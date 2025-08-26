ETV Bharat / state

బతుకునావకు భరోసా - మత్స్యకారులకు ఉచితంగా ట్రాన్స్‌పాండర్లు - SATELLITE BASED TRANSPONDERS

వేటకు వెళ్లే వారి కోసం శాటిలైట్‌ సేవలు అందిస్తోన్న కేంద్రప్రభుత్వం - మత్స్యకారుడు ఎక్కడ ఉన్నా సులభంగా చెప్పే ట్రాన్స్‌పాండర్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 1:49 PM IST

Satellite Based Transponders to Fishing Boats : బతుకుదెరువుకు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తిరిగి ఒడ్డుకు చేరే వరకూ ఎలాంటి సమాచారం ఉండదు. నడి సముద్రంలో బోటు ప్రమాదానికి గురైనా, ఇతర విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినా మత్స్యకారులు ప్రాణాలపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. మెరైన్‌ అధికారులు గుర్తించి ప్రత్యేకంగా గాలింపు చేపట్టాల్సి వచ్చేది.

ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారుడి బతుకునావను తీరానికి చేర్చడానికి అవసరమైన రక్షణ ఏర్పాట్లు చేయడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకొచ్చాయి. శాటిలైట్‌ ఆధారంగా పని చేసే ట్రాన్స్‌పాండర్‌ యంత్రాలను ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. ప్రమాదాలకు గురైనా, తుపాన్లలో చిక్కుకున్నా వారి క్షేమ సమాచారం ట్రాన్స్‌పాండర్లతో కుటుంబాలకు చేరవేస్తోంది.

శాటిలైట్‌ ఆధారంగా పనిచేసే ట్రాన్స్‌పాండర్‌లు : రాష్ట్రానికి సువిశాలమైన తీర ప్రాంతం ఉంది. గంగమ్మ తల్లిని నమ్ముకొని తీరాన్ని ఆనుకొని లక్షలాది మంది మత్స్యకారులు జీవిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు వేలాది మంది మత్స్యకారులు చేపల వేట సాగిస్తున్నారు. వీరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శాటిలైట్‌ ఆధారంగా పనిచేసే ట్రాన్స్‌పాండర్‌లను ఉచితంగా అందిస్తోంది.

సముద్రంలో మత్స్యకారులకు దిక్సూచి : విద్యుత్తుతో పనిచేసే ఈ పరికరాలను బోట్లకు బిగించుకుని మొబైల్‌ ఫోన్లలో నభ్రమిత్ర (ఎక్స్‌పాండర్‌) యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకుంటే మత్స్యకార జీవితాలకు భరోసా లభిస్తుంది. మత్స్యకారులకు సముద్రంలో ఉన్నప్పడు ట్రాన్స్‌పాండర్‌ దిక్సూచిలా పని చేస్తుంది. ఇందులో రెండు పరికరాలు ఉంటాయి. ఒకటి పడవకు, రెండోది డ్రైవర్‌ వద్ద అమరుస్తారు. బ్యాటరీ సాయంతో ఇవి పని చేస్తాయి. ముందుగా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాటికి అమరుస్తున్నారు. సముద్రంలో మత్స్యకారుల పరిస్థితి పరికరం ద్వారా యాప్‌నకు వస్తుంది.

ట్రాన్స్‌పాండర్‌ ప్రయోజనాలు :

  • సముద్రంలో మత్స్యకారుడు ఎక్కడ ఉన్నది సులభంగా చెబుతుంది.
  • తుపాన్లు, విపత్తుల సమయంలో వాటి సమాచారం ముందుగా మత్స్యకారులకు తెలియజేస్తుంది.
  • అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు దాటకుండా ఇవి రెడ్‌ సైరన్‌ మోగించి మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేస్తాయి. కంట్రోల్‌ స్టేషన్‌ నుంచి సెల్‌ఫోన్‌కు హెచ్చరికలు జారీ అవుతాయి.
  • సముద్రంలో బోటు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైనా, దెబ్బతిన్నా, మెడికల్‌ ఎమర్జెన్సీ, చేపలు దాడిచేసినా సమాచారం తెలియజేసి సత్వర సాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ప్రమాదం ఎదురైతే డ్రైవర్‌ వద్ద అమర్చిన పరికరం బటన్‌ నొక్కగానే దగ్గరలోని కోస్ట్‌గార్డు ఆఫీసు అధికారులు అప్రమత్తమై వారిని రక్షిస్తారు.
  • వాతావరణ సమాచారం, నేవిగేషన్‌తో పాటు మ్యాపింగ్‌, సమీపంలో ఉండే హార్బర్లు, మార్కెట్‌లో చేపలు ధరలు, హాస్పిటల్స్​ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
  • హబ్‌లింక్‌, జీపీఎస్‌, వైఫై, ఎస్‌ఎంఎస్‌ వంటి మొబైల్‌ ఆధారిత సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల రక్షణ సిబ్బంది తక్షణం సాయం అందించడానికి, కచ్చితమైన ప్రదేశానికి చేరుకోవడానికి ఈ ట్రాన్స్​పాండర్లు దిక్సూచిగా ఉపయోగపడతాయి. సేవలన్నీ ఇస్రో శాటిలైట్‌ ఆధారంగా అందుతాయి.

