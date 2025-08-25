ETV Bharat / state

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి - MINISTER KISHAN REDDY AT TIRUMALA

మన సైనిక శక్తి మరింత శక్తిమంతం కావాలన్ని దేవుడ్ని ప్రార్థించా:కిషన్‌రెడ్డి - తిరుమలలో తమిళ చిత్ర నటుడు జయం రవి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 5:42 PM IST

Central Minister Kishan Reddy Visits Tirumala Temple : కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వేకువజామున శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ఆయనకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన కిషన్‌రెడ్డి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అధికారులు ఆయనకు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

కిషన్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశమంతటా మంచి వర్షాలు పడ్డాయని తెలిపారు. రైతులు, ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. సైనికులు పట్టుదలగా, అంకితభావంతో ‍పని చేస్తున్నారన్నారు. సైనిక శక్తి, దేశ భద్రత మరింత శక్తివంతంగా ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల జరిగిన పహల్గాం ఘటన తరువాత మన సైనికులు , దేశ భధ్రతా సిబ్బంది ఆపరేషన్​ సింధూర్​తో వీరోచితంగా పోరాడారు. దేశ గౌరవాన్ని పెంచారు. ఎంతో మంది ఉగ్రవాదులను అంతం చేశారు. అంత పట్టుదలతో పని చేస్తున్న మన సైనిక శక్తికి భవిష్యత్తులో మరింత బలం చేకూరాలని భగవంతుడ్ని కోరుకుంటున్నాను.' - కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి

Tamil Actor Jayam Ravi Visited Tirumala : తమిళ చిత్ర నటుడు జయం రవి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన కూడా వేకువ జామున శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో సతీసమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం ఆయన స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందుకున్నారు.

తిరుమలలో జయం రవి దంపతులు (ETV)

మరోవైపు ఆదివారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి దాదాపు 6 గంటలు పట్టింది. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం 72,119 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. 25,294 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.02 కోట్లు వచ్చినట్లు ఆలయ సిబ్బంది వెల్లడించారు.

తిరుమలలో జయం రవి దంపతులు (ETV)

మరోవైపు ఆదివారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి దాదాపు 6 గంటలు పట్టింది. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి భక్తులు 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం 72,119 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. 25,294 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.02 కోట్లు వచ్చినట్లు ఆలయ సిబ్బంది వెల్లడించారు.

