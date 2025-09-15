ETV Bharat / state

ఇంటర్‌లో కింది నుంచి 4వ స్థానం - పదో తరగతిలోనూ నామమాత్రమే

‘ఇంటర్‌ పాస్‌’ శాతంలో రాష్ట్రానిది కింది నుంచి 4వ స్థానం - పదో తరగతిలోనూ నామమాత్రమే - 2024 ఫలితాలపై కేంద్ర నివేదిక - 60 శాతంపైగా సాధించిన వారిలో తెలంగాణ 7వ స్థానం

Inter Pass Percentage Decreasing in Telangana
Inter Pass Percentage Decreasing in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Inter Pass Percentage place in Telangana : కేంద్ర విద్యాశాఖ ఇటీవల ఇంటర్మీడియట్​, పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి ఉత్తీర్ణత శాతం, మార్కులు తదితర అంశాలపై సమగ్ర నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో ఆయా బోర్డుల పరిధిలో 2024 పరీక్ష ఫలితాలకు సంబంధించి పలు అంశాలను వెల్లడించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్​ ఉత్తీర్ణత శాతంలో బాగా వెనకబడింది. దేశంలోని ఇంటర్‌ బోర్డులతో పోల్చుకుంటే తెలంగాణ కింది నుంచి నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

60 శాతంపైగా సాధించిన వారిలో 7వ స్థానం : అలాగే 60, ఆపై ఎక్కువ శాతం సాధించిన వారిలో మాత్రం రాష్ట్రం 7వ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం. ఇంటర్​ ఉత్తీర్ణులైన వారిలో ఏకంగా 85.31 శాతం మంది ఉత్తమ మార్కులు సాధించడం గమనార్హం. ఇక పదో తరగతి విషయానికొస్తే ఇక్కడ ఉత్తీర్ణత శాతం అధికంగా ఉంది. కానీ దేశంలోని ఇతర బోర్డులతో పోల్చుకుంటే పాసవుతున్న వారిలో తక్కువ శాతమే ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఇంటర్​కు సంబంధించి 45, పదో తరగతికి 46 బోర్డులున్నాయి. ఈ నివేదికలో రాష్ట్రంలోని విద్యా ప్రమాణాలు, పరీక్ష ఫలితాలు, ఉత్తీర్ణత శాతంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది.

  • ఇంటర్‌లో జాతీయ సగటు ఉత్తీర్ణత 87 శాతం ఉంది. రాష్ట్రంలో అది 76 శాతం కావడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. రెగ్యులర్, ప్రైవేట్‌ అభ్యర్థులు కలిపి మొత్తం 5,09,074 మంది పరీక్షలు రాశారు. అందులో 3,89,247 మంది మాత్రమే పాసయ్యారు.
  • ఇంటర్​, తత్సమాన పరీక్షల్లో 60 శాతం, దాని కంటే ఎక్కువగా మార్కులు సాధించిన వారు దేశంలో సగటున 61.86 శాతం మంది ఉన్నారు. అదే తెలంగాణలో మాత్రం అది 85.31 శాతంగా ఉంది.
  • దేశంలో పదో తరగతిలో జాతీయ సగటు ఉత్తీర్ణత 88 శాతం ఉంది. ఈ నివేదికలో ఆంధ్రప్రదేశ్​తోపాటు పశ్చిమ బెంగాల్​ బోర్డు ఆఫ్​ మదర్సా ఎడ్యుకేషన్​లు తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సమానంగా 89 శాతం ​ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. 2024-2025 విద్యాసంవత్సరంలో రాష్ట్రం నుంచి 5,52,546 మంది పరీక్షలు రాయగా 4,91,293 మంది పాసయ్యారు.
  • ఇటీవల పది తరగతి, ఇంటర్​ ఉత్తీర్ణతపై సమీక్షించి అత్యధిక శాతం మంది పాసయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
  • దీనికోసం ఇంటర్​బోర్డు సైతం ఆ దిశగా ముఖ గుర్తింపు హాజరును ప్రారంభించింది. కళాశాలలో విద్యార్థుల హాజరు పెంచితే ఉత్తీర్ణత పెరుగుతుందని భావిస్తోంది.

నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే? : పదో తరగతిలో అరకొర మార్కులు వచ్చిన వారు సైతం ఇతరుల సలహా మేరకు ఇంటర్​లో ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూపుల్లో జాయిన్​ అవుతున్నారు. ఇంటర్​ తప్పిన వారిలో అధిక శాతం ఇలా చేరిన వారే ఉంటారు. విద్యార్థులు వారికున్న ఆసక్తితో ఏ గ్రూపును ఎంచుకోవాలి అని నానో అకాడమీ సంచాలకుడు కృష్ణ చైతన్య పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల ఇంటర్​లో ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై విద్యార్థుల గైర్హాజరుపై నిఘా పెట్టనుంది. కాలేజీల్లో విద్యార్థుల హాజరు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేందుకు బయోమెట్రిక్​ ఫేస్​ ద్వారా హాజరు అమలు చేయడానికి అధికారులు టీజీబీఐఈ ఎఫ్​ఆర్​ఎస్​ యాప్​ను సిద్ధం చేశారు.

ఇంటర్ విద్యార్థులకు కొత్త నిబంధనలు - ముఖం చూపకపోతే నో అటెండెన్స్!

ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల గుప్పిట్లో విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లు - రూల్స్​ను బ్రేక్​ చేసి మరీ!

