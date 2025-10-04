ETV Bharat / state

సుపరిపాలన దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం సాగుతోంది: సీఎం చంద్రబాబు

'ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో' పథకం పథకాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్​, మాధవ్‌ - సూపర్‌ సిక్స్‌ సూపర్‌ హిట్‌ అయిందన్న సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu in Auto Drivers Sevalo Scheme Launch
CM Chandrababu in Auto Drivers Sevalo Scheme Launch (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 2:40 PM IST

Chandrababu Launches Auto Drivers Sevalo Scheme: తమది పేదల ప్రభుత్వం అని, ప్రతి పేదవాడి జీవితంలో మార్పు తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ‘సూపర్ సిక్స్‌’ పథకాల ద్వారా దేశంలో ఎక్కడా లేని సంక్షేమం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ సింగ్‌నగర్‌లో జరిగిన ‘ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో’ పథకం ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రూ.436 కోట్లను 2.9 లక్షల ఆటో, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్‌ డ్రైవర్ల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఆటో డ్రైవర్ల కోసం ప్రత్యేక బోర్డు, కొత్త యాప్‌: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ఆటో డ్రైవర్లకు సాయం-పేద కుటుంబాలకు భరోసా: ఆటో డ్రైవర్లు ఎక్కువగా పేదవారేనని, వారికీ ఆర్థిక సాయం అందించడమే ఈ పథకం ఉద్దేశమని సీఎం తెలిపారు. “ఏడాదికి రూ.15,000 సాయం ఇవ్వడం వల్ల వారికి కొంత ఊరట లభిస్తుంది. ఇది పేదల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే చర్య” అని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. “చెప్పిన పని చెప్పినట్లు చేసే ప్రభుత్వం కూటమిదే, ఎవరికి లంచాలు ఇవ్వకుండానే అర్హులందరి బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయ్యాయి” అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

రోడ్లను మరమ్మతులు చేశాం: గత ప్రభుత్వ పాలనలో రహదారులు గుంతలతో నిండిపోయాయని, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం రోడ్లను పట్టించుకోలేదని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రూ.2,000 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి రహదారులను బాగు చేశామని చంద్రబాబు వివరించారు.

కొత్త యాప్‌ తీసుకువస్తాం: ఆటో డ్రైవర్లకు ప్రత్యేక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని, భవిష్యత్తులో ర్యాపిడో, ఉబర్‌ తరహాలో కొత్త యాప్‌ తీసుకువచ్చి డ్రైవర్లకు మెరుగైన వ్యాపారావకాశాలు కల్పిస్తామని భరోసానిచ్చారు. ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాల్లో ఉన్న అమ్మాయిలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అందుతోందని చెప్పారు. “స్త్రీ శక్తి పథకం బంపర్‌ హిట్‌ అయింది. రాష్ట్రంలో మహిళలు ప్రతి రంగంలో రాణిస్తున్నారు” అని అన్నారు.

వాట్సాప్‌ గవర్నెన్స్‌ అందరికీ ఉపయోగం: ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, “దేశంలోనే తొలిసారిగా వాట్సాప్‌ గవర్నెన్స్‌ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం. దీని ద్వారా 750 ప్రభుత్వ సేవలు నేరుగా ప్రజలకు అందుతున్నాయి. సాంకేతికతను పేదల కోసం ఉపయోగించడం మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం” అన్నారు. యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ పథకం కింద ప్రతి పేద కుటుంబానికి రూ.25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా రక్షణ అందించే ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

సుపరిపాలన దిశగా ముందుకు: “సంపద సృష్టించి పేదలకు పంచడం, అదే మా సిద్దాంతం. సుపరిపాలన దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. “గత ఐదేళ్లు విధ్వంస కాలం. దుర్మార్గులు అధికారంలో ఉంటే అభివృద్ధి శూన్యం. ప్రజలు అలాంటి శక్తులు తిరిగి రాకుండా కాపాడుకోవాలి” అన్నారు.

సూపర్ జీఎస్టీతో ఆర్థిక భారాలు తగ్గాయి: “ప్రధాని మోదీ తీసుకొచ్చిన సూపర్ జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ప్రజలపై ఆర్థిక భారాలు తగ్గాయి. ధరలు నియంత్రణలోకి వచ్చాయి” అని చంద్రబాబు అన్నారు. అలాగే, గుజరాత్‌లో ఉన్న సుస్థిర పాలన మోడల్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రానికి మళ్లీ దుష్ట శక్తులు రాకుండా దసరా, దీపావళి పండుగలను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సుభిక్షం: పవన్‌ కల్యాణ్

ఆటోలపై కొటేషన్లు చదువుతా - వారి మనస్సు ఏంటో అర్థమవుతుంది: లోకేశ్​

For All Latest Updates

