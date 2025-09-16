ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో నూతన రైల్వే లైన్​కు కేంద్రం గ్రీన్​ సిగ్నల్ - ఈ ప్రాంతాల మీదుగా పరుగులు పెట్టనున్న ట్రైన్

దుద్యాల మండలంలో పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు - రైల్వేలైన్​ ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లేలా ఎలైన్​మెంట్ మారుస్తూ రైల్వేశాఖ నిర్ణయం - నెరవేరనున్న ఆరున్నర దశాబ్దాల కల

Railway Projects In Telangana
Railway Projects In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Railway Projects In Telangana : ఏదైనా ప్రాంతం అభివృద్ధి సాధించాలంటే అక్కడ రవాణా వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశంలో తక్కువ ఖర్చుతో రవాణా అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది భారతీయ రైల్వే. దేశంలోని సుదూర ప్రాంతాలను సైతం తక్కువ ఖర్చుతో చుట్టిరావచ్చు. ప్రయాణాలకే కాకుండా కార్గో రవాణాలోనూ రైల్వే ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది.

రైల్వేలైన్​ నిర్మించి వికారాబాద్ జిల్లా వాసుల కల నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటోంది. దీంతో వెనుకబడిన వికారాబాద్​, కొడంగల్ ప్రాంత ప్రజల ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. వికారాబాద్​ నుంచి నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా (కర్ణాటక సరిహద్దు) వరకు కొత్త రైల్వేలైన్​ ప్రాజెక్టు ఎలైన్​మెంట్ మారడంతో కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని వివిధ మండలాల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సొంత నియోజకవర్గం కావడంతో సీఎం ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుంటున్నారు.

దుద్యాల పారిశ్రామిక కారిడార్ కారణంగా : తెలంగాణ ప్రభుత్వం దుద్యాల మండలంలో పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి, రావాణా సదుపాయాలు మెరుగుపరిచేందుకు రైల్వే లైన్​ ఇక్కణ్నుంచి వెళ్లేలా ఎలైన్​మెంట్ మారుస్తూ రైల్వేశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే మండలంలో రోడ్ల అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా రైల్వేలైన్​ రానుండటంతో ఈ ప్రాంతంలోని రవాణా వ్యవస్థ మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది.

లగచర్ల మీదుగానే రైల్వేలైన్​ : కొడంగల్ ప్రాంత యువతకు ఉపాధి కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో దుద్యాల మండలంలో పారిశ్రామికవాడ ఏర్పాటునకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా 1,177.35 ఎకరాలు అవసరం కాగా, ఇప్పటికే 974 ఎకరాలు సేకరించింది. మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు మీదుగా ఈ రైల్వేలైన్​ వెళ్లేలా అలైన్​మెంట్​ను మార్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ శాఖకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా వికారాబాద్, నస్కల్, పరిగి, కొడంగల్, మద్దూరు, అన్నాసాగర్, తుంకిమెట్ల, టేకుల్​కోడ్, బాలంపేట, మక్తల్ ప్రాంతాలను కలుపుతూ కర్ణాటకలోని కృష్ణా వరకు అలైన్​మెంట్ మారుస్తూ రైల్వేశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఆరున్నర దశాబ్దాల కల : కొడంగల్ ప్రాంతంలోని వారు రైలులో ప్రయాణించాలంటే తాండూరుకు వెళ్లాలి, అదే పరిగి ప్రాంత ప్రజలు వికారాబాద్​ వరకు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఇకపై ఉన్న ఊళ్లమీదుగానే రైళ్లు వెళ్లనుండటంతో ఆయా ప్రాంతాల వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజల ఆరున్నర దశాబ్దాల కల నెరవేరినట్లవుతుంది. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్​తో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మరింత మెరుగు పడేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. ఉద్యోగుల రాకపోకలకు రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధించి తీరుతాం : రైల్వేలైన్​ నిర్మాణం జిల్లా ప్రజల చిరకాల వాంఛ దానిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా సాధించి తీరుతామని పరిగి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే డా.టి.రామ్మోహన్​రెడ్డి అన్నారు. రవాణా మార్గం మెరుగుపడితే పరిగి నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి సోపానంగా మారుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని తెలిపారు.

"రైల్వేలైన్​ నిర్మాణం జిల్లా ప్రజల చిరకాల వాంఛ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధించి తీరుతాం. రవాణా మార్గం మెరుగుపడితే పరిగి నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి సోపానంగా మారుతుంది. యువతకు అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి." - డా.టి.రామ్మోహన్​రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే, పరిగి

సికింద్రాబాద్‌ నుంచి 4 లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలు మార్గం - తెలంగాణ అభివృద్ధిలో గేమ్​ఛేంజర్!

మంచిర్యాల నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు వందేభారత్‌ రైళ్లు - 3 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUSTRIAL CORRIDOR IN DUDYALA TGNEW RAILWAY PROJECTS TELANGANANEW RAILWAY PROJECT IN KODANGALRAILWAY PROJECTS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.