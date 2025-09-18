ETV Bharat / state

జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలను స్వాగతించిన సీఎం - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు

జీఎస్టీ సంస్కరణలపై శాసనసభలో ప్రసంగించిన సీఎం చంద్రబాబు - సంస్కరణలకు తాను ఎప్పుడూ ముందుంటానని వెల్లడి

AP CM Chandrababu Welcomes GST Reforms
AP CM Chandrababu Welcomes GST Reforms (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP CM Chandrababu Welcomes GST Reforms: జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రయోజనాలు ప్రతి ఒక్కరికీ అందించేలా అవగాహన కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. దీని కోసం మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రయోజనాలపై ఈనెల 22న యాక్షన్‌ ప్లాన్‌ తయారు చేస్తామని ప్రకటించారు.

జీఎస్టీ 2.O.ని స్వాగతిస్తూ శాసనసభలో జరిగిన చర్చలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా జీఎస్టీ నూతన విధానం, దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు. సంస్కరణలకు ఎప్పుడూ తాను మద్దతిస్తానన్న సీఎం, అందుకే జీఎస్టీ 2.Oని స్వాగతిచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా తనకు దేశం, రాష్ట్రం, ప్రజలే ముఖ్యమని ఉద్ఘాటించారు.

ప్రధాని మోదీ సంస్కరణలతో పరోక్ష పన్ను చెల్లింపుదారులు పెద్దఎత్తున పెరిగారని సీఎం తెలిపారు. కొత్త పన్నుల వినియోగం పెరిగి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు 2 లక్షల కోట్లు సమకూరుతుందని తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు చివరి వ్యక్తి వరకు అందేలా చేయడం మన బాధ్యత అని ప్రజా ప్రతినిధులకు సీఎం సూచించారు. దాని కోసం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నియమిస్తామని శాసనసభలో ప్రకటించారు.

జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలను స్వాగతించిన సీఎం - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు (ETV)

వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్య సాధనలో జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఊతమిస్తాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. జీఎస్టీ స్లాబుల మార్పుల వల్ల దేశంలోని 140 కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూరుతుందని అన్నారు. నూతన సంస్కరణల వల్ల ఏపీకి కొంత నష్టం ఉన్నా, దేశ విశాల ప్రజయోజనాల దృష్ట్యా స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

రాష్ట్ర ప్రతినిధిగా బాధ్యత వహించా: దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి లబ్ధి జరిగేలా జీఎస్టీ సంస్కణరణలు ఉన్నాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. పన్నుల భారం తగ్గడం ద్వారా ప్రజలకు ఆదాయం పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే జీఎస్టీ 2.0కు ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్ధతు ఇస్తోందని అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా పవన్ స్పష్టం చేశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ ప్రగతికి బాటలు వేస్తాయని అన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో ఒక దానికి రాష్ట్ర ప్రతినిధిగా బాధ్యత వహించినట్లు పవన్ తెలిపారు.

సంస్కరణలను ముందుండి నడిపిన నిర్మలా సీతారామన్‌ కృషి అభినందనీయమని, రాష్ట్ర ఆదాయానికి నష్టం కలిగినా సామాజిక ప్రయోజనాల కోసం సమర్థించామని చెప్పుకొచ్చారు. చరిత్రాత్మక సంస్కరణలకు మద్దతు తెలిపిన తొలి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అని గుర్తు చేశారు. జీఎస్టీ పన్ను విధానం సులభతరం ద్వారా ప్రజలకు ప్రత్యక్ష లాభం చేకూరుతుందని, వ్యాపారులపై పన్నుల భారం తగ్గి, పన్నుల వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరుగుతుందన్నారు. ప్రజల పొదుపు పెంచి, కొనుగోలు శక్తి పెంపొందించేందుకు దోహదం చేస్తుందని అన్నారు. స్థిరమైన వృద్ధి మార్గంలో నిలపడానికి ఈ సంస్కరణలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. కొత్త పెట్టుబడులు పెంచి, ఆర్థిక వృద్ధికి దారి తీస్తుందని పవన్ వెల్లడించారు.

జీఎస్టీ సంస్కరణలను స్వాగతిస్తూ ఏకగ్రీవ తీర్మానం: జీఎస్టీ మార్పులను స్వాగతిస్తూ అసెంబ్లీలో చర్చకు ముగింపుగా ఆర్ధిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన చంద్రబాబును అభినందిస్తూ తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించగా సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర తీసుకున్న నిర్ణయం పై జీఎస్టీ కౌన్సిల్​లో ఏపీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పడానికి ముందు జరిగిన పరిణామాలను కేశవ్ సభకు వివరించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఏపీకి 8 వేల కోట్ల ఆదాయం తగ్గుతుందని తాను చెబితే, చంద్రబాబు మాత్రం ప్రజలకు 8 వేల కోట్లు మిగులుతాయని వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలిపారు. చంద్రబాబుకు ప్రజలపై ఎంత మనసు ఉందో ఇదే నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు.

జీఎస్టీ సంస్కరణలపై 15 మంది సభ్యులు ఆలోచనలు పంచుకున్నారని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగిందని అన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై కేబినెట్‌ సబ్‌కమిటీ వేస్తామన్న పయ్యావుల, ఏపీలో తరచూ వాడే 470 ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల అమలులో సీఎం చంద్రబాబు పాత్ర కూడా ఉందని, ప్రభుత్వం తరఫున సీఎంకు ధన్యవాదాల తీర్మానం సందర్భంగా పయ్యావుల వ్యాఖ్యానించారు.

జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌కు పెద్ద ఊతం: కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌

GST 2.0తో నిత్యావసరాలు చౌక- 99% వస్తువులన్నీ ఆ శ్లాబ్​లోకే: నిర్మల

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI GOVERNMENT GST CHANGESCHANDRABABU NAIDU ON GST REFORMSGST SLAB CHANGES AND IMPACTGST AWARENESS CABINET SUB COMMITTEEAP ASSEMBLY DISCUSSION ON GST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.