విజయవాడ టు హైదరాబాద్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే - రెండు గంటల్లోనే వెళ్లొచ్చు! - VIJAYAWADA HYDERABAD HIGHWAY

New Greenfield Express Highway Between Vijayawada and Hyderabad ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 11:57 PM IST | Updated : August 3, 2025 at 9:35 AM IST 3 Min Read

New Greenfield Express Highway Between Vijayawada and Hyderabad : విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ మధ్య కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే నిర్మిస్తామని దీనికి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్‌) తయారుచేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చామని కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ చెప్పారు. ఈ రహదారి నిర్మాణం పూర్తయితే విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు రెండు గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చని తెలిపారు. ‘హైదరాబాద్‌-విజయవాడ మధ్య ఇప్పుడున్న రహదారిని ఆరు లేన్లకు విస్తరించే పనులు మొదలయ్యాయి. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రయాణ సమయం ఐదు గంటల నుంచి రెండున్నర గంటలకు తగ్గుతుంది’ అని పేర్కొన్నారు. శనివారం మంగళగిరిలో ఆయన జాతీయ రహదారుల శంకుస్థాపన, ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ ‘సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కోరినట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని, నాయకత్వం బాగుంటేనే ప్రభుత్వం బాగుంటుందని అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ల సారథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందని, ఇది డబుల్‌ ఇంజిన్‌ ప్రభుత్వం అని నితిన్ గడ్కరీ ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రోడ్లు అమెరికాతో పోటీ: ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలతో రోడ్ల పనులు జరుగుతున్నాయని, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియక ముందే రూ.లక్ష కోట్ల కొత్త పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని తెలిపారు. వచ్చే రెండేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రోడ్లు అమెరికాకు సమానంగా ఉంటాయని గడ్కరీ హామీ ఇచ్చారు. నీరు, విద్యుత్తు, రవాణా, కమ్యూనికేషన్‌ రంగాల్లో ఇక్కడి అభివృద్ధి చూస్తే కచ్చితంగా దేశంలోనే ఒకటి, రెండో స్థానాల్లో నిలుస్తుందనడంలో సందేహం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో మన అన్నదాతలే కారు విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఇంధన దాతలయ్యారని గడ్కరీ చెప్పారు. రైతు బిటుమిన్‌ దాత కూడా కాబోతున్నాడని, వరిగడ్డితో తయారయ్యే బిటుమిన్‌ ద్వారా నాగపుర్‌-జబల్పుర్‌ నేషనల్​ హైవేలో కిలోమీటరు రహదారిని నిర్మించామని తెలిపారు. పదేళ్లలో జాతీయ రహదారులు 120% : ఏపీలోనూ ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని, 100 హైవేలను ఆడిట్‌ చేసి కారణాలు పరిశీలించామని అన్నారు. వాటిని మెరుగుపరిచేందుకు ఏం చేయాలో నివేదిక తయారుచేశామని, చంద్రబాబుకూ అందిస్తానని పేర్కొన్నారు. రాబోయే కాలంలో ప్రమాదాలు తగ్గించడంపై సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, మంత్రులు దృష్టిపెట్టాలని నితిన్ గడ్కరీ కోరారు. మోదీ ప్రధాని అయ్యాక ఏపీలో నేషనల్ హైవేలు పదేళ్లలో 120% పెరిగి 8,700 కి.మీ.కి చేరాయని, హైడ్రోజన్‌పై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విశాఖపట్నం నుంచి బయ్యవరం వరకు ప్రాజెక్టును వోల్వోకు ఇచ్చామని వివరించారు. ఇథనాల్‌ వల్ల రూ.లక్షల కోట్లు ఆదా : దేశ ప్రగతిలో నీరు, విద్యుత్‌, రవాణా, కమ్యూనికేషన్‌ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయని కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ అన్నారు. ఏపీ అభివృద్ధిలో నౌకాయాన శాఖ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు. షిప్పింగ్‌, పోర్టులు, రోడ్లు అభివృద్ధి చెందితే ఆ దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పారు. ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతున్నామని అన్నారు. కొద్దికాలంలోనే జపాన్‌ను అధిగమించామని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఒకటి, రెండు స్థానాల్లో అమెరికా, చైనా ఉన్నాయని వివరించారు. మోదీ హయాంలో మన రైతులు విద్యుత్‌ తయారు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఇథనాల్‌ వల్ల దేశంలో రూ.లక్షల కోట్లు ఆదా అవుతాయని అన్నారు. భవిష్యత్‌లో విమానాలు సైతం రైతులు తయారు చేసే ఇంధనంతోనే నడుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

