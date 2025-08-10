Chalo Kasol Trend In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటే పట్టుబడతామనే ఉద్దేశంతో కొందరు యువత విహార యాత్రల పేరుతో హిమాచల్ప్రదేశ్, శ్రీలంక, గోవా వెళ్తున్నారు. మరింత కిక్ ఎక్కిస్తామంటూ ఏజెంట్లు విసిరే వలకు చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కసోల్ ప్రైవేటు పార్టీలకు అడ్డాగా మారింది. నగరం నుంచి ప్రతి నెలా అక్కడకు ఎళ్తున్న వారి సంఖ్య రెట్టింపు అవుతోంది.
చిక్కితే జయట పడటం కష్టం : పార్టీ ఉంది వస్తావా! ఇక్కడ దొరికేది ఒక్కటే కిక్. అక్కడకు వెళితే వచ్చే మజాయే వేరు, మనల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది. కొత్త లోకాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఒకే ఒక్కసారి జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. ఇదీ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో జరిగిన చాటింగ్. ఒక్కసారి మత్తులోకి చిక్కితే బయటపడలేక విలవిల్లాడుతున్నారు. మహా నగర పరిధిలోని హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో (హెచ్న్యూ), టీజీన్యాబ్కు డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడిన 6 వేల మందికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. వీరందరి వయసులు 21 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండటమే ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
చలో కసోల్ అంటూ కుర్రాళ్లు హిమాచల్ప్రదేశ్కు : హైదరాబాద్నగరంలోని పబ్లు, ఫామ్హౌస్లలో ప్రైవేటు పార్టీల నిర్వాహకులు ఇక్కడ పరిచయమైన వారిని వీకెండ్ పార్టీలంటూ అక్కడకు తీసుకెళ్తున్నారు. గోవా వెళ్లొచ్చే వారిపై నిఘా పెరగటంతో రూటు మార్చారు. చలో కసోల్ అంటూ కుర్రాళ్లు హిమాచల్ ప్రదేశ్ వెళ్తున్నారు. తాజాగా రెండు డ్రగ్ కేసుల్లో కసోల్ నుంచి డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చి నగరంలో జరిగే ప్రైవేటు పైర్టీలకు అందజేసినట్లు తేలింది.
విపరీతంగా గంజాయి వినియోగం : మరోవైపు పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా మత్తుకి బానిసలై ఎందరో యువకుల భవిష్యత్తు దారి తప్పుతోంది. గంజాయి వినియోగం విపరీతంగా పెరగడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. మిగతా మాదకద్రవ్యాలతో పోల్చితే గంజాయి సులభంగా, చవకగా లభ్యమవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. ముందుగా రుచి చూడాలనే ఆరాటంతో ఈ మత్తు ఊబిలో చిక్కుకు పోతున్నారు. ఆపై వాటికి బానిసలుగా మారిన తర్వాత గానీ కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించలేకపోతున్నారు.
అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటి పోతుండటంతో ఆయా కుటుంబాల ఆవేదన, బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది. బయటికి చెబితే పరువు పోతుందనే భయం ఓ వైపు ఎదిగిన పిల్లలు చేయి దాటి పోతున్నారనే ఆవేదన మరో వైపు వారిని వెంటాడుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి వ్యసన విముక్తి కేంద్రాల్లో చేర్చగలిగితే మత్తు అలవాటును వదిలించేందుకు అవకాశముంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మత్తు పదార్థాలకు బానిసలు కారాదు : ఏ రూపంలో మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకున్నా దొరికిపోతారని ఈగల్ ఎస్పీ చెన్నూరి రూపేశ్ అన్నారు. యువత మత్తుపదార్థాలకు బానిసలు కారాదు అని ఆయన సూచించారు. ఒక వేళ అలవాటు పడితే వాటిని మాన్పించేందుకు డీ అడిక్షన్ కేంద్రాలున్నాయని గుర్తుచేశారు. డ్రగ్స్ నుంచి బయటపడాలన్నా, ముఠాల సమాచారాన్ని తెలియజేయాలన్నా టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1908కు సమాచామం అందించాలని అన్నారు.
"ఏ రూపంలో మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకున్నా దొరికిపోతారని తెలుసుకోండి. మత్తుపదార్థాలు తీసుకోవద్దు. అలవాటు పడితే మారేందుకు డీ అడిక్షన్ కేంద్రాలున్నాయి. డ్రగ్స్ నుంచి బయటపడాలన్నా, ముఠాల సమాచారం తెలియజేయాలన్నా టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1908కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు." - చెన్నూరి రూపేశ్, ఎస్పీ, ఈగల్
దారి వెంట 'మత్తు' భయం - మహానగరంలో రెచ్చిపోతున్న గంజాయి బ్యాచ్లు!
హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గంజాయి మత్తు! - బానిసలుగా మారుతున్న విద్యార్థులు!!