు. పేదలకు ఇల్లు, భూమి ఇవ్వడం తన ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు.
మహిళల కోసం స్త్రీశక్తి పథకం: స్త్రీశక్తి పథకం కింద ఇప్పటి వరకు 10 కోట్ల మంది మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం చేశారని చెప్పారు. దీనివల్ల ఆటోడ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అర్థం చేసుకుని వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ.15 వేల చొప్పున ఈ నెల 4న బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని చెప్పారు. ఇలా ప్రతి వర్గాన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని చంద్రబాబు అన్నారు.
పింఛన్ల పంపిణీ - దేశంలోనే ఏపీ మొదటి స్థానం: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 63.55 లక్షల మందికి రూ.48,019 కోట్ల పింఛన్లు అందించామని తెలిపారు. పింఛనుదారు మరణిస్తే, అతని భార్యకు వెంటనే పింఛను మంజూరు చేస్తున్నామని చెప్పారు. పింఛన్ల అందజేతలో దేశంలోనే ఏపీ మొదటి స్థానంలో ఉందని గర్వంగా పేర్కొన్నారు. కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్న ఒక మహిళను స్వయంగా చూసి సాయం చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు.
వచ్చే ఏడాదికి భోగాపురం విమానాశ్రయం: ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన చంద్రబాబు, గత టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభమైన భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని 2025 ఆగస్టులో ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు. కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు శరవేగంగా పనులు చేయిస్తున్నారని చెప్పారు.
అలాగే, కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు. వంశధార, నాగావళి, తోటపల్లి, తారకరామ తీర్థసాగర్ వంటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. విశాఖ-రాయ్పూర్ గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి, ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టుల పనులను కూడా వేగవంతం చేస్తామని తెలిపారు.
విద్యుత్ ఛార్జీల తగ్గింపు: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొమ్మిది సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిందని విమర్శించిన చంద్రబాబు, “మేం వచ్చాక పెంపు లేదు. నవంబర్ నుంచి ట్రూ-అప్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తాం. సాధారణ విద్యుత్ ఛార్జీల తగ్గింపునూ పరిశీలిస్తున్నాం” అన్నారు. సౌర విద్యుత్తు వినియోగాన్ని పెంచి అందరికీ ప్రయోజనం కలిగించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
పెట్టుబడులు - ఉద్యోగాలు: గత 15 నెలల్లో రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని, వాటి ద్వారా 9 లక్షల ఉద్యోగాలు రానున్నాయని చెప్పారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో 4.71 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించామని తెలిపారు. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, గూగుల్ వంటి సంస్థలు విశాఖలోకి వస్తున్నాయని చెప్పారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్ల స్థలాలు, ప్రతి కుటుంబానికి రూ.25 లక్షల ఆరోగ్య బీమా అందిస్తామని అన్నారు.
పేదల పక్షాన - భరోసా: “లంచాలు లేకుండా ప్రజలకు సేవ అందించడమే మా లక్ష్యం. ఎవరైనా అభివృద్ధికి అడ్డుపడితే తాట తీస్తా” అని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. తాను 2025 నాటి చంద్రబాబు కాదని, 1985లో ఉన్న సీబీఎన్లా కఠినంగా వ్యవహరిస్తానని తెలిపారు.
