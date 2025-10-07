మీ పిల్లలను దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతుందా? - వెంటనే తగ్గాలని ఎడాపెడా మందులు వాడొద్దట
రెండేళ్లలోపు చిన్నారులకు పూర్తిగా నిషేధం అంటున్న వైద్యులు - తాజా ఘటనలతో అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ - తల్లిదండ్రులకు అవగాహన ఎంతో ముఖ్యం
Published : October 7, 2025 at 8:36 AM IST
Prohibited Cough Syrup for under 2 Years kids : రాష్ట్రంలో వర్షాలు ఇప్పటికీ కురుస్తున్నాయి. సీజనల్ వ్యాధుల ముప్పు పూర్తిగా తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల్లో దగ్గు, జ్వరం, జలుబు లాంటి లక్షణాలు సాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు దగ్గు మందులు ఇవ్వడంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్రిఫ్ అనే దగ్గు మందు వాడటం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిఫ్ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్టు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం (డీసీఏ) ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సిరప్ల స్టాక్ను గుర్తించేందుకు మెడికల్ దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టింది. మరోవైపు ప్రజారోగ్య విభాగం సోమవారం దగ్గు మందు వాడకంపై ప్రజలకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వెంటనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ కొంతమంది వెంటనే తగ్గి పోవాలని ఎడాపెడా మందులను వాడితే అది చిన్నారుల ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని హెచ్చరించింది.
ఈ విషయాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన : చిన్నారులు ఎక్కువ సార్లు దగ్గే వరకు ఎలాంటి డాక్టర్ సలహా లేకుండా నేరుగా మెడికల్ దుకాణాలకు వెళ్లి ఫార్మసిస్టు సలహాతో సిరప్లు వాడకం చిన్నారులపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. కొన్ని దుకాణాల్లో వైద్యులు రాసిచ్చిన మందులు అందుబాటులో లేవని, అదే ఫార్ములాతో మరో సిరప్ ఇస్తామంటే తల్లిదండ్రులు ఆ టానిక్లను తీసుకోవడం కూడా ప్రమాదమే అని, ఈ విషయాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆరు సంవత్సరాలలోపు చిన్నారుల విషయంలో మందుల వాడకం పట్ల చాలా జాగ్రత్తలు అవసరమని, రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు అసలు దగ్గు, జలుబు సిరప్లను పూర్తిగా నిషేధించాలని, కేవలం నివారణ చర్యలతోనే కట్టడి చేయాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ గతంలో ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్లు వాడకూడదని సూచించింది. ప్రస్తుతం ఇదే విధానం అనుసరిస్తున్నారని నాగర్కర్నూల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పిల్లల వైద్యురాలు ఉషారాణి తెలిపారు. పిల్లల ఎత్తు, బరువు, ఆరోగ్య పరిస్థితి అన్నీ చూశాక వైద్యులు వారికి తగిన డోసేజ్ ఇస్తారని తెలిపారు. సాధారణంగా దగ్గు ఉన్నప్పుడు హైడ్రేషన్తో పాటు వైద్యుల సూచన మేరకు కొంత పరిమాణంలో సెలైన్ ఎక్కిస్తారు. రెండేళ్ల పై వయసున్న చిన్నారులకు తీవ్రమైన దగ్గు ఉంటే హాని కలిగించని టానిక్లను కొద్ది మొత్తంలో వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తారు. గతంలో ‘కోడిన్’ అనే మందును నిషేధించారు. ఇప్పుడు డెక్ట్రోమిథార్ఫిన్ వాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు.
''మెదడుపై దుష్ప్రభావం ఉండే ప్రమాదం ఉంది. యాంటీ హిస్టమిన్స్ ఎక్కువగా వాడితే ఊపిరితిత్తుల్లో శ్లేష్మం (మ్యూకస్) మందంగా మారి రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది. దగ్గు కొన్నిసార్లు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. శరీరంలోని శ్లేష్మాన్ని బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే కొద్దిగా దగ్గు ఉంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దగ్గు తీవ్రంగా ఉండి, నిద్ర రాకపోతే సిట్రజిన్ లాంటి మందులను వైద్యుల సలహాతో వాడొచ్చు. కొన్ని రకాల దగ్గులతో ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం నిండుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వేరే రకమైన టానిక్లు వాడాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని రకాల సిరప్లు వ్యసనంలా మారే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే డాక్టర్ల సలహాలతోనే దగ్గు మందులు వాడాలి.''- డాక్టర్ ఉషారాణి, పిల్లల వైద్యురాలు, నాగర్కర్నూల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి
