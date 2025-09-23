చికిత్స తీసుకోలేక ఇంటికి రాలేక - అలసి‘పోతున్న’ వలస జీవులు - గల్ఫ్ కార్మికులపై 'సెస్' సర్వే
Published : September 23, 2025 at 12:30 AM IST
Cess Study on Gulf Workers From Telangana : గల్ఫ్ దేశాలైనటువంటి యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్, ఖతర్, కువైట్, ఒమన్, ఇరాక్ దేశాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందినటువంటి సుమారు 3.50 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఇందులో వివిధ వ్యాధుల బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య 57 శాతానికి పైగా ఉంటుందని సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్(సెస్) సర్వేలో తేలింది. సంస్థకు చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ కొర్రా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు గ్రామాలు, యూఏఈలోని కంపెనీల్లో గల్ఫ్ కార్మికుల ఆరోగ్య స్థితిగతులపై సర్వే నిర్వహించారు. తాము అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్నామని జగిత్యాల జిల్లాకు చెందినటువంటి 11.4 శాతం మంది వెల్లడించారు. అదే స్థాయిలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వలసజీవులుంటారని ఓ అంచనా.
విమానంలోనే గుండెపోటుతో కన్నుమూత : కోరుట్లకు చెందిన శ్రీరాముల శ్రీధర్(46) సౌదీ అరేబియా నుంచి ఇటీవల ఫ్యామిలీ మెంబర్లకు ఫోన్ చేసి ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పారు. అతడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న క్రమంలో విమానంలోనే ఆయన గుండెపోటుతో కన్నుమూశారని తెలిసి భార్య, ఇద్దరు కూతుళ్లు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.
చికిత్స తీసుకోలేక ఇంటికి రాలేక! : ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించక పోవడంతో గల్ఫ్ వెళ్తున్న కార్మికులుఒంటరి జీవితంతో మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. సంబంధిత కంపెనీ యాజమాన్యాలు ఆరోగ్య బీమా లాంటివి వర్తింపజేయక, ప్రైవేటు వైద్యానికి నోచుకోలేక, వ్యాధుల బారిన పడినప్పటికీ అక్కడే ఉండిపోతున్నారు. అనారోగ్య బాధితుల్లో 90 శాతానికి పైగా చికిత్సకు నోచుకోవడం లేదని పలు సర్వేలు చెబుతున్నాయి. అక్కడే మందులు కొనుక్కోవడం, లేదంటే స్వదేశం నుంచి వచ్చేవారితో తెప్పించుకోవడమనేది పరిపాటిగా మారింది.
దుబాయి ఆసుపత్రిలో నాగరాజు : బోయినపల్లి మండలంలోని రత్నంపేటకు చెందిన ఎదురుగట్ల నాగరాజు దుబాయిలో ప్రైవేటు జాబ్ చేసుకుంటూ పక్షవాతానికి గురయ్యారు. కంపెనీ తరఫున హాస్పిటల్లో చేర్పించి శస్త్రచికిత్స చేయించారు. పక్షవాతానికి గురైన నాగరాజు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో త్వరగా కోలుకుంటారని కంపెనీ వారు స్వగ్రామానికి పంపారు. దుబాయిలోని ఎమిరేట్స్ తెలంగాణ కల్చరల్ అసోసియేషన్ వారు నాగరాజు కుటుంబానికి గత నెలలో రూ.50 వేల ఆర్థిక సాయం కూడా అందజేశారు.
మల్లాపూర్ మండలానికి చెందిన పోపుల నరేశ్(23) అనే వ్యక్తి ఉపాధి కోసం బహ్రెయిన్ వెళ్లారు. మే నెలలో తీవ్ర అనారోగ్యంతో అక్కడే మృత్యువాత పడటం కుటుంబ సభ్యులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది.
మృతుల్లో ఉమ్మడి జిల్లావాసులే అధికం :
- గల్ఫ్ దేశాల్లో భవన నిర్మాణ రంగంలో 48 డిగ్రీలకు పైగా ఎండలో పని చేస్తూ కార్మికులు తీవ్ర డీ హైడ్రేషన్కు గురవుతున్నారు.
- చర్మ, శ్వాస సంబంధిత, వెన్ను, రక్తపోటు, కీళ్ల నొప్పులు, మూత్రపిండ వ్యాధి బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
- అధిక రక్తపోటుతో(హైబీపీ) పక్షవాతం బారిన పడుతున్నారు. గతేడాది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన 20 మంది గల్ఫ్లో బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
- 2023 డిసెంబరు 7వ తేదీ తర్వాత మృతి చెందిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల చొప్పున అందిస్తోంది.
- ఈ ఏడాది మార్చి వరకు రాష్ట్రానికి చెందిన 169 మంది మృతి చెందినట్లుగా గుర్తించగా అందులో 70 మందికి పైగా ఉమ్మడి జిల్లావాసులే కావడం గమనార్హం. మొత్తం మృతుల్లో 50 శాతం అనారోగ్య బాధితులేనని తెలుస్తోంది.
"గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లిన వారు మాంసాహారం ఎక్కువ తీసుకుంటారు. దాన్ని తగ్గించి క్రమబద్ధమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. స్వదేశానికి(భారత్) వచ్చినప్పుడు, అక్కడ ఉన్నప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకొని మందులు వాడటం మంచిది. గల్ఫ్ దేశాల్లో మధుమేహం, డీహైడ్రేషన్, పక్షవాతం కేసులు పెరుగుతున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకొని ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇబ్బందులుండవు"-డాక్టర్ వేణుబాబు, ఫిజీషియన్, జగిత్యాల
